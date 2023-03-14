Migración sencilla de Zscaler a Cloudflare One con el programa Descaler

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Hoy, Cloudflare se complace en presentar el lanzamiento del programa Descaler, una ruta para migrar sin dificultades los clientes de Zscaler existentes a Cloudflare One. Con este anuncio, Cloudflare facilita aún más que los clientes empresariales puedan realizar el cambio a una base más rápida, sencilla y ágil para la transformación de la seguridad y de la red.

Cada vez más a menudo escuchamos a los clientes de Zscaler expresar su insatisfacción respecto a cómo deben gestionar múltiples soluciones para lograr sus objetivos, así como acerca de las condiciones comerciales ofrecidas. Cloudflare One ofrece una red más amplia, un único conjunto de soluciones, sin encadenamiento de servicios, que permite la innovación con gran rapidez y, por tanto, proporciona muchas nuevas versiones de los productos y servicios.

Básicamente, el programa Descaler ayuda a eliminar el riesgo que implica el cambio. Está diseñado para que sea simple y sencillo, con recursos técnicos que garantizan una transición fluida, así como con una consulta estratégica que garantiza que la migración logre los objetivos de tu organización. Los clientes pueden esperar estar en marcha con Cloudflare One en cuestión de semanas, sin interrupción de sus operaciones empresariales.

¿De qué consta el programa Descaler?

Personas conocedoras. Un proceso claro. Tecnología que parece magia. Para que cualquier cambio tenga éxito, es esencial disponer de las personas, el proceso y la tecnología adecuados. Por ello, hemos combinado lo mejor de cada uno de estos recursos para ayudar a los clientes a realizar una migración sin dificultades a Cloudflare One.

Cloudflare One es nuestra plataforma de perímetro de servicio de acceso seguro (SASE) que combina los servicios de conectividad de red con los servicios de seguridad Zero Trust en una de las redes globales más rápidas, más resilientes y más modulares. La plataforma conecta dinámicamente los usuarios a los recursos empresariales, con controles de seguridad basados en la identidad que se suministran cerca de los usuarios, estén donde estén.

Elegibilidad

Pueden participar en el programa las organizaciones empresariales que utilicen productos de seguridad competitivos de Zscaler, como ZIA o ZPA, y que tengan 1000 empleados o más. El programa Descaler se basa en recursos y puntos de contacto con expertos de Cloudflare en dos rutas relacionadas: una orientada al éxito técnico y otra al éxito empresarial.

Éxito tecnológico

La alegría de los administradores. El programa Descaler incluye las herramientas, el proceso y los socios que necesitas para realizar una migración técnica sin dificultades.

1. Talleres de arquitectura. Nuestros expertos y los tuyos examinarán bajo una nueva perspectiva dónde te encuentras y a dónde necesitas llegar en los próximos dos o tres años para lograr la transformación digital. Esta sesión interactiva con expertos de Cloudflare nos ayudará a centrarnos en las rutas de migración que resulten más lógicas para tu organización y a profundizar en las tecnologías de soporte disponibles para posibilitar una transición a Cloudflare aún más fácil.

Los resultados de esta inversión mutua de tiempo incluirán un plan de migración personalizado, acceso al conjunto de herramientas de Descaler y a todos los recursos dedicados de Cloudflare para facilitar una migración fluida. Al mismo tiempo, nos centraremos aún más en los objetivos empresariales a corto, medio y largo plazo que facilita la tecnología de red y de seguridad. Comprenderás mejor tu ruta de migración a la plataforma SASE nativa de Internet y, lo que es aún más importante, cómo hacer que los conceptos Zero Trust y SASE sean tangibles para tu empresa.

2. Herramientas de migración técnica. Además de proporcionarte las personas y los procesos para respaldar tu migración, Cloudflare puede ayudarte a utilizar un conjunto de herramientas técnicas y scripts que en solo unos clics exportan automáticamente los ajustes y las configuraciones de tus productos Zscaler ya implementados para la migración a Cloudflare One. Este conjunto de herramientas ahorra infinidad de horas innecesarias desperdiciadas en hacer clic.

La magia de este flujo es su simplicidad. Adoptando las prácticas recomendadas de extracción, transformación y carga (ETL) y utilizando las llamadas de API compatibles y documentadas a tu cuenta de cliente, el conjunto de soluciones de Descaler exportará tu configuración y tus ajustes actuales de ZIA o ZPA y los transformará para que sean compatibles con Cloudflare One antes de migrar a una nueva cuenta de Cloudflare One.

Considera, por ejemplo, una aplicación ZPA. El conjunto de soluciones de Descaler comprobará los ajustes existentes correspondientes al nombre de aplicación, el dominio/SNI, las direcciones IP, los puertos y protocolos permitidos y los grupos de usuarios, entre otros, antes de la exportación, transformación e importación en una nueva cuenta de Cloudflare One. En situaciones donde el tiempo es vital, se pueden adoptar rutas de migración de rápida creación de valor. Por ejemplo, en el caso de una migración urgente de ZIA, simplemente se trata de cambiar el DNS para obtener una línea base de protección, desactivando Zscaler y gestionando a continuación el proceso para la implementación de WARP y de una puerta de enlace web segura completa en rápida sucesión.

Primeros pasos con el conjunto de herramientasEn primer lugar, te pediremos que crees una nueva clave de API en tu cuenta de ZIA o ZPA. A continuación, el equipo de Cloudflare podrá compartir el conjunto de herramientas para que uno de tus administradores del sistema pueda ejecutarlo localmente, junto con miembros del equipo de Cloudflare como soporte en caso de dudas. Cloudflare nunca necesitará ni te solicitará tu clave de API, solo la salida generada. Cloudflare utilizará a continuación esta salida para transformar y cargar las configuraciones en la nueva cuenta de Cloudflare One suministrada.

