ICYMI: Anuncios de la Semana del desarrollador 2022
2022-11-18
Esta semana hemos anunciado más de 30 novedades, si te las has perdido, te ofrecemos este breve resumen...Seguir leyendo »
2022-11-18
Esta semana hemos anunciado más de 30 novedades, si te las has perdido, te ofrecemos este breve resumen...Seguir leyendo »
2022-11-16
No seríamos fieles a nuestro estilo si siguiéramos avanzando en la preparación de D1 para producción sin detenernos primero para conocer tu opinión. D1 ya está disponible en la versión alpha abierta...
2022-11-14
Todos los desarrolladores quieren ejecutar código en un solo equipo y mejorarlo. Es mucho más fácil trabajar así. Resulta que tenemos un equipo que se adapta a la escala de Internet: un superordenador global y distribuido. Es nuestra supernube y desarrollamos nuestros propios productos en ella...