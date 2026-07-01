Votre site, vos règles : nouvelles options de gestion du trafic lié à l'IA pour tous les clients

Pour notre deuxième Journée de l'indépendance du contenu, nous proposons des options plus précises aux propriétaires de sites web afin de leur permettre de gérer le trafic lié à l'IA. Plutôt que d'utiliser un outil de blocage unique et uniforme, tous les clients peuvent désormais facilement distinguer et gérer les bots en fonction de leur intention (recherche, agent et entraînement), en plus de la nouvelle capacité de protéger les pages monétisées par la publicité.