El conjunto de herramientas de Descaler solo realiza solicitudes de API de lectura y listado en tu cuenta de Zscaler. En situaciones donde los sistemas o servicios que deseas migrar no se correspondan uno a uno, el equipo de Cloudflare y nuestros socios autorizados estarán disponibles para ayudarte a que el proceso de migración sea lo más fluido posible.

3. Participación de socios de confianza. La red de socios de Cloudflare incluye socios de servicios y de implementación que proporcionan soluciones de seguridad, fiabilidad y rendimiento con una gran variedad de servicios de valor añadido. Nuestros socios tecnológicos ofrecen a los clientes soluciones complementarias del conjunto de soluciones en la nube para la asistencia práctica mediante el teclado, si así se desea. En enero, anunciamos el programa de socios de prestación de servicios autorizados de Cloudflare One y nos complace poner en contacto a los clientes con socios autorizados que cumplen los altos estándares de prestación de servicios profesionales de Cloudflare.

A medida que el programa Descaler continúa creciendo, para facilitar aún más el proceso de transición estamos considerando añadir prestaciones adicionales como la formación técnica completa con cursos de certificación de clientes, junto con soporte de servicios profesionales internos y prestaciones de servicios profesionales de socios autorizados. Este es solo el comienzo de los recursos técnicos disponibles para aquellos clientes que deseen realizar el cambio a Cloudflare.

Componentes empresariales

Para los directivos de alto nivel, no podría estar más claro en lo que respecta a mostrar el valor empresarial tangible y el ahorro de costes que afectan a los resultados de la empresa.

Cálculo del rendimiento de la inversión (ROI). Nos gusta mostrar, no solo explicar el valor de Cloudflare One. Queremos asegurarnos de que los clientes que vayan a realizar cualquier migración reconozcan el impacto empresarial cuantificable que es posible lograr con la adopción de la plataforma Cloudflare One. Libérate de los problemas de tu contrato actual. No permitas que tu contrato existente impida tu modernización de la seguridad a largo plazo. En Cloudflare, estamos decididos a lograr que el proceso de migración sea lo más asequible posible. Esto significa herramientas y opciones financieras flexibles para los clientes, para que puedan abandonar rápidamente Zscaler y adoptar Cloudflare sin problemas. Cuando llegue el momento de tu renovación, no te arrepentirás de esta interacción. Evaluación del plan de desarrollo Zero Trust. Pasar de cero a Zero Trust significa anticiparse a lo que vendrá, entendiendo perfectamente dónde te encuentras hoy. Para los líderes empresariales, esto significa utilizar recursos como nuestro plan de desarrollo Zero Trust multiproveedor para trazar hoy las iniciativas futuras con ayuda de arquitectos, ingenieros y otros líderes empresariales.

Si tus procesos de Internet están completamente congestionados, utiliza el programa Descaler para lograr un flujo más rápido:

[2] https://blog.cloudflare.com/network-performance-update-cio-edition, SWG = puerta de enlace web segura, RBI = aislamiento remoto del navegador, ZTNA = acceso a la red Zero Trust.

Por qué migrar de Zscaler a Cloudflare One simplemente tiene sentido

Cada vez más organizaciones prefieren Cloudflare a Zscaler para modernizar la seguridad. Y, cuando lo hacen, suelen mencionar nuestros puntos fuertes en algunos de los principales criterios de evaluación:

Experiencia del usuario: los administradores de TI y de seguridad consideran que nuestros servicios son más fáciles de implementar y más sencillos de gestionar. Los usuarios finales se benefician de un rendimiento más rápido en los servicios de seguridad. Mientras que los servicios y las nubes fragmentados de Zscaler añaden complejidad de gestión con el tiempo, Cloudflare ofrece un plano de control único que permite que tu organización siga avanzando rápidamente hacia sus objetivos de seguridad. Conectividad: los clientes valoran la fiabilidad y la escalabilidad de nuestra huella de red global más amplia para proteger cualquier tráfico. Además, a diferencia de Zscaler, la red de Cloudflare está diseñada para ejecutar cada uno de los servicios en cada una de las ubicaciones, a fin de garantizar un sistema de protección coherente para los usuarios de todo el mundo. Agilidad para el futuro: los clientes reconocen que avanzar hacia estructuras Zero Trust y SASE requiere asociaciones a largo plazo. Para ese proceso, confían en el historial de Cloudflare de rápida innovación. También valoran nuestra arquitectura flexible para adoptar nuevos estándares y tecnologías de seguridad y anticiparse a los acontecimientos.

Estas son solo algunas de las razones por las que las organizaciones eligen Cloudflare. Si deseas descubrir más razones y casos de éxito, te animamos a que eches un vistazo a esta reciente publicación del blog.

Si deseas motivar a tus colegas para que aprovechen el programa Descaler, anímales a analizar más comparaciones directas mediante esta infografía o nuestro sitio web.

Cómo empezar

Para participar en el programa Descaler, solo tienes que registrarte mediante el enlace siguiente. A continuación, el equipo de Cloudflare se pondrá en contacto contigo acerca de detalles adicionales del registro. Si nos proporcionas información sobre tus implementaciones actuales de Zscaler, tus desafios presentes y tus objetivos de Zero Trust o SASE para el futuro, podremos avanzar más rápidamente.

Con el programa Descaler, nos complace ofrecer una ruta clara para que los clientes realicen el cambio a Cloudflare One. Para empezar, regístrate aquí.