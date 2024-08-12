Progresser ensemble : distinguons les partenaires exceptionnels de Cloudflare

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Nous sommes heureux d'annoncer les lauréats mondiaux des prix Channel Partner Awards 2023 de Cloudflare ! Les partenaires sont essentiels au succès de Cloudflare, car ils offrent les solutions et l'assistance dont les clients ont besoin pour contrôler la complexité des applications, réduire les cyber-risques et abaisser les coûts, tout en assurant un niveau élevé de satisfaction de la clientèle.

Priorité aux partenaires PowerUP

Cette année, nous avons à nouveau reçu la récompense la plus prestigieuse de CRN, avec un classement de 5 étoiles pour notre programme de partenariat. Dans le cadre du partenariat PowerUP de Cloudflare, nous veillons à ce que les partenariats et alliances de Cloudflare continuent à générer des résultats solides pour nos clients communs issus de tous les secteurs de l'industrie, dans le monde entier. Nous nous efforçons de faciliter la tâche des partenaires qui souhaitent travailler avec nous et développer leur activité à nos côtés. L'équipe Cloudflare s'engage à aider ses partenaires à :

Faire preuve d'innovation en transformant la manière dont les clients se connectent, se protègent et se développent grâce à la sécurité, la rapidité, la programmabilité et la résilience qu'offre Cloudflare.

Améliorer la rentabilité en dynamisant les revenus et en offrant davantage de valeur à grande échelle, afin de développer rapidement leur activité et d'étendre leur portée.

Accélérer la commercialisation en bénéficiant d'une assistance commerciale et de marketing, de processus rationalisés et d'une tarification transparente, permettant de conclure rapidement des affaires.

Des formations complètes proposées par l'intermédiaire de Cloudflare University à l'assistance spécialisée disponible pour différents services, les partenaires sont équipés pour conduire la transformation numérique et moderniser les infrastructures informatiques de leurs clients sur un marché compétitif.

Des dirigeants qui comprennent la puissance du partenariat

Le début de mon mandat de Chief Partner Officer de Cloudflare a été une expérience passionnante, et m'a permis d'observer la croissance et la réussite remarquables de nos partenaires. Notre équipe a amplifié les opportunités, en particulier dans le domaine rapidement croissant des solutions SASE (Secure Access Service Edge), et notre stratégie de distribution a déjà donné des résultats impressionnants.

Les commentaires extrêmement positifs de nos partenaires mettent en avant la puissance de la technologie de Cloudflare et notre engagement indéfectible à les accompagner. Grâce à des investissements considérables dans la communauté des partenaires, à des processus rationalisés et à l'importance accordée à l'intégration de l'IA, ensemble, nous sommes prêts à générer une croissance et une innovation considérables.

Félicitations à nos partenaires pour leurs contributions et réalisations exceptionnelles

Les lauréats de cette édition annuelle des prix Partner Awards Cloudflare ont incarné l'excellence et l'innovation dans le cadre de leur collaboration avec Cloudflare. Leur engagement et leur succès mettent en valeur le potentiel transformateur de ce canal de distribution et de notre collaboration.

Partenaires primés : Amériques

Technology Services Distributor of the Year : AVANT Communications Ce prix distingue le meilleur distributeur de services technologiques ayant excellé dans la représentation de Cloudflare et contribué à la réalisation de ventes et au développement de flux de revenus par des entreprises partenaires.

Partner of the Year : GuidePoint Security Ce prix distingue le meilleur partenaire qui s'est illustré par son formidable succès commercial en 2023.

Growth Partners of the Year : CDW et Defy Security Ce prix distingue les partenaires qui ont réalisé des investissements considérables afin de soutenir la croissance de notre activité commune, et ont non seulement obtenu la pleine conformité en matière de certification, mais ont également dépassé les objectifs de chiffre d'affaires.

Technical Excellence Award (Pre-Sales) : Adapture Ce prix distingue l'entreprise partenaire ayant démontré une vaste connaissance et une grande expertise en dirigeant l'expérience de prévente et de démonstration de faisabilité de Cloudflare pour le client.

