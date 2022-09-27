Firmas de capital de riesgo líderes proporcionarán hasta 1250 millones de dólares para apoyar a empresas emergentes desarrolladas en Cloudflare Workers

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Desde nuestro inicios, Cloudflare se ha esforzado por mejorar Internet para que sea accesible para todos. Nuestra misión fundamental es que todo aquel que desee empezar a crear en Internet pueda hacerlo fácilmente, sin los obstáculos de un coste excesivo o una infraestructura difícil de utilizar.

Nada de esta filosofía es más importante, ni tiene mayor impacto en Internet, que nuestra plataforma para desarrolladores, Cloudflare Workers. Workers es, simplemente, el punto de partida para los desarrolladores y empresarios. Es una completa plataforma para desarrolladores que incluye almacenamiento en la nube, alojamiento de sitios web, bases de datos SQL y, por supuesto, el producto sin servidor líder en la industria. La facilidad de uso y el precio accesible (hasta gratuito) de la plataforma son cruciales para avanzar en nuestra misión. Para las empresas emergentes, esto significa implementaciones e iteraciones rápidas y fáciles, escalables con precios predecibles, transparentes y asequibles. Sabemos lo complicado que es crear una gran empresa desde cero, así que nuestro objetivo es eliminar toda la complejidad de la infraestructura de las aplicaciones.

Novedad: programa de financiamiento Workers Launchpad

Hoy damos un paso más y se lo ponemos más fácil a las empresas emergentes para que creen la empresa de sus sueños. Anunciamos el programa de financiamiento Workers Launchpad, de mil millones de dólares, en colaboración con algunas de las empresas de capital de riesgo más importantes del mundo. Cualquier empresa emergente desarrollada en Workers puede solicitarlo. Al igual que con la propia plataforma Workers, hemos intentado que solicitarlo sea muy sencillo: enviar tu solicitud mediante el portal de Workers Launchpad te llevará menos de 5 minutos.

¿Cómo funciona? El único requisito para poder optar al programa de financiamiento es que hayas desarrollado tu infraestructura básica en Workers. Si eres nuevo en Cloudflare y Cloudflare Workers, consulta nuestro Plan para startups para empezar. Esperamos que estos recursos sean útiles para todas las empresas emergentes y contribuyan a la igualdad de oportunidades, dondequiera que te encuentres.

Una vez que hayas enviado tu solicitud, la revisará nuestro equipo del programa Launchpad, del que forman parte antiguos empresarios y personas con experiencia en el área del capital de riesgo. Emparejarán a solicitantes prometedores con los socios de capital de riesgo que tengan más experiencia en el área correspondiente (más información a continuación). Cada trimestre, anunciaremos los ganadores de nuestro programa Launchpad. Los ganadores, nuestros "Workers Founders", tendrán garantizada la oportunidad de presentar una propuesta a los socios de capital de riesgo que hayamos determinado que son adecuados para su empresa. Todos salimos beneficiados. Las empresas de capital de riesgo tienen la oportunidad de invertir en empresas que saben que se están desarrollando en una plataforma de desarrollo de primer nivel con proyección de futuro. Los empresarios establecen contacto con empresas de capital de riesgo de primer nivel. Y, para la primera clase de ganadores, tenemos algunas ventajas adicionales que describimos más detalladamente a continuación.

¿Cuáles son las empresas de capital de riesgo ante las que podrías tener la oportunidad de presentar tu propuesta?

Cuando abordamos a nuestros amigos de la comunidad del capital de riesgo acerca de nuestra visión para Workers Launchpad, recibimos opiniones muy positivas y mostraron su interés. Muchos han visto de primera mano las ventajas competitivas de desarrollar en Workers en empresas de su propio portfolio. Además, Cloudflare aloja una de las mayores comunidades de desarrolladores del mundo, con aproximadamente el 20 % de los sitios web a nivel global en nuestra red. Así, podemos desempeñar un papel único en emparejar a buenos empresarios con buenas empresas de capital de riesgo para ampliar no solo la plataforma Workers, sino también el ecosistema de Internet, para todos.

Nos complace anunciar el grupo de socios de VC Launch de primer nivel que respaldan este programa y el ecosistema de empresas emergentes desarrolladas en Workers:

Más información sobre por qué lo hacemos

Entonces, ¿por qué lo hacemos? Simplemente, estamos orgullosos de nuestra plataforma para desarrolladores de Workers y creemos que todo el mundo debería utilizarla. Los empresarios que desarrollan en Workers pueden dar servicio más rápido, más fácilmente y de manera asequible, y de tal forma que su infraestructura está preparada para el futuro:

Rapidez. Para un empresario, la rapidez del desarrollo no es solo una comodidad. Representa una gran ventaja competitiva. De hecho, la rapidez del desarrollo es una de las ventajas competitivas de Cloudflare. Podemos desarrollar con rapidez porque desarrollamos en Workers. Cuando desarrollas en Workers, no necesitas dedicar tiempo a configurar registros DNS, a mantener certificados, a escalar clústeres o a crear complejos canales de implementación. Céntrate en desarrollar tu aplicación, y Cloudflare se encargará del resto.

