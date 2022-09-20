El programa de socios de Cloudflare One cobra impulso

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Hace apenas unos meses, Cloudflare anunció el lanzamiento del programa de socios de Cloudflare One. Muchos clientes quieren empezar a usar Zero Trust, pero no están seguros de dónde o cómo empezar. Era evidente que había una oportunidad importante de asociarse con el canal, para combinar toda la cartera Zero Trust de Cloudflare con un amplio conjunto de servicios profesionales habilitados por Cloudflare y ofrecidos por el canal, a fin de ayudar a los clientes a encontrar formas efectivas de adoptar una arquitectura Zero Trust. Esta necesidad de asociación con el canal se ve reforzada por el hecho de que en los últimos seis meses hemos visto un aumento del 50 % de los nuevos clientes de Cloudflare Zero Trust conseguidos a través del mismo.

Está claro que los clientes están preparados para pasar de todas las expectativas generadas en torno a Zero Trust y empezar con su implementación, con la plataforma adecuada de productos y servicios, y la aportación de valor adecuada de sus socios de canal.

Desde el lanzamiento del programa de socios de Cloudflare One, nos hemos puesto en contacto con cientos de socios mediante nuestras campañas de contratación y en nuestro Zero Trust Roadshow. Con esto hemos conseguido una cantidad ingente de comentarios acerca de lo que está funcionando y por qué creemos que tenemos el programa adecuado en el momento adecuado. Esta información se ha centrado sistemáticamente en algunos temas clave:

Una amplia plataforma Zero Trust: nuestros socios del canal ven el valor de contar con una amplia plataforma Zero Trust que reconozca que no hay un único camino para llegar a Zero Trust. Se necesita el conjunto adecuado de tecnologías nativas de la nube para satisfacer los diversos requisitos de los clientes del mercado, desde los más pequeños a los del mercado medio a las empresas más grandes. Para empezar la transición a la arquitectura de red Zero Trust (ZTNA), un cliente puede reducir gradualmente las VPN para terceros, mientras que otro puede sustituir las VPN para sus trabajadores en remoto.

Otros pueden empezar con la necesidad de simplificar su seguridad SaaS o con una necesidad impulsada por el cumplimiento de la normativa de proteger el tráfico web contra las amenazas actuales. Incluso vemos clientes que inician su camino hacia Zero Trust aplicando una protección avanzada y nativa de la nube a su correo electrónico.

Cada uno de estos casos prácticos de clientes reales representa un "acceso directo" a la arquitectura Zero Trust, basado en una necesidad empresarial específica y el resultado que desea el cliente. Nuestros socios nos dicen que contar con una amplia plataforma Zero Trust, que incluya cada uno de los servicios necesarios para satisfacer este tipo de casos prácticos, les permite evaluar exactamente lo que necesitan sus clientes y crear el mejor punto de partida para empezar con Zero Trust.

Los paquetes facilitan la configuración y el diseño: el programa de socios de Cloudflare One proporciona un acceso exclusivo a un conjunto de paquetes de soluciones Zero Trust optimizados para los casos prácticos reales con los que se encuentran los socios cuando ayudan a sus clientes a trazar una estrategia Zero Trust.

Los paquetes Essentials, Advanced y Premier de Cloudflare Zero Trust combinan los servicios necesarios para proporcionar una solución bien orquestada, y están disponibles directamente en Cloudflare o a través de los distribuidores. Los comentarios de nuestra comunidad de socios SE indican que los paquetes pueden ahorrar una cantidad considerable de tiempo en el diseño y la configuración de la solución.

Servicios profesionales ofrecidos por los socios: clientes de todos los tamaños necesitan que los socios del canal les ayuden a encontrar el valor de una arquitectura Zero Trust, para identificar ese primer caso práctico que les permita iniciar su transformación. El programa de socios de Cloudflare One reconoce este papel fundamental que desempeña el canal en la evaluación de los requisitos del cliente, el diseño y la implementación de la solución, y en proporcionar un soporte continuo.

Para los socios que ya tengan prácticas de servicios, nuestra nueva habilitación, certificación, planos de servicios y herramientas les ayuda a destacar aún más sus soluciones de servicios Zero Trust. Para los socios que todavía no tengan estas funciones, Cloudflare las respalda con soluciones de servicios integrados suministrados por socios de servicios autorizados. Esto crea un entorno de venta que garantiza que todos podamos encontrar la mejor solución posible para cada cliente, diseñarla y ofrecerla de forma muy eficiente y proporcionar un soporte continuo.

En nuestros eventos de captación de socios, hay dos herramientas representativas que reciben comentarios muy positivos: Una hoja de ruta para la arquitectura Zero Trust y nuestra Evaluación en 90 minutos de Zero Trust. Ambas están demostrando ser muy valiosas para ayudar a los socios a iniciar un diálogo significativo sobre Zero Trust con sus clientes.

Recompensa por valor: además de ofrecer la amplia plataforma Zero Trust, los paquetes y la habilitación de servicios, el programa de socios de Cloudflare One reconoce el papel fundamental y la plena contribución de nuestros socios para hacer realidad Zero Trust para sus clientes. Recompensa por valor es la estructura de incentivos financieros de nuestros socios que recompensa el desarrollo de oportunidades Zero Trust (registro de acuerdos), el diseño de un paquete de soluciones y la prestación de servicios profesionales. Se trata de un importante reconocimiento de que podemos llevar las arquitecturas Zero Trust al mercado de forma más rápida con el canal de lo que podríamos conseguir por nuestra cuenta. A nuestros socios les encanta el modelo Recompensa por valor, y creemos que es una base importante para establecer una relación beneficiosa para ambas partes con el canal.

Si te interesa el programa de socios de Cloudflare One, y te tomas en serio ayudar a tus clientes a encontrar valor en una arquitectura Zero Trust, hablemos. Nos encantaría compartir más información sobre todos los elementos del programa que hemos desarrollado en este blog y cómo puedes ponerlos en práctica para tu negocio. Estamos diseñando nuestro canal Zero Trust para cada gran socio. ¿Serás tú el siguiente?

Para ver más detalles, visita nuestro sitio web del programa de socios de Cloudflare One.

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