Zusammenfassung: Internetstörungen im zweiten Quartal 2023

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Das zweite Quartal 2023 war ein besonders ereignisreiches Quartal für Internetstörungen und ganz besonders für staatlich veranlasste Internetsperren. In diesem Quartal wurden viele kurze, aber auch einige langanhaltende Unterbrechungen festgestellt. Neben den staatlich veranlassten Internetsperren registrierten wir auch teilweise oder vollständige Ausfälle aufgrund von Unwettern, Kabelschäden, Stromausfällen, allgemeinen oder nicht spezifizierten technischen Problemen, Cyberangriffen, Militäraktionen und Infrastrukturwartung.

Wie wir bereits in der Vergangenheit angemerkt haben, soll dieser Beitrag einen zusammenfassenden Überblick über die beobachteten Störungen geben. Es handelt sich nicht um eine erschöpfende oder vollständige Auflistung der im Laufe des Quartals aufgetretenen Probleme.

Staatlich angeordnet

Government directed

Im späten Frühjahr beginnt in mehreren Ländern des Nahen Ostens und Afrikas häufig die so genannte „Prüfungssaison“, in der die Schüler eine Reihe von Prüfungen für weiterführende Schulen ablegen. Mit weitreichenden Internetsperren kurz vor und während der Prüfungen versuchen die Regierungen dieser Länder, Betrugsversuche bei diesen Prüfungen zu verhindern. Wir haben bereits in der Vergangenheit über diese Sperren berichtet, unter anderem im Sudan und Syrien 2021 und in Syrien, Sudan, und Algerien 2022. In diesem Jahr haben die Regierungen im Irak, Algerien und Syrien solche Maßnahmen ergriffen.

Irak

Wenige Wochen vor Beginn der diesjährigen Sperren wurde berichtet, dass das irakische Kommunikationsministerium einen Antrag des Bildungsministeriums abgelehnt habe, das Internet während der Prüfungen zwecks der Verhinderung von Betrugsversuchen zu sperren. Leider war diese Weigerung nur von kurzer Dauer, denn zwei Wochen später begannen die Sperren schließlich.

Im Irak wurden zwei Reihen von Sperren festgestellt: Die eine betraf die Netzwerke im ganzen Land, mit Ausnahme der Region Kurdistan, die andere die Netzwerke innerhalb der Region Kurdistan. Die erste Reihe von Sperren stand im Zusammenhang mit Prüfungen der 9. und 12. Klasse und war für den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli zwischen 04:00 und 08:00 Uhr Ortszeit (01:00 - 05:00 Uhr UTC) geplant. Die nachstehenden Diagramme zeigen, dass im Juni die Sperren am 1., 4., 6., 8., 11., 13., 15., 17., 21., 22., 24., 25. und 26. Juni stattfanden, was zu erheblichen Unterbrechungen der Internetverbindung führte. Die Sperren betrafen eine Reihe von Netzbetreibern, darunter AS203214 (HulumTele), AS59588 (Zain), AS199739 (Earthlink), AS203735 (Net Tech), AS51684 (Asiacell), und AS58322 (Halasat). Die orangefarbenen Bereiche in den nachstehenden Diagrammen zeigen, dass der Traffic bei den einzelnen Netzbetreibern während der Sperren auf null zurückging.

Wie bereits erwähnt, wurden auch in der irakischen Region Kurdistan prüfungsbedingte Internetsperren eingerichtet. In einem Bericht wird der Bildungsminister der kurdischen Regionalregierung mit den Worten zitiert: „Das Internet wird während der Prüfungen nach Bedarf gesperrt, aber wie in den vergangenen Jahren wird die Dauer der Internetsperre nicht lang, sondern eher kurz sein.“ Die beobachteten Sperren dauerten im Allgemeinen etwa zwei Stunden und erfolgten am 3., 6., 10., 13., 17. und 24. Juni zwischen 06:30 und 08:30 Uhr Ortszeit (03:30 - 05:30 Uhr UTC). Die folgenden Diagramme zeigen die Auswirkungen auf drei Netzbetreiber in der Region: AS21277 (Newroz Telecom), AS48492 (IQ Online) und AS59625 (KorekTel).

Weitere Einzelheiten zu den beiden Internetsperren im Irak finden Sie in unserem Blog-Beitrag vom 13. Juni: Prüfungsbedingte Internetsperren im Irak und Algerien stellen die Konnektivität auf die Probe.

