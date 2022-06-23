Annonce du programme de partenariat Cloudflare One

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Ce jour marque le lancement du programme de partenariat Cloudflare One, construit autour de nos offres Zero Trust, de réseau en tant que service et de sécurité des e-mails dans le cloud. Le programme aide les partenaires distributeurs à tenir la promesse de l'approche Zero Trust, tout en monétisant de manière tangible cette architecture importante au travers d'un ensemble exhaustif de solutions, d'outils et d'offres incitatives. Nous sommes ravis que ce programme reçoive un soutien aussi étendu de la part d'entreprises prestataires de services informatiques, de distributeurs, de revendeurs à valeur ajoutée, de fournisseurs de services gérés et d'autres fournisseurs de solutions.

Cela représente, pour Cloudflare, un nouveau canal de commercialisation, ainsi qu'un un nouveau moyen pour les entreprises de toute taille d'adopter les solutions Zero Trust, qui étaient auparavant difficiles à acquérir, déployer et prendre en charge.

Le programme de partenariat Cloudflare One réunit les éléments suivants :

De nouvelles suites de produits Cloudflare One, intégralement cloud-native, qui aident les partenaires à rationaliser et à accélérer la conception de solutions Zero Trust globales plus faciles à mettre en œuvre. Ces suites incluent nos produits Zero Trust et les produits de sécurité des e-mails dans le cloud issus de notre récente acquisition d'Area 1 Security.

Le déploiement opérationnel de tous les éléments du programme est confié aux distributeurs de Cloudflare, afin de faciliter l'évaluation, la fourniture de devis et la mise en œuvre cohérentes et prévisibles des solutions Cloudflare One.

Le lancement de nouvelles accréditations partenaires, permettant à ces derniers de proposer des services d'évaluation, de déploiement et de prise en charge des solutions Zero Trust à leurs clients. Elles comprennent un solide ensemble de formations permettant d'aider les partenaires à proposer les services générateurs de marge dont leurs clients ont besoin pour concrétiser toute la valeur de leurs investissements dans l'architecture Zero Trust.

L'une des structures de mesures incitatives pour partenaires les plus robustes du secteur, qui récompense les partenaires en fonction de la valeur qu'ils génèrent tout au long du cycle de vie des clients.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web en cliquant sur le lien suivant : Programme de partenariat Cloudflare One. À l'attention de nos partenaires, nous avons ajouté une page Cloudflare One dédiée sur le portail des partenaires.

« TD Synnex a collaboré étroitement avec Cloudflare pour le lancement de son nouveau programme de partenariat Cloudflare One dédié aux solutions Zero Trust. Ce programme fait évoluer le Zero Trust au-delà du stade de terme galvaudé et utilisé de manière plutôt vague, pour lui permettre de s'abstraire du battage autour de l'approche grâce à des ensembles de solutions, des ressources d'activation et des mesures incitatives qui aident les distributeurs à proposer une réelle valeur commerciale », déclare Tracy Holtz, Vice President, Security and Networking chez TD Synnex. « En tant que premier distributeur et agrégateur de solutions informatiques du monde, TD Synnex se réjouit d'approfondir son partenariat avec Cloudflare dans l'optique de développer et de permettre la mise en œuvre de ce programme pour partenaires, car il englobe la solution dont toutes les entreprises ont besoin aujourd'hui. »

Pourquoi est-ce que Cloudflare réalise cet investissement dans le programme de partenariat Cloudflare One maintenant ?

Le lancement du programme de partenariat Cloudflare One aspire à répondre à la demande exponentielle de mise en œuvre d'architectures Zero Trust capables d'aider les entreprises de toute taille à accélérer leur transformation numérique en toute sécurité. Face à l'augmentation constante des cybermenaces, le Zero Trust évolue du stade de concept à celui de nécessité. Cloudflare bénéficie d'un positionnement unique pour concrétiser cette évolution grâce à l'une des suites de produits Zero Trust les plus riches du marché. Cette dernière inclut notamment une passerelle web sécurisée (Secure Web Gateway), une solution de gestion des accès ZTNA, un CASB, un service d'isolation de navigateur, une fonctionnalité de prévention des pertes de données et un service de sécurité des e-mails dans le cloud. Cette suite de produits étroitement intégrés et simples d'utilisation constitue ainsi une solution globale et directement applicable.

