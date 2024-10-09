Te damos la bienvenida a la supernube (y a la Semana del desarrollador 2022)

2022-11-14

Todos los desarrolladores quieren ejecutar código en un solo equipo y mejorarlo. Es mucho más fácil trabajar así. Resulta que tenemos un equipo que se adapta a la escala de Internet: un superordenador global y distribuido. Es nuestra supernube y desarrollamos nuestros propios productos en ella ...