Algerien

2023 ist das sechste Jahr, in dem Algerien den Internetzugang unterbrochen hat, um Betrugsversuche bei den landesweiten Prüfungen zu verhindern. 2022 merkten wir an, „es scheint, dass die algerische Regierung zu einem Ansatz übergegangen ist, der sich auf die Sperrung von Inhalten stützt, anstatt das Internet großflächig zu sperren.“ Es scheint, dass in diesem Jahr derselbe Ansatz verfolgt wurde, da wir erneut zwei nominelle Einbrüche des Datenverkehrs an jedem der Prüfungstage beobachteten, anstatt eines vollständigen Ausfalls des Datenverkehrs. Diese Traffic-Verschiebungen wurden bei den Mobilfunkanbietern AS33779 (Ooredoo/Wataniya), AS327931 (Djezzy/Optimum) und AS327712 (Mobilis/Telecom Algeria). Die erste Unterbrechung findet zwischen 08:00 - 12:00 Uhr Ortszeit (07:00 - 11:00 Uhr UTC) statt, die zweite zwischen 14:00 - 17:00 Uhr Ortszeit (13:00 - 16:00 Uhr UTC).

Syrien

Nach vier prüfungsbedingten Internetsperren 2022 waren es in diesem Jahr nur noch zwei. Am 25. und 26. Juni fanden die Internetsperren zwischen 05:00 und 08:30 Uhr Ortszeit (02:00 - 05:30 Uhr UTC) statt. Syrian Telecom (AS29256), das regierungsnahe Telekommunikationsunternehmen, informierte seine Abonnenten in einem Facebook-Post, dass das Internet auf Wunsch des Bildungsministeriums gesperrt werde.

Senegal

Im Senegal veranlassten gewaltsame Proteste gegen die Verurteilung des Oppositionsführers Ousmane Sonko zu einer Gefängnisstrafe die Regierung zur Einschränkung des Zugangs zu Plattformen wie WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram, Signal und YouTube. Am 4. Juni gab das senegalesische Kommunikationsministerium eine Erklärung ab, in der es den mobilen Internetzugang vorübergehend aussetzte; in einer weiteren Erklärung am 6. Juni wurde die Aussetzung wieder aufgehoben. Diese Unterbrechungen des mobilen Internetzugangs waren bei zwei Netzbetreibern im Lande festzustellen: AS37196 (Sudatel Senegal) und AS37649 (Tigo/Free).

Wie aus den nachstehenden Diagrammen hervorgeht, erfolgten die Sperren bei Sudatel Senegal von 15:00 Uhr Ortszeit am 3. Juni bis 01:00 Uhr Ortszeit am 5. Juni und dann erneut von 13:00 Uhr Ortszeit am 5. Juni bis 01:00 Uhr Ortszeit am 6. Juni. Die drei Sperren bei Tigo/Free erfolgten am 3. Juni zwischen 15:30 und 19:00 Uhr Ortszeit, am 4. Juni von 13:45 Uhr Ortszeit bis 02:05 Uhr Ortszeit am 5. Juni und am 6. Juni von 13:05 Uhr Ortszeit bis 01:00 Uhr Ortszeit. (Senegal ist UTC+0, die Ortszeit entspricht also der UTC).

Mauretanien

In Mauretanien schalteten die Behörden den mobilen Internetzugang ab, nachdem es Proteste wegen des Todes eines jungen Mannes in Polizeigewahrsam gegeben hatte. Die Sperre begann am 30. Mai um 23:00 Uhr Ortszeit und dauerte sechs Tage, bis die Verbindung am 6. Juni um 23:00 Uhr Ortszeit wiederhergestellt war. (Mauretanien hat UTC+0, d. h. die Ortszeit entspricht der UTC). Die nachstehenden Diagramme zeigen den fast vollständigen Verlust des Internet-Traffics während dieses Zeitraums von AS37541 (Chinguitel) und AS37508 (Mattel), zwei Mobilfunkanbietern im Land.

