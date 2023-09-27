Nos asociamos con Hugging Face para que la implementación de la IA sea más fácil y asequible que nunca 🤗

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Hoy nos complace anunciar nuestra asociación con Hugging Face para que los modelos de IA sean más accesibles y asequibles que nunca para los desarrolladores.

Tenemos tres novedades que estamos deseando hacer llegar a los desarrolladores en los próximos meses:

Nos complace anunciar que llevamos los modelos de GPU sin servidor a Hugging Face. Se acabó lidiar con la infraestructura o pagar por la capacidad no utilizada. ¡Simplemente elige tu modelo y listo! Incluimos los populares modelos optimizados de Hugging Face en el catálogo de modelos de Cloudflare. Incorporamos las integraciones de Cloudflare como parte de las soluciones de inferencia de Hugging Face.

Con más de 500 000 modelos y más de un millón de descargas de modelos al día, Hugging Face que es el sitio de referencia de los desarrolladores que desean añadir IA a sus aplicaciones.

En paralelo, durante los últimos seis años en Cloudflare nuestro objetivo ha sido que fuera lo más fácil posible para los desarrolladores hacer realidad sus ideas y aplicaciones en nuestra plataforma para desarrolladores.

Dado que la IA se ha convertido en un componente esencial de las aplicaciones, creemos que esta asociación es la combinación perfecta para ofrecer a los desarrolladores las herramientas que necesitan para una implementación de la IA rápida y asequible.

"Hugging Face y Cloudflare comparten un mismo compromiso: hacer que las últimas innovaciones en IA sean tan accesibles y asequibles como sea posible para los desarrolladores. Nos complace ofrecer servicios de GPU sin servidor en asociación con Cloudflare a fin de ayudar a los desarrolladores a llevar sus aplicaciones de IA a escala global, sin que deban lidiar con la infraestructura o prever las necesidades futuras de sus aplicaciones. Simplemente elige tu modelo e impleméntalo". — Clem Delangue, director general de Hugging Face.

Nos complace compartir contigo las novedades, por lo que hemos querido ofrecerte un avance de lo que viene.

Los modelos de Hugging Face al alcance de tu mano

Como desarrollador, cuando tienes una idea estás deseando ponerla en la práctica lo antes posible. Gracias a nuestra asociación, nos complace proporcionarte modelos conocidos, cualquiera que sea tu punto de partida.

Si utilizas la plataforma para desarrolladores de Cloudflare para crear aplicaciones, nos complace incorporar los modelos de Hugging Face en el flujo de trabajo como un componente nativo de la experiencia. En breve podrás implementar los modelos de Hugging Face, optimizados para el rendimiento y la velocidad, directamente desde el panel de control de Cloudflare.

O bien, si acostumbras a consultar y encontrar tus modelos en Hugging Face, pronto podrás implementarlos directamente en Workers AI desde la interfaz de usuario de Hugging Face.

Ambos equipos estamos decididos a ofrecer la mejor experiencia posible a los desarrolladores, y estamos deseando seguir eliminando cualquier obstáculo que les dificulte hacer realidad el siguiente gran avance en IA.

La inferencia de GPU sin servidor a disposición de los usuarios de Hugging Face

Hugging Face ofrece diversas soluciones de inferencia a fin de proporcionar predicciones de los 500 000 modelos alojados en la plataforma, sin gestión de la infraestructura. Incluyen desde la API Inference, gratuita y con tarifa limitada, hasta implementaciones de infraestructuras dedicadas con Inference Endpoints, e incluso la inferencia en el perímetro en el navegador con Transformers.js.

Estamos deseando trabajar estrechamente con los equipos de Hugging Face para ofrecer nuevas experiencias con la tecnología de Cloudflare: desde nuevas soluciones de inferencia de GPU sin servidor hasta nuevos casos de uso. ¡No te lo pierdas!

¡Nos vemos pronto!

No hemos podido esperar a compartir con nuestros desarrolladores las novedades acerca de nuestra asociación, y estamos deseando poner ofrecer estas experiencias a desarrolladores en el curso de los próximos meses.