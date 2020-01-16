Workers Sites (CN)

不那么静态……引入HTMLRewriter API Beta到Cloudflare Workers
2019/09/30
今天，我们很高兴地发布HTMLRewriter beta——一种流HTML解析器，它有一个易于使用的基于JavaScript API的DOM操作选择器，可以在Cloudflare Workers运行时使用。...继续阅读 »
2019/09/30
今天，我们很高兴地发布HTMLRewriter beta——一种流HTML解析器，它有一个易于使用的基于JavaScript API的DOM操作选择器，可以在Cloudflare Workers运行时使用。...继续阅读 »
2019/09/27
网络性能一直是一场与光速的战斗——从伦敦访问一个从西雅图提供服务的网站，意味着每一个资源请求都要经过7000多英里。web性能之争的第一个突破是HTTP/1.1连接保持在线和浏览器打开多个连接。下一个突破是CDN，通过将静态资源缓存到离终端用户更近的数据中心，使它们更靠近终端用户。今天，有了Workers Sites，我们可以很兴奋地宣布下一个重大突破——将整个网站直接分布在互联网的边缘。...