Pakistan

Am 9. Mai wurde der ehemalige pakistanische Premierminister Imran Khan wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet. Nach der Verhaftung kam es in mehreren Städten zu gewalttätigen Protesten woraufhin die pakistanische Regierung die Sperre mobiler Internetdienste sowie das Sperren des Zugangs zu mehreren Social Media-Plattformen anordnete. Die nachstehenden Zahlen zeigen die Auswirkungen der angeordneten Sperren auf den Datenverkehr bei vier Mobilfunkanbietern im Lande: AS24499 (Telenor Pakistan), AS59257 (China Mobile Pak), AS45669 (Mobilink/Jazz) und AS56167 (Ufone/PTML). Die angeordnete Sperre führte zu einem vollständigen Verlust des Internet-Traffics aus diesen Netzen, der um 22:00 Uhr Ortszeit (17:00 Uhr UTC) am 9. Mai bei Telenor und China Mobile Pakistan, um 18:00 Uhr Ortszeit (13:00 Uhr UTC) bei Mobilink/Jazz und um 01:00 Uhr Ortszeit am 10. Mai (20:00 Uhr UTC am 9. Mai) bei Ufone/PTML begann. Der Traffic wurde am 12. Mai um 22:00 Uhr Ortszeit (17:00 Uhr UTC) wiederhergestellt.

Bei einem Blick auf die kürzlich von Cloudflare Radar lancierte Seite zur Internetqualität in Pakistan während der Dauer der Sperre haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Latenzzeit in Pakistan nach der Sperre der Mobilfunknetze leicht gesunken ist, wie die folgende Grafik zeigt. Vor der Sperre lag die mittlere Latenz (bei Cloudflare und einer Reihe anderer Anbieter) im Bereich von 90-100 ms, während sie danach im Durchschnitt eher bei 75 ms lag. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Nutzer auf Festnetz-Breitbandverbindungen mit niedrigeren Latenzzeiten umgestiegen sind – mehrere Festnetz-Breitbandanbieter im Land verzeichneten ein erhöhtes Traffic-Aufkommen, während die Mobilfunknetze nicht verfügbar waren.

Weitere Details über die Sperrung von Mobilfunknetzen, die Sperrung von Inhalten und die Auswirkungen auf Ebene der Verwaltungseinheiten und Städte finden Sie in unserem Blog-Beitrag vom 12. Mai: „So verzeichnet Cloudflare die Internetstörungen in Pakistan („Cloudflare’s view of Internet disruptions in Pakistan“).

Indien

Internetsperren sind in Indien leider sehr häufig. Die sich für digitale Rechte engagierende Organisation Access Now meldete für 2022 mindestens 84 Internetsperren im Land. Die Sperren finden in der Regel auf lokaler Ebene statt und dauern oft längere Zeit an. Eine solche Sperre fand im nordöstlichen indischen Bundesstaat Manipur ab dem 3. Mai nach der Eskalation des ethnischen Konflikts statt und sollte Berichten zufolge „die Pläne und Aktivitäten antinationaler und antisozialer Elemente vereiteln, indem die Verbreitung von Desinformationen und falschen Gerüchten gestoppt wird“ und die Wahrscheinlichkeit „ernsthafter Störungen des gesamten friedlichen Zusammenlebens der Kommunen und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung“ senken. Die mobilen Datendienste wurden zunächst für fünf Tage ausgesetzt, wobei die Aussetzung durch zusätzliche, alle fünf Tage erlassene Anordnungen kontinuierlich verlängert wurde.

Die nachstehenden Diagramme zeigen die Auswirkungen der angeordneten Abschaltung auf den Datenverkehr von zwei großen Netzbetreibern in Manipur. Der Traffic von AS45609 (Airtel) und AS9829 (BSNL) ging am 4. Mai gegen 18:00 Uhr Ortszeit (12:30 Uhr UTC) deutlich zurück. Das Traffic-Aufkommen bei Airtel blieb niedrig und ging bis Ende Juni weiter zurück. Das Traffic-Aufkommen bei BSNL erholte sich ab Anfang Juni zwar leicht, ist aber weiterhin extrem niedrig.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts (Ende Juli) ist die Anordnung zur Sperre noch in Kraft.

Severe weather

Unwetter

Guam

Am 24. Mai richtete der „Super Typhoon“ Mawar Mawar auf dem US-Territorium Guam große Schäden an, indem er Bäume, Gebäude, Stromleitungen und Kommunikationsinfrastrukturen auf der gesamten Insel umstürzte. Eine Folge dieser Schäden war eine erhebliche Unterbrechung der Internetverbindung, wie die nachstehende Grafik auf Länderebene zeigt. Die Wiederherstellungsarbeiten begannen umgehend. Die Guam Power Authority, Docomo Pacific und GTA Teleguam veröffentlichten regelmäßig Statusmeldungen auf ihren Websites und/oder in den sozialen Medien.

