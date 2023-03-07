Une nouvelle navigation Zero Trust très prochainement (et nous avons besoin de votre avis)

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Nous mettons à jour la navigation Zero Trust

Le 20 mars 2023, nous ferons évoluer la navigation dans le tableau de bord Zero Trust. Elle garantira aux utilisateurs du modèle Zero Trust une expérience plus fluide au sein de Cloudflare dans sa globalité. Cette modification vous permettra de gérer plus facilement votre organisation Zero Trust parallèlement à vos services réseau et applications, outils de développement, etc.

Dans le cadre de cette nouvelle version, vous observerez trois principales modifications :

Navigation plus rapide

Au lieu de devoir ouvrir une autre fenêtre ou saisir une URL, vous pouvez revenir au tableau de bord en un seul clic.

Passage facile d'un compte à l'autre

Visualisez et changez de compte en haut de la barre latérale.

Ressources et assistance

Trouvez facilement des liens utiles vers notre communauté, de la documentation de développement et une équipe d'assistance en haut de la barre de navigation.

Ce qui nous incite à faire évoluer la navigation Zero Trust

En 2020, Gateway faisait l'objet d'un vaste lancement en tant que premier produit Cloudflare pour lequel il n'était pas nécessaire de disposer d'un site hébergé dans l'infrastructure de Cloudflare. En d'autres termes, Gateway n'était pas limité par le modèle spécifique au site sur lequel reposaient la plupart des autres produits Cloudflare à l'époque, et son utilisation était étroitement associée à celle d'Access. Ainsi, le tableau de bord Cloudflare for Teams a été conçu sur un modèle entièrement nouveau, pensé pour offrir aux clients un accueil déterminé (consolidé sous un seul toit) où gérer leurs produits et comptes Teams.

Aujourd'hui le modèle Zero Trust s'est considérablement développé, aussi bien au niveau des capacités que de la portée. Nombre de nos clients utilisent de multiples produits Cloudflare ensemble, dont Cloudflare One et des produits Zero Trust. Notre accueil a évolué et la navigation ainsi modifiée constitue une étape de plus dans le développement du toit qui couvre l'étendue en rapide expansion de Cloudflare.

L'accent est mis sur l'expérience utilisateur

Un grand nombre d'entre vous nous ont fait part des difficultés qu'ils rencontraient lors de l'utilisation de nombreux produits Cloudflare, y compris de Zero Trust. Nous sommes attentifs à vos retours et nous avons investi dans l'élaboration d'une expérience utilisateur de première classe pour qu'il vous soit plus facile et plus agréable d'utiliser Cloudflare. Les améliorations que nous avons apportées à l'expérience utilisateur reposent sur trois principes essentiels : cohérence, interconnectivité et visibilité.

Notre objectif est de proposer une expérience utilisateur cohérente et prévisible dans l'ensemble de l'écosystème Cloudflare afin que vous sachiez à tout moment où vous en êtes, qu'il s'agisse d'effectuer de simples tâches quotidiennes ou de découvrir de nouvelles fonctionnalités et produits révolutionnaires.

Autre chose ?

Cette évolution de la navigation que nous annonçons aujourd'hui n'est pas l'unique amélioration apportée à l'expérience utilisateur ! Vous aurez peut-être remarqué l'apparition récente de quelques optimisations supplémentaires :

Autorisation des utilisateurs et chargement

Vous vous souvenez de l'époque de l'écran de chargement récurrent ? Ou encore de l'époque où votre compte Zero Trust ne correspondait pas à celui sous lequel vous vous étiez connecté pour gérer votre DNS par exemple ? Cette époque est révolue. Notre équipe a rendu l'autorisation d'utilisateur et de compte plus intuitive, rapide et fluide.

De nouveaux tableaux

Les tableaux sont très importants lorsqu'il s'agit de présenter de grandes quantités de données et d'informations. Les tableaux sont un élément courant de l'interface utilisateur au travers de Cloudflare et désormais, Zero Trust utilise les mêmes interfaces utilisateur de tableaux que celles que vous verrez en utilisant d'autres produits et fonctionnalités.

Uniformité de l'interface utilisateur

Une légère modification dans la présentation des pages et les couleurs permet de rapprocher le tableau de bord Zero Trust de l'aspect visuel du reste de l'expérience Cloudflare. Désormais, lorsque vous naviguez vers le Zero Trust, nous voulons que vous soyez conscient d'être toujours sous un même toit, celui de Cloudflare.

Nous nous réjouissons autant de ces améliorations que vous ! Et nous espérons que les modifications qui seront apportées plus tard à la navigation et aux pages seront aussi bien accueillies que celles mentionnées précédemment.

Et ensuite ?

L'évolution de l'expérience utilisateur que nous avons évoquée aujourd'hui vont largement contribuer à créer une interface plus cohérente, fluide conviviale, l'objectif étant de rendre vos activités avec Cloudflare les plus faciles et efficaces possible. Nous sommes conscients qu'il est toujours possible de faire encore mieux (nous avons déjà quelques améliorations de taille en vue !).

Pour être certains d'apporter des solutions à vos problèmes les plus lourds, nous avons besoin de vos avis. Merci de bien vouloir répondre à cette rapide enquête afin de nous faire connaître les améliorations que vous attendez le plus ensuite en matière d'expérience utilisateur.