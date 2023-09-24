Te damos la bienvenida a la Semana aniversario 2023

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He formado parte de Cloudflare desde su nacimiento, y me resulta difícil de creer que ya estemos en plena adolescencia. Pero ya han pasado 13 años desde su lanzamiento. En 2010 salió al mercado el iPhone 4, el primer iPad y el primer Kinect, llegó Origen a los cines y triunfó TiK ToK, la canción de Kesha. Parece que fue hace una eternidad, así que no me sería nada fácil predecir los próximos 13 años, por lo que me ceñiré a predecir el futuro creándolo (con un montón de ayuda del equipo de Cloudflare).

Construir el futuro es, en parte, de lo que trata la Semana aniversario. En los últimos 13 años hemos anunciado soluciones como Universal SSL, que permite duplicar el tamaño de la web encriptada de un día para otro, y ayuda a abrir la puerta de la web cifrada que todos utilizamos; Cloudflare Radar, que muestra que el 99 % de las solicitudes HTTP en todo el mundo están encriptadas, o Cloudflare Workers, que permite cambiar la forma en que se desarrollan y escalan las aplicaciones, o la protección contra DDoS ilimitada, que ayuda a hacer frente a los ataques DDoS.

Este año no será diferente.

El año en el que me uní a Cloudflare, hicimos nuestro primer anuncio de la Semana aniversario: nuestra pasarela IPv6 automática. Actualmente, Cloudflare Radar indica que el 37 % de las conexiones a Cloudflare utilizan IPv6. Por lo tanto, este año ofrecemos una oferta especial para contribuir a generalizar aún más IPv6 y contrarrestar a aquellos que intentan atarnos a IPv4. Construyamos juntos el futuro de IPv6.

El año pasado anunciamos Turnstile, nuestra solución que sustituye a los CAPTCHA y garantiza tu privacidad. Este año, resolveremos una gran brecha en la privacidad del cifrado de Internet y mostraremos cómo la criptografía se puede utilizar para que las mediciones sean anónimas y privadas. Además, las conexiones anónimas y cifradas entre tu ordenador e Internet serán aún más numerosas. Y te explicaremos más sobre los próximos pasos del proyecto Turnstile, que permitirá representar las fuentes aún más rápido y con mayor privacidad. Construyamos juntos un Internet que proteja la privacidad.

La IA, por supuesto, es un tema muy amplio, y una cuarta parte de todas las publicaciones del blog de esta semana giran en torno a la IA, el aprendizaje automático, las GPU y todo aquello relacionado con la creación, la gestión y la medición de las aplicaciones que utilizan la IA y el aprendizaje automático. Si aún no es evidente, lo será después de esta semana: el futuro implica la IA en todas partes, en los dispositivos, en la nube y profundamente arraigada en la red global de Cloudflare.

Cloudflare WARP no fue un anuncio de la Semana aniversario (fue una de las novedades del 1 de abril como 1.1.1.1) pero este año pasaremos de Star Trek a Star Wars con un nuevo producto denominado Hyperdrive. Tendrás que esperar hasta el jueves para saber más sobre este tema. Pero si te gustan las bases de datos, posiblemente querrás pasar a la velocidad de la luz con nosotros.

Y hablando de velocidad… ¡avancemos! No todo es IA, privacidad y productos geniales. También debemos continuar con nuestra misión de exploración de nuevos mundos extraños a fin de acelerar la utilización de Internet para todos. Por lo tanto, te pondremos al día sobre el rendimiento de nuestra red, hablaremos sobre cómo garantizamos su buen funcionamiento en un contexto de Internet en constante evolución, te ayudaremos a transmitir contenido con baja latencia y utilizaremos el almacenamiento en caché de formas más inteligentes.

Por último, hablaremos sobre el impacto de Cloudflare sobre el clima y de nuestros compromisos en este terreno. La lucha contra el cambio climático es otro de los ámbitos en los que debemos actuar juntos.

Por supuesto, eso no es todo. Pero no me gustaría echar a perder la sorpresa de este aniversario desvelando las publicaciones antes de tiempo.