Cable damage

Von den beiden Internetanbietern konnte GTA Teleguam (AS9246) die Wiederherstellung des Dienstes im Juni weitgehend abschließen, wobei der Datenverkehr um den 17. Juni wieder das Niveau von vor dem Sturm erreichte, wie in der nachstehenden Grafik zu sehen ist. In einem Facebook-Post vom 20. Juni hieß es, dass „Ab heute ist ein Großteil unserer Mobilfunkstandorte wieder einsatzbereit.“ Die Wiederherstellung bei Docomo Pacific (AS3605) dauert jedoch wesentlich länger. Das nachstehende Diagramm zeigt, dass der Datenverkehr Ende Juni deutlich unter dem Niveau vor dem Sturm lag.

Kabelschäden

Bolivien

Am 19. Juni veröffentlichte das bolivianische Telekom-Unternehmen COTAS ein Update auf seiner Facebook-Seite, in dem es darauf hinwies, dass ein Glasfaserkabel in der Stadt Pongo durchtrennt worden war. Wie in den nachstehenden Diagrammen zu sehen ist, wurde die Internetverbindung von COTAS und zwei anderen Netzbetreibern im Land durch diese Unterbrechung erheblich beeinträchtigt: AS25620 (COTAS), AS27839 (Comteco) und AS52495 (Cotel) zwischen 13:00 - 18:00 Uhr lokaler Zeit (17:00 - 22:00 Uhr UTC).

Gambia

Gamtel, das staatliche Telekom-Unternehmen in Gambia, informierte seine Abonnenten über einen Twitter-Beitrag am 7. Juni über eine örtlich begrenzte Unterbrechung der Glasfaserverbindung und am 8. Juni über weitere Kabelausfälle. Diese Kabelausfälle der Glasfaserkabel unterbrachen die Internetverbindung auf AS25250 (Gamtel) zwischen 14:00 Uhr Ortszeit am 7. Juni und 00:00 Uhr Ortszeit am 9. Juni, wobei das Traffic-Aufkommen im Vergleich zum vorherigen Zeitraum um bis zu 80 % zurückging. (In Gambia gilt UTC+0, so dass die Ortszeiten mit der UTC übereinstimmen).

Power outages

Philippinen

In einer auf Twitter veröffentlichten Mitteilung des philippinischen Telekom-Anbieters PLDT hieß es am 5. Juni um 18:43 Uhr Ortszeit (10:43 Uhr UTC): „Einer unserer Partner für Unterseekabel bestätigt, dass ein Teil seiner Internet-Bandbreitenkapazität verloren gegangen ist, was zu einer Verlangsamung des Surfens im Internet führt. Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um alternative Kapazitäten bereitzustellen, die das Surferlebnis in den nächsten Stunden wiederherstellen werden.“ Die nachstehende Traffic-Abbildung zeigt eine geringfügige Unterbrechung des Internet-Traffics für AS9299 (PLDT) ab ca. 14:00 Uhr Ortszeit (06:00 Uhr UTC), und die von der PLDT festgestellte „Verlangsamung des Surfens im Internet“ ist in den nachstehenden Abbildungen zur Internetqualität ersichtlich, wobei um dieselbe Zeit eine erhöhte Latenz und eine verringerte Bandbreite zu beobachten sind. PLDT erklärte in einem anschließenden Tweet, dass mit 06:22 Uhr Ortszeit am 6. Juni (22:22 Uhr UTC am 5. Juni) „Unser Partner für Unterseekabel bestätigt, dass er zusätzliche Kapazitäten ergänzt und die Qualität des Internetsurfens wiederhergestellt hat.“

Ausfälle der Stromversorgung

Curaçao

Aqualectra ist das wichtigste Versorgungsunternehmen in Curaçao und bietet Wasser- und Stromdienstleistungen an. Am 8. Juni veröffentlichte das Unternehmen auf seiner Facebook-Seite eine Reihe von Warnmeldungen (1, 2, 3, 4) über einen Stromausfall, der „alle Stadtteile“ betraf und durch eine Störung in einem der Hauptstromkabel zum Umspannwerk in Parera verursacht wurde. Dieser Stromausfall hatte Auswirkungen auf die Internetverbindung auf der Insel, wobei ein erheblicher Verlust des Datenverkehrs auf Landesebene beobachtet wurde, wie in der nachstehenden Grafik zu sehen ist, sowie bei mehreren Internetdienstanbietern, darunter AS11081 (UTS), AS52233 (Columbus Communications) und AS27660 (Curaçao Telecom). Ein anschließender Facebook-Beitrag von 01:25 Uhr Ortszeit am 9. Juni (05:25 Uhr UTC) bestätigte die Wiederherstellung der Stromversorgung in allen Stadtvierteln.