Partner SE Champion of the Year : Nyron Samaroo (CDW Canada) et Deepika Nath (Kyndryl) Ce prix distingue les Sales Engineers (SE) individuels de partenaires qui ont démontré leur connaissance et leur maîtrise approfondies des solutions de Cloudflare et ont dépassé les attentes en proposant une expérience exceptionnelle de Cloudflare à nos clients communs.

Global Systems Integrator (GSI) Partner of the Year : Accenture Ce prix distingue le meilleur partenaire intégrateur de systèmes mondiaux.

Partenaires primés : Amérique latine

Technology Services Distributor of the Year : TD SYNNEX (LATAM) Ce prix distingue le meilleur distributeur de services technologiques ayant excellé dans la représentation de Cloudflare et contribué à la réalisation de ventes et au développement de flux de revenus par des entreprises partenaires.

Partner of the Year : Ce prix distingue le partenaire qui, malgré son intégration récente au réseau de partenaires de Cloudflare, en 2023, a déjà réalisé des investissements considérables afin de soutenir la croissance de notre activité commune, et a non seulement obtenu la pleine conformité en matière de certification, mais a également dépassé les objectifs de chiffre d'affaires.

IntegraTEC (LATAM)

NeoSecure par SEK (Nola/Sola)

Cipher (Brésil)

Xenergix (Mexique)

Certification Champion of the Year : Tripla (Brésil) Ce prix distingue le partenaire dont les équipes ont remporté le plus grand nombre total de certifications Cloudflare en 2023.

Partenaires primés : région APJC

Distributor of the Year : Dicker Data Limited Ce prix distingue le distributeur le plus performant ayant excellé dans la représentation de Cloudflare et contribué à la réalisation de ventes et au développement de flux de revenus par des entreprises partenaires.

Service Delivery Partner of the Year : Master Concept (Hong Kong) Ltd. Ce prix distingue le meilleur fournisseur de solutions de services.

Partner of the Year : Centcloud Technologies Limited Ce prix distingue le partenaire qui, malgré son intégration récente au réseau Cloudflare, en 2023, a déjà réalisé des investissements considérables afin de soutenir la croissance de notre activité commune, et a non seulement obtenu la pleine conformité en matière de certifications, mais a également dépassé les objectifs de chiffre d'affaires.

Customer Win of the Year : Megazone Cloud Corporation Ce prix distingue les réalisations exceptionnelles d'un partenaire qui a remporté un important contrat client au travers d'une collaboration et d'une innovation exceptionnelles.

New Partner Win of the Year : Techdirect Pte Ltd Ce prix distingue le partenaire ayant orchestré l'accord le plus ambitieux et stratégique et déployé une solution complète, de bout en bout, d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité auprès d'un client.

Most Valuable Player of the Year : Omni Intelligent Services, Inc. Ce prix distingue les partenaires les plus performants, qui ont non seulement assuré un service exceptionnel auprès de nos clients communs, mais ont également généré une valeur opérationnelle nouvelle en tirant parti de la puissance des réseaux, des relations et des écosystèmes.

Technical Excellence Award (Pre-Sales) : Airowire Networks PVT LTD Ce prix distingue l'entreprise partenaire dont les Sales Engineers (SE) ont démontré une vaste connaissance et une grande expertise en dirigeant l'expérience de prévente et de démonstration de faisabilité de Cloudflare pour le client.

Marketing Champion of the Year : Softdebut Co., Ltd Ce prix distingue l'entreprise partenaire qui s'est illustrée par le caractère exceptionnel de sa collaboration et de ses résultats commerciaux dans le cadre du marketing des solutions Cloudflare.

Partner SE Champion of the Year : David Woon (Kordia Limited) Ce prix distingue les Sales Engineers (SE) individuels de partenaires qui ont démontré leur connaissance et leur maîtrise approfondies des solutions de Cloudflare et ont dépassé les attentes en proposant une expérience exceptionnelle de Cloudflare à nos clients communs.

