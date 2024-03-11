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Cloudflare 部落格

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Magic WAN (TW)

如何透過 Express Cloudflare Network Interconnect 簡化企業與 Cloudflare 的連線方式

2024/03/06

Security Week (TW)Network Interconnect (TW)Product News (TW)Magic Transit (TW)Magic WAN (TW)Application Services (TW)繁體中文

使用 Express Cloudflare Network Interconnect，可快速輕鬆地將網路連線至 Cloudflare。現在，客戶可以直接從 Cloudflare 儀表板訂購 Express CNI，3 分鐘後即可使用。此外，Express CNI 還簡化了 Magic Transit 和 Magic WAN 的設定過程...

網路流量監控產品正式上市，提供了端對端流量可見度

2023/10/18

Magic Network Monitoring (TW)Network Services (TW)Magic Transit (TW)Magic WAN (TW)Product News (TW)繁體中文

在分析 DDoS 攻擊或解決其他流量異常問題時，網路工程師通常需要更好地瞭解網路流量。為了解決這個問題，Cloudflare 推出了一款網路流量監控產品，從而為客戶提供整個網路的端對端流量可見度...

更多貼文

2023年1月13日 下午2:00

適用於私人網路的 Cloudflare 應用程式服務：使用您已經喜歡的工具完成更多工作

今天，我們滿懷欣喜地宣佈推出新的整合，不僅能讓 IT 團隊使用更少的工具完成更多工作，幫助他們提升營運和成本效率，還能利用 Cloudflare 的「每項服務無處不在」架構，為新的使用案例提供支援...

CIO Week (TW)
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