Portugal

Ein Stromausfall in einem Equinix-Rechenzentrum in Prior Velho (in der Nähe von Lissabon) am Nachmittag des 6. Juni beeinträchtigte laut veröffentlichten Berichten lokale Versorgungsunternehmen, Bankdienstleistungen und Gerichtsnetzwerke (1, 2). Der portugiesische Internetdienstleister MEO war ebenfalls von dem Stromausfall betroffen, der zu einem Rückgang des Datenverkehrs für AS3243 (MEO-RESIDENCIAL) und AS15525 (MEO-EMPRESAS) führte, wie die nachstehenden Grafiken zeigen. Die durch den Stromausfall verursachten Störungen wirkten sich auch auf die Verbindungsqualität in Portugal aus, wie die nachstehenden Abbildungen zur Internetqualität aus Cloudflare Radar zeigen – es ist ein gleichzeitiger Rückgang der Bandbreite und ein Anstieg der Latenzzeit zu erkennen, was darauf hindeutet, dass die Endnutzer während dieses Zeitraums wahrscheinlich eine schlechtere Performance verzeichneten.

Botswana

Technical problems

Ein landesweiter Stromausfall in Botswana am 19. Mai verursachte eine Internetstörung, die etwa 90 Minuten dauerte, von 10:45 bis 12:15 Uhr Ortszeit (08:45 - 10:15 Uhr UTC), wie in der folgenden Grafik zu sehen ist. Ein Tweet der Botswana Power Corporation informierte die Öffentlichkeit über den Vorfall, enthielt jedoch keine Angaben zur Ursache.

Barbados

Am 4. April twitterte The Barbados Light & Power Company eine „Ausfallsmeldung“, in der es hieß „Wir sind uns bewusst, dass unsere Kunden auf der ganzen Insel derzeit keinen Strom haben.” Die Meldung wurde um 11:46 Uhr Ortszeit (15:46 Uhr UTC) veröffentlicht, kurz nachdem landesweit ein erheblicher Rückgang des Datenverkehrs zu beobachten war, was darauf hindeutet, dass der Stromausfall auch die Internetverbindung im ganzen Land beeinträchtigt hat. Nach mehreren zusätzlichen Updates im Laufe des Tages zeigte eine letzte aktualisierte Meldung um 18:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr UTC) an, dass die Stromversorgung für 100 % der betroffenen Kunden wiederhergestellt worden war. Die nachstehende Grafik zeigt, dass es noch mehrere Stunden dauerte, bis der Traffic wieder normal lief. (Beachten Sie, dass die orangefarbene Hervorhebung in der Grafik die Dauer der Störung darstellt und die rote Schattierung auf ein internes Problem bei der Datenerfassung zurückzuführen ist).

Technische Probleme

Namibia

Eine siebenstündige Internetstörung, die am 15. und 16. Juni in Namibia beobachtet wurde, wurde durch nicht näher spezifizierte „technische Probleme“ bei Telecom Namibia verursacht. In einem Tweet des Anbieters heißt es: „Telecom Namibia hatte am Donnerstag technische Probleme mit seinen Festnetz- und mobilen Datendiensten, die zu einer zeitweiligen Unterbrechung der Internetverbindung führten.” Die Auswirkungen dieser Probleme sind in den nachstehenden Diagrammen zum Datenverkehr auf Landes- und Netzebene zu sehen.

Salomonen

Nicht näher spezifizierte „technische Gründe“ unterbrachen am 26. und 27. April auch die mobile Internetverbindung für Kunden von Our Telekom auf den Salomoninseln. In einem Facebook-Beitrag von Our Telekom hieß es lediglich „Unser mobiles Datennetz ist derzeit aus technischen Gründen ausgefallen.“ Die folgenden Grafiken zeigen einen deutlichen Rückgang des Datenverkehrs für AS45891 (Our Telekom/SBT) zwischen 06:30 Uhr Ortszeit am 27. April (19:30 Uhr UTC am 26. April) und 17:00 Uhr Ortszeit am 27. April (06:00 Uhr UTC). Der Ausfall des Mobilfunkverkehrs von Our Telekom wirkte sich auch auf den Traffic auf Länderebene aus, wie die Grafik für die Salomonen zeigt.

