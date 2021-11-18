Das Cloudflare Developer Expert Program: Bewerben Sie sich noch heute!

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Heute starten wir das Cloudflare Developer Expert Program: eine Initiative zur Unterstützung und Wertschätzung unserer VIP-Benutzer, die mit Workers, Pages und dem gesamten Cloudflare-Entwickler-Ökosystem arbeiten.

Ein Cloudflare Developer Expert ist ein Early Adopter neuer Produkte, ein häufiger Teilnehmer an Feedback-Sitzungen und ein begeisterter Nutzer von Cloudflare-Produkten, die für die gesamte Developer-Community geschaffen wurden.

Doch von welchen Vorteilen profitieren Cloudflare Developer Expert?

Frühzeitiger Zugang zu Funktionen (z. B. Private Betas)

Zugang zu einer privaten Community von Power-Usern

Regelmäßige Gespräche mit Produktmanagern, Entwicklern und Developer Advocates

Sponsoring für die Arbeit mit OSS

Selbstverständlich unsere beste Kundenbetreuung

Wir haben bereits Einladungen an unsere erste Gruppe von Power-Usern verschickt. Sie möchten sich auch gern einbringen oder einen Entwickler nominieren? Dann füllen Sie bitte dieses Formular aus.

Warum wir dieses Programm ins Leben gerufen haben

Bei Cloudflare bringen wir neue Produkte sehr rasch auf den Markt.

Das liegt daran, dass wir schon in einem frühen Stadium der Entwicklung Feedback einholen möchten, damit die Nutzer unsere Vorannahmen in Frage stellen und die von uns entwickelten Produkte auf Herz und Nieren prüfen können. Bei dem Team von Workers hat sich diese Strategie als sehr erfolgreich erwiesen.

So haben wir zum Beispiel mit dem Betatest von Custom Builds für Wrangler (unser CLI-Tool) begonnen, mit dem Sie jeden beliebigen JavaScript-Bundler ausführen können. Dies war ein wichtiges Release, da die ES-Modules-Syntax in Workers eingeführt und die Anzahl der nutzbaren JavaScript-Pakete und -Bibliotheken erheblich erhöht wurde. Um vor der offiziellen Markteinführung Feedback einzuholen, haben wir einen privaten Discord-Kanal angelegt und etwa 50 Benutzer zum Testen eingeladen.

Die Resonanz war überwältigend.

Unsere Benutzer haben schnell einige Grenzfälle entdeckt, bei denen das Tool nicht funktionierte, z. B. die Unterstützung für Workers Unbound. So konnten wir leicht Prioritäten setzen und in Erfahrung bringen, welche Defizite vor der allgemeinen Markteinführung des Tools noch behoben werden mussten. Wir haben auch Maßnahmen zur Verbesserung der Dokumentation eingrenzen können.

„Das Team hinter Workers hat sich für ein so großes Release schon sehr früh unseren Input geben lassen. Das zeigt, wie wichtig ihnen die Zufriedenheit der Entwickler ist“, so James Ross, CTO von Nodecraft.

Als wir feststellten, wie hilfreich diese kleine Nutzergruppe war, beschlossen wir, diesen Schritt zu einem regulären Bestandteil der Entwicklung zu machen.

Wir erstellten eine Liste von Nutzern, verschickten Vertraulichkeitsvereinbarungen und legten einen privaten Discord-Kanal für eine unserer größten Veröffentlichungen des Jahres an: die Ausführung von Funktionen direkt auf Cloudflare Pages.

„Aufgrund des Feedbacks bei Discord können wir diese Funktion schneller und zuverlässiger bereitstellen“, erklärte Nevi Shah, Produktmanager für Cloudflare Pages. „Die Nutzer lassen uns schnell wissen, wo noch Verbesserungspotenzial besteht und welche Funktionen sie am dringendsten brauchen.“

Im April haben wir unsere erste Developer Week veranstaltet. Im Zentrum stand dabei die Frage, wie wir Entwicklern ermöglichen können, mehr auf Cloudflare zu programmieren. Dazu gehörten spannende Veröffentlichungen wie Cloudflare Pages und die Open Beta von Durable Objects.

Aus der großen Menge an Feedback, das uns über Discord und andere Kanäle erreicht hat, konnten wir folgendes Fazit ziehen: Entweder erwarten Entwickler, dass ihr Quellcode automatisch auf der Infrastruktur von Cloudflare (Cloudflare Pages) läuft, oder sie wünschen sich bei einer neuen Technologie (wie Durable Objects) für einen möglichst unkomplizierten Einstieg so viel direkte Unterstützung wie möglich. Wir haben erkannt, dass wir durch die frühzeitige Einbeziehung der Benutzer in den Entwicklungsprozess zu einem reibungsloseren Arbeiten beitragen können.

Und da Entwickler die Dinge gern auf ihre eigene Art und Weise tun, wollen wir auf unserer Plattform so viele Happy Paths wie möglich unterstützen.

„Ich habe kurz nach der Ersteinführung mit Cloudflare Workers programmiert. Seither hat Cloudflare den Fokus auf die Entwicklererfahrung stetig weiter verstärkt“, sagte David Barratt, Softwareingenieur bei Drizly. „Das Cloudflare Developer Expert Program ist eine fantastische Möglichkeit zur Herstellung einer schnellen Feedbackschleife zwischen den Entwicklern, die viel Erfahrung mit der Plattform haben, und denen, die diese Plattform aufbauen.“

Jetzt bewerben!

Wenn Sie als Entwickler mit Workers, Pages und unseren anderen Tools arbeiten, sollten Sie sich bei uns bewerben! Ganz besonders freuen wir uns über Bewerbungen von Kandidaten, die über Erfahrung mit der Implementierung unserer Developer-Tools in der Praxis verfügen.

Wir möchten außerdem noch einmal betonen, dass Cloudflare Developer Experts von unserem Team ganz besonders intensiv betreut werden.

Sie möchten sich für das Cloudflare Developer Expert Program bewerben? Dann füllen Sie dieses Formular aus.