Rising Star Award : The Missing Link Security Pty Ltd. Ce prix distingue les représentants individuels de partenaires qui, malgré leur récente intégration à notre collaboration, ont déjà apporté une contribution significative et positive à notre partenariat et à notre capacité à générer des résultats tangibles pour nos clients.

Growth Partner of the Year : NTT Australia Pty Ltd. Ce prix distingue l'entreprise partenaire qui a réalisé des investissements considérables afin de soutenir la croissance de notre activité commune, et a non seulement obtenu la pleine conformité en matière de certifications, mais a également dépassé les objectifs de chiffre d'affaires.

Partenaires primés : région EMEA

Distributor of the Year : V-Valley advanced Solutions España SAU Ce prix distingue le meilleur distributeur ayant excellé dans la représentation de Cloudflare et contribué à la réalisation de ventes et au développement de flux de revenus par des entreprises partenaires.

MSP of the Year : Orange Cyberdefense France Ce prix distingue le meilleur fournisseur de solutions de services gérés.

GSI of the Year : Eviden France SAS Ce prix distingue le meilleur partenaire intégrateur de systèmes mondiaux.

Partner of the Year : Liquid C2 Ce prix distingue la meilleure entreprise partenaire qui s'est illustrée par son formidable succès commercial en 2023.

New Partner of the Year : Focus Group et Smartflare Ce prix distingue les entreprises partenaires qui, bien que récemment intégrées au programme Cloudflare Partner Network en 2023, ont déjà réalisé des investissements considérables afin de soutenir la croissance de notre activité commune, et ont non seulement obtenu la pleine conformité aux certifications, mais ont également dépassé les objectifs de chiffre d'affaires.

Customer Win of the Year : Liquid C2 Ce prix distingue la réalisation exceptionnelle d'un partenaire qui a remporté un important contrat client au travers d'une collaboration et d'une innovation exceptionnelles.

Rising Star Award : Copy Cat Group et Cloudhop Ce prix distingue les représentants individuels de partenaires qui, malgré leur récente intégration à notre collaboration, ont déjà apporté une contribution significative et positive à notre partenariat et à notre capacité à générer des résultats tangibles pour nos clients.

Most Valuable Player of the Year : Nanosek Ce prix distingue les partenaires les plus performants, qui ont non seulement assuré un service exceptionnel auprès de nos clients communs, mais ont également généré une valeur opérationnelle nouvelle en tirant parti de la puissance des réseaux, des relations et des écosystèmes.

Technical Excellence Award (Pre-Sales) : Ce prix distingue l'entreprise partenaire dont les Sales Engineers (SE) ont démontré une vaste connaissance et une grande expertise en dirigeant l'expérience de prévente et de démonstration de faisabilité de Cloudflare pour le client.

Jean-Baptiste Voron (Eviden France SAS)

Ganesh the Awesome (Globaldots)

Martin Campos (Orange Cyberdefense)

Partner SE Champion of the Year : Ivan Rudnytskyi (Bakotech s.r.o.) Ce prix distingue les Sales Engineers (SE) individuels de partenaires qui ont démontré leur connaissance et leur maîtrise approfondies des solutions de Cloudflare et ont dépassé les attentes en proposant une expérience exceptionnelle de Cloudflare à nos clients communs.

Certification Champion of the Year : Kaemi GmbH Ce prix distingue le partenaire dont les équipes ont remporté le plus grand nombre total de certifications Cloudflare en 2023.

Marketing Champion of the Year : Infinigate Deutschland GmbH et Alter Way Ce prix distingue l'entreprise partenaire qui s'est illustrée par le caractère exceptionnel de sa collaboration et de ses résultats commerciaux dans le cadre du marketing des solutions Cloudflare.

Pour plus d'informations sur le programme de partenariat Cloudflare PowerUP, veuillez consulter les ressources ci-dessous :