Facilidad de uso. No hay personas más ocupadas que los equipos y fundadores de empresas emergentes. No deberías tener que pensar sobre la infraestructura de TI, ni tomar complicadas decisiones sobre ella. Preguntas como "¿Qué zona de disponibilidad debería elegir?" o "¿Podré escalar mi infraestructura a tiempo para nuestra próxima campaña de marketing viral?" no deberían pasar por tu mente. Y con la plataforma Workers no lo hacen. El código que tú y tu equipo escribís se implementa automáticamente y de forma rápida y coherente en la red global de Cloudflare en más de 275 ciudades de más de 100 países. Cloudflare conecta de forma segura y escalable a tus usuarios con tus aplicaciones, independientemente de donde estas se encuentren alojadas o de cuántos usuarios se registren de repente en el producto. Los desarrolladores pueden gestionar a nivel global las aplicaciones distribuidas con una red programable que se conecta a los servicios que necesitan.

Prepara tu infraestructura y tu cartera para el futuro. La red global masiva de Cloudflare distribuida en más de 275 ciudades de más de 100 países puede crecer con tu empresa, por muy grande que esta llegue a ser. También te facilitamos el cumplimiento con la legislación y las normativas locales mientras tu empresa se expande alrededor del mundo, con funciones como Restricciones jurisdiccionales para Workers Durable Objects. Puedes dormir tranquilo y no tener que preocuparte acerca de cómo subir el nivel de tu infraestructura en medio de normativas en constante cambio y, lo que es igualmente importante, sabiendo que mañana no te encontrarás con facturas inesperadas. Muchos nos hemos encontrado con que nuestros proveedores de nube nos han cargado tarifas inesperadas o desorbitadas. Por ejemplo, a menudo los proveedores harán que la incorporación de tu aplicación o tus datos resulte fácil y gratuita, pero cargarán tarifas desorbitadas cuando quieras sacarlas (es decir, tarifas de salida). Cloudflare nunca aplicará tarifas de salida. Nuestros precios son simples y nuestro objetivo siempre es ser el proveedor económico, independientemente de lo grande que llegue a ser tu empresa.

Somos los primeros usuarios de nuestro propio producto

Nos entusiasma Workers no solo porque hemos desarrollado allí nuestra propia infraestructura, sino también porque allí vemos las cosas increíbles que otros han desarrollado. De hecho, a finales del año pasado compramos una empresa desarrollada en su totalidad en Workers, una empresa emergente israelí, Zaraz, que protege y acelera herramientas web de terceros. Workers permitió que Zaraz reemplazara múltiples solicitudes de red de cada herramienta en ejecución en el sitio web por una única solicitud, simplificando así eficazmente una abigarrada red de extensiones en una única aplicación ligera. Esta compra nos abrió los ojos al poder de la comunidad global desarrollada en nuestra plataforma, y nos motivó a ayudar a las empresas emergentes desarrolladas en Workers a buscar el financiamiento, la asesoría y el soporte que necesitaban para crecer.

Espera, ¡aún hay más!

Para que las empresas emergentes puedan aprovechar aún más fácilmente todas las ventajas que ofrece Workers, los solicitantes del programa Workers Launchpad cuya financiación total externa sea inferior a 3 millones de dólares tendrán automáticamente la opción de recibir el Plan para startups de Cloudflare. Este plan incluye todos los elementos de los planes Pro y Business de Cloudflare (un valor anual de 2400 USD) más niveles superiores de nuestro producto de vídeo Stream, nuestro paquete de seguridad Zero Trust de Teams y la plataforma Workers. Para garantizar que las empresas emergentes pueden acceder a toda la gama de funciones de nuestra plataforma para desarrolladores, recientemente hemos triplicado el número de productos disponibles en este plan, que ahora incluye seguridad de correo electrónico, R2, Pages, KV y muchos otros.

Además, todas las empresas emergentes que envíen su solicitud antes del 31 de octubre de 2022 optarán a ser seleccionadas para la clase de invierno de 2022 de Workers Founders, lo que les proporcionará oportunidades adicionales de soporte, asesoría y marketing. Tu selección como Workers Founder te dará la oportunidad de poner en práctica tu propuesta con los inversores, atraer a líderes de Cloudflare y recibir consejo sobre cómo crear una empresa de éxito, a partir de temas como la contratación para marketing, ventas y otros durante una Workers Founders Bootcamp Week virtual. El programa finalizará con un día de demostración virtual para que puedas mostrar al mundo lo que has estado desarrollando. Aprovechamos esta oportunidad para ayudar a empresarios prometedores a que se unan a nuestra misión de ayudar a mejorar Internet.

Ayudamos a mejorar Internet para todos

La accesibilidad y la facilidad de uso son fundamentales para todo lo que hacemos en Cloudflare. Nuestros productos y plataformas siempre serán tan fáciles de utilizar que incluso la empresa más pequeña o los entusiastas de la tecnología los podrán utilizar fácilmente. Esperamos que el programa de financiamiento Workers Launchpad anime a los empresarios de todo el mundo, sea cual sea su experiencia, a empezar a desarrollar en Workers, y que te facilite encontrar el financiamiento que necesitas para crear la empresa de tus sueños.

Dirígete a la página de Workers Launchpad para realizar tu solicitud y unirte a Cloudflare Developer Discord para participar en la comunidad de Workers. Si tienes una empresa de capital de riesgo y estás interesado en respaldar el programa, ponte en contacto con [email protected].

Cloudflare no proporciona ningún financiamiento ni toma decisiones sobre financiamiento, y no hay ninguna garantía de que una empresa determinada reciba financiamiento mediante el programa. Todas las decisiones sobre financiamiento las tomarán las empresas de capital de riesgo que participan en el programa. Cloudflare no es ningún agente de bolsa registrado, asesor de inversión ni otro intermediario similar.