Notre suite Zero Trust comprend en outre un écosystème complet de partenaires technologiques, qui permet à nos clients d'intégrer facilement nos solutions à leur pile logicielle existante. Nous travaillons en étroite collaboration avec des leaders du secteur et intégrons leurs produits dans l'ensemble des catégories principales (identité, détection des points de terminaison et réponse, gestion des appareils mobiles et fournisseurs de services de messagerie) afin de faire de Cloudflare One une solution flexible et fiable pour notre clientèle diversifiée. Microsoft, CrowdStrike, Sentinel One et Mandiant ne constituent qu'un échantillon de nos partenaires stratégiques.

« Les entreprises ont désormais accepté la notion de désintégration du périmètre traditionnel. Le périmètre distribué et dynamique d'aujourd'hui exige une approche fondamentalement nouvelle de la sécurité. Grâce à notre partenariat avec Cloudflare, notre plateforme de cybersécurité soutenue par l'IA offre aux entreprises modernes une solution de sécurité Zero Trust robuste couvrant les appareils, le réseau et les applications stratégiques nécessaires à l'activité. »- Chuck Fontana, Vice-président principal chargé du développement commercial, SentinelOne.

Cependant, tenir la promesse de l'approche Zero Trust exige plus que des produits. Cela nécessite les compétences et l'expertise des distributeurs, qui agissent comme des conseillers de confiance auprès de leurs clients afin d'optimiser les solutions et ainsi, générer les résultats commerciaux spécifiques recherchés ou améliorer le délai de rentabilité de l'investissement du client.

« Nous avons été honorés par la façon dont nos partenaires existants ont contribué à la croissance explosive de notre activité liée à l'architecture Zero Trust ; toutefois, la demande croissante des clients offre à nos partenaires l'occasion de jouer un rôle plus important dans la façon commercialisation de nos solutions. Plus que jamais, nous comptons sur nos partenaires pour aider les clients à évaluer, mettre en œuvre et prendre en charge les solutions Zero Trust, » déclare Matthew Price, directeur général de Cloudflare.

« En approfondissant notre partenariat avec Cloudflare dans le cadre du nouveau programme Cloudflare One, Rackspace Technology peut proposer les solutions Zero Trust de pointe de Cloudflare à nos clients mondiaux, en plus de notre produit Rackspace Elastic Engineering et de services professionnels, le tout avec un soutien constant au niveau de la mise en œuvre », précise Gary Alterson, Vice-President, Security Solutions chez Rackspace. « Depuis que nous nous sommes associés à Cloudflare pour développer des solutions Zero Trust, nous avons constaté un fort engagement de nos clients et clients potentiels, notamment de la part d'une des plus grandes entreprises créatives du monde. »

« Avec le lancement de ce nouveau programme de partenariat Cloudflare One comprenant des offres groupées de solutions intégrées axées sur le Zero Trust et la mise en place de mesures d'intégration des partenaires, nous espérons bien développer l'expérience de mise sur le marché de Cloudflare et aider nos clients à transformer leur sécurité réseau de manière rapide et harmonieuse grâce à l'adoption d'une stratégie Zero Trust capable de protéger leur infrastructure, leurs équipes et leurs applications », annonce Deborah Jones, Senior Product Marketing Manager chargée des Alliances chez IBM Security Services.

« Le principe fondateur d'Assurance Data consiste à proposer des solutions de sécurité intégrées pour la nouvelle génération de moyens de cyberdéfense. Nous sommes ravis de travailler avec Cloudflare, en ajoutant leurs solutions Zero Trust innovantes et 100 % natives du cloud à notre portefeuille technologique. Nous apprécions la manière dont ils investissent de manière significative dans leur réseau de partenaires, par le biais de mesures d'intégration des partenaires et de soutien des prestations de services, en plus de mesures incitatives fortes. Le nouveau programme de partenariat Cloudflare One présente un véritable potentiel de triple bénéfice : pour nous, pour notre partenariat avec Cloudflare et pour nos clients », précise Randy Stephens, COO d'Assurance Data.

« Le Zero Trust ne demande pas d'effort particulier, mais semble pourtant encore trop complexe pour beaucoup », affirme Scott McCrady, CEO de SolCyber. « Cloudflare a simplifié le processus avec le nouveau programme de partenariat Cloudflare One. Nous l'apprécions, car il permet à nos clients de mettre en place rapidement des solutions Zero Trust intégrées, avec toutes les mesures d'intégration et d'incitation attendues d'un programme de partenariat de premier ordre. »

En quoi le programme de partenariat Cloudflare One est-il différent du programme de partenariat général de Cloudflare ?