SpaceX Starlink

Mit einer zunehmend globalen Reichweite des Dienstes wirken sich die bei SpaceX-Starlink beobachteten Unterbrechungen möglicherweise auf Nutzer in mehreren Ländern auf der ganzen Welt aus. Kurz vor 00:00 Uhr UTC am 7. April begann der Internet-Traffic von AS14593 (SpaceX-Starlink) deutlich zu sinken. Die Unterbrechung war nur von kurzer Dauer, da der Datenverkehr innerhalb von zwei Stunden wieder das erwartete Niveau erreichte. Laut einem Twitter-Beitrag von Elon Musk, CEO of SpaceX, war das Problem „verursacht durch ein abgelaufenes Zertifikat einer Bodenstation“ (ein abgelaufenes digitales Zertifikat in Verbindung mit einer oder mehreren Starlink-Bodenstationen, das wahrscheinlich die Kommunikation zwischen der Satellitenkonstellation und der/den Bodenstation(en) verhindert).

Madagaskar

In Madagaskar führte ein von Telma Madagascar gemeldetes „Problem mit dem Backbone“ am 7. April zwischen 09:15 und 14:00 Uhr Ortszeit (06:15 bis 11:00 Uhr UTC) zum Verlust von bis zu zwei Dritteln des Internet-Traffics. Die nachstehenden Diagramme zeigen, dass das Backbone-Problem den Traffic auf nationaler Ebene sowie für AS37054 (Telma Madagascar).

Großbritannien

Am 4. April kam es beim britischen Internetanbieter Virgin Media zu mehreren Störungen, die die Internetverbindung für Breitbandkunden beeinträchtigten. Der erste Ausfall begann kurz vor 01:00 Uhr Ortszeit (00:00 Uhr UTC) und dauerte bis etwa 09:00 Uhr Ortszeit (08:00 Uhr UTC). Der zweite Ausfall begann gegen 16:00 Uhr Ortszeit (15:00 Uhr UTC), wobei das Traffic-Aufkommen in den nächsten Stunden auf und ab ging, bevor es sich gegen 21:30 Uhr Ortszeit (20:30 Uhr UTC) zu stabilisieren schien.

Cyberattacks

Über das Twitter-Konto von Virgin Media wurde die Störung am frühen Morgen einige Stunden nach ihrem Beginn bestätigt „Wir sind uns eines Problems bewusst, das die Breitbanddienste für Virgin Media-Kunden sowie unsere Kontaktzentren beeinträchtigt. Unsere Teams arbeiten derzeit daran, das Problem so schnell wie möglich zu identifizieren und zu beheben, und wir entschuldigen uns bei den betroffenen Kunden.“ In einem weiteren Beitrag nach der Wiederherstellung des Dienstes hieß es „Wir haben die Breitbanddienste für unsere Kunden wiederhergestellt, aber wir behalten die Situation genau im Blick, während unsere Techniker weiter Nachforschungen anstellen. Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“

Die zweite Störung wurde jedoch viel schneller auf dem Twitter-Konto von Virgin Media bestätigt, mit einem Beitrag um 16:25 Uhr UTC, in dem es hieß „Leider haben wir ein erneutes Problem festgestellt, das bei einigen Virgin-Media-Kunden zeitweise Probleme mit der Breitbandverbindung verursacht. Wir entschuldigen uns nochmals bei den Betroffenen, unsere Teams arbeiten weiterhin mit Hochdruck daran, die Ursache des Problems zu finden und zu beheben.“

Auch wenn Virgin Media in den sozialen Medien keine weiteren Details zu den Ausfällen oder deren Behebung veröffentlicht hat, wurden einige zusätzliche Informationen über Twitter von einem scheinbaren Kunden geteilt, der in einem Beitrag schrieb „Die Techniker von Virgin Media setzten die Glasfaserkarten neu ein und setzten die Hub-Ausrüstung zurück, um den Dienst wiederherzustellen. TTL wurde als Behelfslösung verlängert, um die Stabilität aufrechtzuerhalten, während eine dauerhafte Lösung implementiert wird.“

Weitere Informationen über den Ausfall von Virgin Media finden Sie in unserem Blog-Beitrag vom 4. April: So verzeichnet Cloudflare den Internetausfall von Virgin Media in Großbritannien.

