La red global de Cloudflare se expande a 193 ciudades

2019-08-15

La red global de Cloudflare actualmente abarca 193 ciudades en más de 90 países. Con más de 20 millones de propiedades de Internet en nuestra red, aumentamos la seguridad, el rendimiento y la confiabilidad de grandes porciones de Internet cada vez que añadimos una ubicación. ...