Regional Services
2020-06-26
En este mundo en el que, cada vez más, las cargas de trabajo están migrando a la nube, suele ser difícil saber con certeza cómo se mueven los datos por Internet y en qué países se procesan. ...Seguir leyendo »
2020-06-26
En este mundo en el que, cada vez más, las cargas de trabajo están migrando a la nube, suele ser difícil saber con certeza cómo se mueven los datos por Internet y en qué países se procesan. ...Seguir leyendo »
2019-08-15
La red global de Cloudflare actualmente abarca 193 ciudades en más de 90 países. Con más de 20 millones de propiedades de Internet en nuestra red, aumentamos la seguridad, el rendimiento y la confiabilidad de grandes porciones de Internet cada vez que añadimos una ubicación....
2018-03-14
¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! No, no es el 16 de septiembre (Día de la Independencia de México). Sin embargo aquí en Cloudflare celebramos la introducción de nuestro Datacenter #134 en la Ciudad De México. ...
2016-08-17
Cloudflare protege más de 4 millones de bienes en Internet mediante nuestra red global, que abarca 86 ciudades en 45 países. Al operar esta red, obtenemos una perspectiva privilegiada para seguir la evolución de los costes del ancho de banda de todo el mundo....
2014-06-13
Tras de la paliza histórica de “La Roja” por parte de “La Naranja Mecánica”, nos sentimos obligados a ofrecer al menos una buena noticia para los 34 millones de usuarios de Internet en España: Presentamos el centro de datos #25 de CloudFlare en Madrid, España....