Cyberangriffe

Military action

Ukraine

Wie wir bereits in früheren Blog-Beiträgen berichtet haben, hat der physische Krieg zwischen Russland und der Ukraine auch eine sehr aktive Online-Komponente, wobei seit Beginn des Konflikts im Februar 2022 Traffic-Verlagerungen, Cyberangriffe und Traffic-Umleitungen beobachtet wurden. Anfang Mai 2022 beobachteten wir, dass der Datenverkehr von mehreren ukrainischen Netzbetreibern über AS201776 (Miranda Media), einen auf der Krim ansässigen und von Russland kontrollierten Netzbetreiber, umgeleitet wurde. (Diese Umleitung wird in zwei Blog-Beiträgen ausführlicher behandelt: „Überwachung der Veränderungen bei der Internetkonnektivität in Kherson, Ukraine“ („Tracking shifts in Internet connectivity in Kherson, Ukraine“) und „Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Internet-Trends, Angriffe und Ausfallsicherheit“ („One year of war in Ukraine: Internet trends, attacks, and resilience“.)

Etwas mehr als ein Jahr später, am 26. Mai, beobachteten wir einen Internet-Ausfall bei Miranda Media. Der Datenverkehr begann gegen 16:30 Uhr Ortszeit (13:30 Uhr UTC) abzufallen und ging gegen 18:15 Uhr Ortszeit (15:15 Uhr UTC) auf null zurück. Der Ausfall unterbrach die Verbindung auf der Halbinsel Krim und in Teilen der besetzten Ukraine und dauerte bis etwa 06:00 Uhr Ortszeit am 27. Mai (03:00 Uhr UTC). Veröffentlichte Berichte (1,2) legen nahe, dass der Ausfall auf einen Cyberangriff auf Miranda Media zurückzuführen ist, der Berichten zufolge von ukrainischen Hacktivisten durchgeführt wurde.

Russland

Der russische Satellitenanbieter Dozor Teleport, zu dessen Kunden das russische Verteidigungsministerium, Schiffe der Nordflotte, das russische Energieunternehmen Gazprom, abgelegene Ölfelder, das Kernkraftwerk Bilibino, der Föderale Sicherheitsdienst (FSB), Rosatom und andere Organisationen gehören, hatte am 29. Juni einen mehrstündigen Ausfall. Der Ausfall, der zwischen 01:30 und 17:30 Uhr UTC stattfand, war Berichten zufolge das Ergebnis eines Cyberangriffs, für den sich mindestens zwei Gruppen verantwortlich zeigten.

Militäraktionen

Maintenance

Tschad

Am 23. und 24. April kam es im Tschad zu mehreren Internetausfällen, die mehrere Internetprovider betrafen und letztlich auch auf Landesebene sichtbar waren. Wie aus den nachstehenden Diagrammen hervorgeht, traten die Ausfälle am 23. April von 04:30 - 06:00 Uhr Ortszeit (03:30 - 05:00 Uhr UTC) und 15:00 - 20:00 Uhr Ortszeit (14:00 - 19:00 Uhr UTC) und am 24. April von 04:00 - 08:30 Uhr Ortszeit (03:00 - 07:30 Uhr UTC) auf. Die betroffenen Netzbetreiber im Tschad waren AS327802 (Millicom Chad), AS327756 (Airtel Chad), AS328594 (Sudat Chad) und AS327975 (ILNET-TELECOM). Die Ausfälle wurden Berichten zufolge durch Schäden an der Glasfaserinfrastruktur verursacht, die den Tschad mit den Nachbarländern Kamerun und Sudan verbindet, wobei es im Sudan aufgrund von Zusammenstößen zwischen den sudanesischen Streitkräften (SAF) und den Rapid Support Forces (RSF) zu Unterbrechungen der Internetdienste kam.

Sudan

Wie bereits erwähnt, haben die Militäraktionen im Sudan die Internetverbindung im Tschad im April unterbrochen. Ab Mitte April wurden mehrere Internetausfälle bei großen sudanesischen Internetanbietern beobachtet, von denen drei in den nachstehenden Diagrammen dargestellt sind. Die Kämpfe im Land haben zu Treibstoffknappheit und Stromausfällen geführt, was letztlich die Internetkonnektivität unterbrochen hat.