Ce nouveau programme s'ajoute aux avantages déjà offerts par le programme de partenariat existant. Les partenaires continuent de profiter de tous les avantages actuellement proposés et les partenaires Cloudflare One bénéficient également de quelques ajouts précieux. Nos suites de produits se révèlent ainsi listées avec des partenaires de distribution. Elles sont accessibles aux revendeurs à valeur ajoutée et aux autres partenaires, qui peuvent ainsi s'en servir pour tarifer et proposer leurs offres. Nous avons ajouté des accréditations et de nouveaux packages de formation afin d'assurer à nos partenaires un environnement riche en termes de ressources et de formations sur lequel ils peuvent s'appuyer pour développer et améliorer leurs pratiques de prestation de services. Nous avons également amélioré nos mesures incitatives pour partenaires à l'aide de remises bien structurées sur les prix catalogue disponibles auprès de nos partenaires de distribution, avec notamment des mesures incitatives supplémentaires fondées sur un modèle de « récompense à la mesure de la valeur ».

« En tant que membre du conseil de sécurité d'AVANT, Cloudflare a toujours agi comme un partenaire d'innovation proche de notre entreprise à l'heure où nous permettons à notre réseau de conseillers de confiance d'aider leurs clients à adopter les toutes dernières technologies en matière de cloud », affirme Shane McNamara, EVP, Engineering and Operations chez AVANT Communications. « Avec ce nouveau programme de partenariat Cloudflare One dédié aux solutions Zero Trust, Cloudflare a lancé un ensemble résolument novateur de suites de produits intégrés et d'offres de services pour partenaires, qui permettront à nos conseillers de confiance de bénéficier d'un ensemble convaincant de solutions à commercialiser. »

« La suite de produits Cloudflare a un important rôle à jouer concernant la fonctionnalité de détection avancée des menaces et les offres », déclare Tony Buffomante, SVP, Global CRS Leader chez Wipro. « Le programme de partenariat Cloudflare One nous a offert une rampe d'accès rapide qui nous a permis de développer nos pratiques. Nous avons déjà constaté que notre partenariat avait donné naissance à des scénarios d'utilisation tout à fait significatifs sur le marché, dans lesquels les Wipro CyberSecurists fournissent des services de sécurité et de mise en œuvre des applications, ainsi que des services gérés en permanence, depuis les 16 centres de cyberdéfense Wipro implantés à travers le monde. »

« Cloudflare a facilité l'adoption du Zero Trust grâce à ces offres groupées de produits intégrés et de services aux partenaires permettant d'accélérer la migration des clients vers une sécurité Zero Trust complète pour leurs équipes, leur infrastructure et leurs applications. Nous sommes heureux de figurer parmi les partenaires initiaux de Cloudflare à l'heure du lancement de ces solutions innovantes », précise Dave Trader, Field CISO de Presidio.

« Nous sommes un prestataire de services qui fournit des solutions de transformation informatique et de cybersécurité à des sociétés de capital-investissement et des entreprises de taille intermédiaire. Le programme de partenariat Cloudflare One s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre modèle d'assistance et de services intégrés. Nous constatons d'ailleurs déjà un fort intérêt de la part des clients pour les suites de produits Cloudflare One. Nous sommes heureux de figurer parmi les partenaires initiaux de Cloudflare concernant ce nouveau programme de distribution stratégique », déclare Hueneke, Chief Information Security Officer de RKON.

« Nous sommes très heureux d'annoncer que nous fournissons officiellement des services gérés permettant de prendre en charge les solutions Cloudflare One afin d'aider nos clients à atténuer les menaces de cybersécurité dans le cadre d'une approche Zero Trust et globale de cette dernière », confie Joey Campione, Managing Director chez Opticca Security.

« Cloudflare nous permet de concevoir et fournir facilement une solution Zero Trust, en particulier pour nos clients de taille moyenne, auxquels les offres assurent de bénéficier d'une solution complète et intégrée, » déclare Katie Hanahan, vRSSI et vice-présidente, Stratégie de cybersécurité chez ITsavvy, un éminent fournisseur de solutions informatiques. « Et nous apprécions l'investissement dans les outils et la formation qui nous permettent de développer nos propres offres de services professionnels, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour nos clients. »

Un programme conçu autour de suites de produits Zero Trust complètes

Cloudflare One propose des solutions Zero Trust complètes permettant d'améliorer la visibilité, d'éliminer les complexités et de réduire les risques liés à la connexion aux applications ou à Internet de vos utilisateurs en télétravail ou au bureau. Bâties sur le principe de l'architecture en une seule passe, les solutions vérifient, filtrent et inspectent le trafic avant de l'isoler des menaces. Aucun compromis à faire sur les performances : les utilisateurs se connectent par le biais de datacenters implantés dans plus de 270 villes réparties sur plus de 100 pays.

