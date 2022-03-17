Félicitations aux lauréats des Partner Awards 2021 de Cloudflare

Lecture: 3 min.

Nous sommes heureux d'annoncer les gagnants de nos Channel and Alliance Partner Awards 2021. Malgré une année jalonnée de perturbations à l'échelle mondiale, les partenaires de Cloudflare ont continué à innover et à accroître les fonctionnalités de leurs solutions et de leurs services. Notre plateforme leur a ainsi permis de poursuivre leur croissance. Nous souhaitons reconnaître et récompenser ceux de nos partenaires qui se sont démarqués par la qualité des services qu’ils ont fournis à nos clients.

Depuis 2021, nous avons assisté au développement du travail à distance, avec des effectifs de plus en plus flexibles, mais aussi à l'évolution du paysage des cybermenaces. Un nombre croissant d'entreprises, tous secteurs confondus, dont le secteur public, se sont adressées à Cloudflare en souhaitant travailler main dans la main avec des partenaires capables de leur offrir une approche novatrice de la sécurité grâce au Zero Trust. Pour répondre à ces besoins récurrents, nous continuons d’accompagner nos partenaires dans leur croissance avec de nouveaux programmes comme, par exemple, ceux dédiés au SASE et au Zero Trust, lancés en janvier 2022

Joignez-vous à nous pour féliciter les lauréats des récompenses décernées à nos partenaires en raison de leurs réalisations impressionnantes au cours de l'année passée ! Ces dernières permettent de faire avancer la proposition d'un Internet sécurisé, performant et fiable aux entreprises de toutes tailles et de tous types. Nous sommes heureux de reconnaître leur impact aujourd'hui.

Partenaires primés : région Amériques

Partenaire GSI de l'année : Accenture Federal Services

Ce prix vient récompenser le partenaire GSI qui s'est illustré par son impressionnante et vaste collaboration commerciale avec Cloudflare qui a entraîné des chiffres considérables en termes de résultats pour le client et de croissance des recettes issues du partenariat.

Partenaire MSP de l'année : Rackspace Technology

Ce prix vient récompenser le meilleur partenaire MSP dans la région Amériques.

Partenaire intermédiaire de l'année : Optiv

Ce prix vient récompenser le meilleur partenaire intermédiaire, c'est-à-dire celui qui s'est illustré par son formidable succès commercial et sa croissance en 2021.

Partenaire distributeur de l'année : AVANT

Ce prix récompense le distributeur le plus performant, c'est-à-dire celui qui a le mieux représenté Cloudflare, afin de permettre à ses partenaires revendeurs d'optimiser leurs ventes auprès des clients, tout en assurant la croissance de leurs sources de revenus.

Étoile montante de l'année : GuidePoint Security

Ce prix vient récompenser le partenaire qui a réalisé de considérables investissements afin d'assurer la croissance de notre activité commune, en assurant non seulement la pleine conformité en matière de certification, mais aussi en dépassant les objectifs de recettes.

Partenaires primés : région APJC

Partenaires de l'année :

Ce prix vient récompenser les meilleurs partenaires dans leurs territoires d'activité respectifs, c'est-à-dire les partenaires qui se sont illustrés par leur formidable succès commercial et leur croissance en 2021.

Partenaire distributeur de l'année :

Ce prix récompense le distributeur le plus performant, c'est-à-dire celui qui a le mieux représenté Cloudflare et a permis à ses partenaires d'optimiser leurs ventes auprès des clients, tout en assurant la croissance de leurs sources de revenus.

Réussite à l'initiative d'un partenaire de l'année :

Ce prix vient récompenser le partenaire qui a proposé l'accord le plus vaste et le plus stratégique, et a déployé une solution complète et de bout en bout d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité chez son client.

Prix de l'excellence technique :

Ce prix vient récompenser les entreprises partenaires dont les ingénieurs systèmes ont fait preuve d'une vaste connaissance et d'une grande expertise en dirigeant l'expérience Cloudflare du client (processus pré-vente et démonstration de faisabilité).

Champions des ingénieurs systèmes partenaires de l'année :

Ce prix vient récompenser les ingénieurs systèmes qui se sont illustrés, chez nos partenaires, par l'étendue de leurs connaissances et de leur expertise concernant les solutions Cloudflare grâce aux nombreuses certifications obtenues, tout en dépassant les performances attendues lors de la proposition de l'expérience Cloudflare aux clients.

Champions de nos partenaires en matière de marketing :

Ce prix vient récompenser les partenaires qui se sont illustrés par leur impressionnante collaboration et par les résultats commerciaux obtenus lors du marketing des solutions Cloudflare.

Partenaires primés : région EMEA

Partenaire de l'année : e92 Plus

Ce prix vient récompenser le meilleur partenaire, c'est-à-dire celui qui s'est illustré par son formidable succès commercial et sa croissance en 2021.

Distributeur de l'année : V-Valley

Ce prix récompense le distributeur le plus performant, c'est-à-dire celui qui a le mieux représenté Cloudflare et a permis à ses partenaires d'optimiser leurs ventes auprès des clients, tout en assurant la croissance de leurs sources de revenus.

Partenaire MSP de l'année : Rackspace Technology

Ce prix vient récompenser le meilleur partenaire MSP dans la région EMEA.

Nouveau partenaire de l'année : Dept Agency

Ce prix vient récompenser le partenaire qui, malgré sa récente arrivée au sein du réseau de partenaires de Cloudflare (en 2021), a déjà réalisé de considérables investissements afin d'assurer la croissance de notre activité commune, en assurant non seulement la pleine conformité en matière de certification, mais aussi en dépassant les objectifs de recettes.

Meilleur partenaire (MVP, Most Valuable Player) : Softline

Ce prix vient récompenser le partenaire qui a proposé un service exemplaire à nos clients communs et s'est également engagé en matière de certifications et d'opportunités enregistrées.

Champions de la certification Cloudflare de l'année : Concat AG et DC Communication

Ce prix vient récompenser les entreprises partenaires dont les équipes ont obtenu le plus grand nombre de certifications Cloudflare au total.

Champions des ingénieurs systèmes partenaires de l'année :

Ce prix vient récompenser les ingénieurs systèmes qui se sont illustrés, chez nos partenaires, par l'étendue de leurs connaissances et de leur expertise concernant les solutions Cloudflare grâce aux nombreuses certifications obtenues, tout en dépassant les performances attendues lors de la proposition de l'expérience Cloudflare aux clients.

Dimitri Katsiashvili : 42 Digital

Vahid Madi : Synopsis

Erez Zarum : Nanosek

Pour plus d'informations sur le réseau de partenaires de Cloudflare et ses programmes, regardez cette courte présentation vidéo ou rendez-vous sur notre portail partenaires.