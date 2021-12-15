Kostenlos loslegen|Kontakt zum Vertrieb|

Der Cloudflare-Blog

Jetzt abonnieren, um Benachrichtigungen über neue Beiträge zu erhalten:

Schutz gegen CVE-2021-45046, die zusätzliche Log4j RCE-Sicherheitslücke

2021-12-15

Lesezeit: 1 Min.
Dieser Beitrag ist auch auf English, 繁體中文, Français, 日本語, 한국어, und 简体中文 verfügbar.

Nach CVE-2021-44228 wurde ein zweites Log4J-CEVE eingereicht: CVE-2021-45046. Die Regeln, die wir zuvor für CVE-2021-44228 veröffentlicht haben, bieten das gleiche Maß an Schutz für dieses neue CVE.

Diese Sicherheitslücke wird aktiv ausgenutzt und jeder, der Log4J benutzt, sollte so schnell wie möglich auf Version 2.16.0 aktualisieren, auch wenn Sie zuvor auf 2.15.0 aktualisiert haben. Die neueste Version finden Sie auf der Log4J Download-Seite.

Kunden, die die Cloudflare WAF nutzen, verfügen über drei Regeln, die dazu beitragen, Exploit-Versuche abzuwehren:

Regel-ID

Beschreibung

Voreinstellung

100514 (alte WAF)6b1cc72dff9746469d4695a474430f12 (neue WAF)

Log4j-Header

Sperren

100515 (alte WAF)0c054d4e4dd5455c9ff8f01efe5abb10 (neue WAF)

Log4j-Body

Sperren

100516 (alte WAF)5f6744fa026a4638bda5b3d7d5e015dd (neue WAF)

Log4j-URL

Sperren

Die Abwehr wurde auf drei Regeln verteilt, die jeweils den HTTP-Header, den HTTP-Body und die HTTP-URL überprüfen.

Zusätzlich zu den oben genannten Regeln haben wir eine vierte Regel veröffentlicht, die gegen eine viel größere Anzahl von Angriffen schützt, allerdings auf Kosten einer höheren False-Positive-Rate. Aus diesem Grund haben wir sie verfügbar gemacht, aber nicht standardmäßig auf BLOCK gesetzt:

Regel-ID

Beschreibung

Voreinstellung

100514 (alte WAF)2c5413e155db4365befe0df160ba67d7 (neue WAF)

Log4J Advanced URI, Headers

Deaktiviert

Wer ist betroffen?

Log4j ist eine leistungsstarke Java-basierte Protokollbibliothek, die von der Apache Software Foundation gepflegt wird.

In allen Log4j-Versionen von einschließlich 2.0-beta9 bis 2.14.1 können JNDI-Funktionen, die bei der Konfiguration, in Protokollnachrichten und in Parametern verwendet werden, von Angreifern für eine Remote Code-Ausführung ausgenutzt werden. Konkret kann ein Angreifer, der in der Lage ist, Protokollnachrichten oder Protokollnachrichtenparameter zu kontrollieren, beliebigen von LDAP-Servern geladenen Code ausführen, wenn das Ersetzen der Nachrichtensuchen (Message Lookup Substitution) aktiviert ist.

Darüber hinaus waren die bisherigen Abhilfemaßnahmen für CVE-2021-22448, wie sie in Version 2.15.0 zu sehen sind, nicht ausreichend, um vor CVE-2021-45046 zu schützen.

Wir schützen komplette Firmennetzwerke, helfen Kunden dabei, Internetanwendungen effizient zu erstellen, jede Website oder Internetanwendung zu beschleunigen, DDoS-Angriffe abzuwehren, Hacker in Schach zu halten, und unterstützen Sie bei Ihrer Umstellung auf Zero Trust.

Greifen Sie von einem beliebigen Gerät auf 1.1.1.1 zu und nutzen Sie unsere kostenlose App, die Ihr Internet schneller und sicherer macht.

Wenn Sie mehr über unsere Mission, das Internet besser zu machen, erfahren möchten, beginnen Sie hier. Sie möchten sich beruflich neu orientieren? Dann werfen Sie doch einen Blick auf unsere offenen Stellen.
Log4J (DE)Log4Shell (DE)WAF RulesSicherheitVulnerabilities

Folgen auf X

Cloudflare|@cloudflare

Verwandte Beiträge

14. April 2026

Scaling MCP adoption: Our reference architecture for simpler, safer and cheaper enterprise deployments of MCP

We share Cloudflare's internal strategy for governing MCP using Access, AI Gateway, and MCP server portals. We also launch Code Mode to slash token costs and recommend new rules for detecting Shadow MCP in Cloudflare Gateway. ...

AI, Sicherheit, Cloudflare One, Cloudflare Workers, Entwickler, Entwicklerplattform, MCP, Cloudflare Access, Cloudflare Gateway, Agents Week 