Cloudflare Access augmente ou remplace les clients VPN d'entreprise en sécurisant les applications SaaS et internes. La solution collabore avec vos fournisseurs d'identité et vos plateformes de protection des points de terminaison afin d'appliquer des règles Zero Trust refusant l'accès par défaut et permettant de limiter l'accès aux applications, aux espaces IP privés et aux noms d'hôte de l'entreprise.

Cloudflare Access augments or replaces corporate VPN clients by securing SaaS and internal applications. Access works with your identity providers and endpoint protection platforms to enforce default-deny, Zero Trust rules limiting access to corporate applications, private IP spaces, and hostnames.

Cloudflare Gateway is our threat and data protection solution. It keeps data safe from malware, ransomware, phishing, command and control, Shadow IT, and other Internet risks over all ports and protocols.

Cloudflare Area 1 Email Security crawls the Internet to stop phishing, Business Email Compromise (BEC), and email supply chain attacks at the earliest stage of the attack cycle, and enhances built-in security from cloud email providers.

Cloudflare Browser Isolation makes web browsing safer and faster, running in the cloud away from your network and endpoints, insulating devices from attacks.

Cloudflare CASB (Cloud Access Security Broker) gives customers comprehensive visibility and control over SaaS apps to easily prevent data leaks, block insider threats, and avoid compliance violations.

Cloudflare Data Loss Prevention enables customers to detect and prevent data exfiltration or data destruction. Analyze network traffic and internal "endpoint" devices to identify leakage or loss of confidential information, and stay compliant with industry and data privacy regulations.

Cloudflare Gateway constitue notre solution de protection des données et de défense contre les menaces. Elle protège vos données contre les logiciels malveillants, les rançongiciels, le phishing (hameçonnage), les attaques de type Command & Control, l'informatique fantôme (Shadow IT) et toutes sortes d'autres risques liés à Internet sur l'ensemble des ports et des protocoles.

Cloudflare Area 1 Email Security, notre solution de sécurité des e-mails, explore Internet afin de bloquer le phishing, la compromission du courrier électronique professionnel (BEC, Business Email Compromise) et les attaques par e-mail sur la chaîne logistique (supply chain) dès les premiers stades du cycle d'attaque. Elle permet également de renforcer les mesures de sécurité intégrées fournies par les fournisseurs de messagerie dans le cloud.

Cloudflare Browser Isolation, notre solution d'isolation de navigateur, sécurise et accélère votre activité de navigation Internet. Cette dernière s'exécute ainsi sur le cloud, loin de vos réseaux et de vos points de terminaison, afin d'isoler vos appareils des attaques.

Cloudflare CASB (Cloud Access Security Broker, agent de sécurité des accès au cloud) assure aux clients une visibilité intégrale et un contrôle total sur les applications SaaS, afin de vous permettre d'éviter facilement les fuites de données, de bloquer les menaces internes et de prévenir les violations de la conformité.

Cloudflare Data Loss Prevention, notre solution de prévention des données permet aux clients de détecter et d'empêcher l'exfiltration ou la destruction de données. Analysez le trafic réseau et les appareils « terminaux » internes afin d'identifier les fuites ou les pertes d'informations confidentielles. Vous préserverez ainsi votre conformité aux diverses réglementations du secteur en termes de confidentialité des données.

Pour plus d'informations sur le programme et nos suites de produits Zero Trust, rendez-vous ici.

Et ensuite ?

Le lancement du programme de partenariat Cloudflare One aujourd'hui ne représente qu'une étape au sein d'un parcours qui en compte plusieurs. Ce dernier s'attache non seulement à investir dans nos partenaires, mais aussi à aider nos clients à mettre en œuvre et à prendre en charge les solutions Zero Trust. Au cours des mois à venir, nous étendrons le programme au niveau international et continuerons à ajouter des ressources de formation autour des accréditations Cloudflare Zero Trust. Nous proposons également une série de webinaires destinés à nos partenaires dans le cadre de ce nouveau programme. N'hésitez pas à vous rendre sur le portail partenaires si vous souhaitez obtenir plus de détails et consulter les futurs événements consacrés aux partenaires.