Alex Cruz Farmer

Firewall Analytics: Ahora disponible en todos los planes pagos
2019-12-09
Nuestra herramienta Firewall Analytics permite que los clientes identifiquen e investiguen rápidamente las amenazas de seguridad a través de una interfaz intuitiva....
2019-12-09
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2018-10-03
Las posibles situaciones de amenaza cambian cada segundo. A medida que los atacantes evolucionan, haciéndose más dinámicos y retorcidos, las vulnerabilidades se materializan más rápidamente que los parcheados creados por los ingenieros para las aplicaciones....