AS15706 (Sudatel) hatte von 03:00 Uhr am 23. April bis 17:00 Uhr am 24. April Ortszeit (01:00 Uhr am 23. April bis am 24. April um 15:00 Uhr UTC) und erneut von 03:00 Uhr am 25. April bis 01:00 Uhr am 28. April Ortszeit (01:00 Uhr am 25. April bis am 27. April um 23:00 Uhr UTC) komplette Internetausfälle. Die Internetverbindung auf AS36972 (MTN) war zwischen 03:00 und 12:00 Uhr Ortszeit am 16. April (01:00 - 10:00 Uhr UTC) und erneut zwischen 20:00 Uhr am 27. April bis 02:00 Uhr am 29. April (18:00 Uhr am 27. April bis am 29. April um 00:00 Uhr UTC) unterbrochen. Nach einer nominellen mehrtägigen Erholung begann am 5. Mai ein langfristiger fast vollständiger Ausfall, der mehrere Wochen andauerte. Ähnlich wie bei MTN wurden auch bei AS33788 (Kanar Telecommunication) mehrere längere Ausfälle verzeichnet. Nach einem deutlichen Rückgang des Datenverkehrs zur Tagesmitte am 19. April wurde zwischen 12:00 Uhr am 21. April und 01:00 Uhr am 29. April (10:00 Uhr am 21. April bis am 28. April um 23:00 Uhr UTC) ein nahezu vollständiger Ausfall beobachtet, der sich am späten Abend des 24. April kurzzeitig erholte. Ein längerer Ausfall begann um 00:00 Uhr Ortszeit am 11. Mai (22:00 Uhr UTC am 10. Mai) und dauerte ebenfalls mehrere Wochen.

Weitere Einzelheiten zu den Internetstörungen im Sudan finden Sie in unserem Blog-Beitrag vom 2. Mai:

Wie sich der Konflikt im Sudan auf die Traffic-Muster im Internet auswirkt.

Wartung

Togo, Republik Kongo (Brazzaville), Burkina Faso

Reparaturarbeiten am Unterseekabel des West Africa Cable System (WACS) unterbrachen am 6. April die Internetverbindung in mehreren Ländern, darunter Togo, die Republik Kongo (Brazzaville) und Burkina Faso. Laut der Google-Übersetzung eines Facebook-Beitrags von Canalbox Congo werden die Reparaturarbeiten wahrscheinlich „sehr starke Störungen der Internetverbindungen mit dem Risiko eines Totalausfalls“ verursachen. (Canalbox (GVA) ist ein afrikanischer Telekommunikationsbetreiber, der Dienste in mehreren afrikanischen Ländern anbietet.)

Die nachstehende Grafik für AS36924 (GVA-Canalbox) zeigt drei sich überschneidende Ausfälle, die sich jeweils auf eine in diesem autonomen System (Netz) in einem der betroffenen Länder beobachtete Störung beziehen. In der Republik Kongo (Brazzaville) ist eine erhebliche Traffic-Unterbrechung zwischen 16:15 und 23:15 Uhr Ortszeit (15:15 bis 22:15 Uhr UTC) zu verzeichnen. In Burkina Faso war die Störung früher und weniger gravierend, sie trat zwischen 09:15 - 18:00 Uhr Ortszeit (09:15 - 18:00 Uhr UTC) auf, mit ähnlichen Auswirkungen in Togo, wo der Traffic zwischen 11:00 - 23:15 Uhr Ortszeit (11:00 - 23:15 Uhr UTC) unterbrochen war.

Fazit

Da das Internet mit dem Handel, den Finanzdienstleistungen und dem täglichen Leben auf der ganzen Welt so eng verwoben ist, hat jede Störung der Internetverbindung letztlich wirtschaftliche Auswirkungen. Die Anbieter, die von Störungen betroffen sind, die durch unerwartete oder unvermeidbare Ereignisse wie Kabelstörungen oder Unwetter verursacht werden, versuchen in der Regel, den Umfang und die Dauer solcher Unterbrechungen zu minimieren und so die wirtschaftlichen Auswirkungen zu begrenzen. Im Falle von staatlich veranlassten Internetsperren ist der Schaden für die Wirtschaft jedoch letztlich selbst verschuldet. Der von der Internet Society neu erstellte Net Loss Calculator bietet nun eine Möglichkeit, diesen Schaden zu quantifizieren, so dass die Öffentlichkeit, Interessengruppen und die Regierungen selbst die potenziellen Kosten einer Internetsperre aus der Perspektive des Bruttoinlandsprodukts (BIP), der ausländischen Direktinvestitionen (ADI bzw. FDI) und der Arbeitslosigkeit verstehen können.

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