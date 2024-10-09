Nueva experiencia WAF
2022-03-15
Hace unos tres años, incluimos varias funciones en la pestaña Firewall de nuestro panel de navegación con la idea de "hacer que nuestros productos y servicios fueran intuitivos"....Seguir leyendo »
2022-03-15
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2021-03-22
Magic WAN ofrece servicios de conexión y enrutamiento seguros y eficaces para toda tu red corporativa, reduciendo al mismo tiempo los costes y la complejidad operativa...
2019-12-09
Nuestra herramienta Firewall Analytics permite que los clientes identifiquen e investiguen rápidamente las amenazas de seguridad a través de una interfaz intuitiva....
2018-10-03
Las posibles situaciones de amenaza cambian cada segundo. A medida que los atacantes evolucionan, haciéndose más dinámicos y retorcidos, las vulnerabilidades se materializan más rápidamente que los parcheados creados por los ingenieros para las aplicaciones....