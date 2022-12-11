Te damos la bienvenida a Cloudflare Impact Week

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En los inicios de Cloudflare, establecimos la política que de Michelle o yo teníamos que entrevistar a todo nuevo empleado. Todavía la aplicamos hoy. Aunque ahora tenemos más de 3000 empleados, continuamos contratando gente fantástica cuando la encontramos y, debido a la falta de tiempo, hemos tenido que incorporar a un par de altos ejecutivos para que nos ayuden con estas llamadas finales.

Al principio, el objetivo de estas llamadas era seleccionar a los nuevos miembros de nuestro pequeño equipo. No obstante, conforme nuestro equipo creció, esta finalidad cambió. Hoy en día, cuando realizo la llamada, ya hemos tomado la decisión de contratar a esa persona, por lo que casi nunca supone una selección. El objetivo principal es asegurarnos de que todos aquellos que se unen al equipo han mantenido una conversación positiva con un miembro senior de nuestro equipo. Así, si en el futuro observaran algo que no funcionara adecuadamente, esperamos que se sientan más cómodos informando de ello a uno de nosotros. Creo que, por este motivo, estas llamadas constituyen uno de los aspectos más importantes de mi trabajo.

Sin embargo, para mí, tienen otra finalidad. Escucho de primera mano por qué estas personas han decidido solicitar trabajar con nosotros. Eso es un barómetro de lo que estamos haciendo bien. Nos evalúan personas con una perspectiva externa a la organización. Y, casi cada día, escucho el mismo razonamiento, con ligeras variaciones: el motivo más recurrente por el que los nuevos empleados desean unirse a Cloudflare es nuestra misión y el gran alcance de nuestro impacto.

Nuestro equipo quiere que el trabajo que hacen tenga un impacto real y positivo para los millones de usuarios de nuestros servicios y los miles de millones de usuarios de Internet a los que afectan en última instancia nuestras decisiones. Sonrío cada vez que una persona a la que estamos a punto de ofrecer un trabajo me dice que "cuando Cloudflare lanza una nueva función o producto, mejora todo Internet. Y quiero formar parte de eso". Esto es lo que también hace que me siga pareciendo emocionante mi trabajo.

Puede parecer que nuestra misión de "mejorar Internet" ha estado siempre presente, pero no era así al principio. Surgió como una consecuencia natural del equipo que reunimos y de los productos que desarrollamos. Actualmente, forma parte del ADN de Cloudflare. Nuestro equipo ha sido siempre optimista acerca de Internet y de su potencial para hacer el bien, especialmente si se basa en el respeto de determinados valores, como la seguridad, la privacidad, la interoperabilidad y la disponibilidad general.

Por este motivo, durante los últimos años nos ha resultado siempre fácil centrarnos en la privacidad. Nunca hemos vendido datos de los clientes a empresas de marketing (simplemente, esto no parecía formar parte de la mejora de Internet). Por lo tanto, cuando llegó el momento de cumplir las nuevas leyes de privacidad, no tuvimos que retirar operaciones o eliminar líneas de ingresos. Implementamos el uso de Universal SSL para ampliar la encriptación a nivel general para Internet, y creamos nuestro primer producto orientado a los clientes, un solucionador de DNS que prioriza la privacidad.

Iniciamos la Impact Week de este año, y sin duda observamos muchos desafíos para Internet. Sin embargo, creemos que las oportunidades que ofrece aún superan con creces estos desafíos. En todo el mundo, observamos algunos países que rechazan la oportunidad de maximizar el potencial de Internet. Por el contrario, aprueban nuevas leyes y normativas con el objetivo de aplicar un férreo control sobre Internet para satisfacer sus propios intereses, que incluyen, en algunos casos, el beneficio comercial, la censura o la vigilancia.

Por ejemplo, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, hemos visto cómo el gobierno ruso ha lanzado ciberataques y ha utilizado las interrupciones de Internet para atormentar aún más a los ciudadanos de Ucrania. Al mismo tiempo, presionaba a los ciudadanos de Rusia a que utilizaran únicamente las fuentes de información y las herramientas de Internet controladas por el gobierno ruso.

A pesar de todos estos desafíos, hemos visto cómo un grupo heterogéneo de personas y empresas, entre ellas Cloudflare, se han unido para defender Ucrania de estos ataques y hacer todo lo que estuviera en sus manos para restaurar el acceso a Internet lo antes posible. Tras casi un año de guerra, y a pesar de los esfuerzos constantes de una nación muy poderosa, Internet continúa siendo una fuerza positiva para hacer el bien en Ucrania, una forma de que puedan hacer correr la voz sobre las atroces acciones del gobierno ruso, y una herramienta para los disidentes en Rusia para escapar de las garras de la censura. Cuando, este mismo año, Rusia me sancionó personalmente, lo consideré un reconocimiento que indicaba que estamos haciendo algo bien.

Simultáneamente, la promesa de Internet continúa brindando cada vez más oportunidades, especialmente en zonas del mundo aún en vías de desarrollo. En estos países, un mayor acceso a una red de Internet segura y fiable posibilitará aspectos como la educación, la sanidad y el comercio a niveles que la humanidad se ha estado esforzando por conseguir durante décadas.

Y, recientemente, hemos visto cómo en Irán Internet sigue siendo la herramienta principal para la liberación de las voces oprimidas que desean socavar el control de los gobiernos autoritarios. Esto ha llevado al gobierno de EE. UU. al gesto bastante insólito de flexibilizar algunas de las sanciones contra Irán a fin de que empresas como Cloudflare puedan tener mayor libertad para garantizar que la población general de Irán pueda acceder a Internet para respaldar su causa.

Aunque los problemas de la guerra, la opresión y la desinformación son tan antiguos como la propia humanidad, Internet ofrece una capacidad innovadora para unificar a personas marginadas que anteriormente no podían encontrarse ni comunicarse entre ellas a causa de la distancia, la represión o la falta de recursos. Para asegurarnos de que Internet cumple esta parte de su promesa, el proyecto Galileo ha celebrado su octavo aniversario, y continúa respaldando a grupos que unen a niñas desfavorecidas en India, a la comunidad LGBTQIA+ en el valle del Nilo y a refugiados que necesitan servicios sanitarios en un entorno privado, entre otros. En conjunto, mediante el proyecto Galileo proporcionamos servicios de Cloudflare de forma gratuita a más de 2100 organizaciones en más de 100 países. Y esto es parte del trabajo del que nos sentimos más orgullos.

En el transcurso de esta Impact Week, te contaremos otras historias sobre cómo Internet, y Cloudflare específicamente, nos brindan una oportunidad llena de optimismo para mejorar nuestro mundo. Y esto incluye el mundo entero, especialmente ahora que Internet está preparada para seguir cerrando la brecha existente desde su nacimiento en los servicios de Internet a los países en vías de desarrollo.

Describiremos cómo, en Cloudflare, centramos nuestra atención en nuestro propio impacto a través de las emisiones, así como las lecciones que aplicamos a nuestros productos y operaciones para asegurarnos de que administramos de forma responsable los recursos de la Tierra. Analizaremos qué estamos haciendo para asegurarnos de que los recursos necesarios para beneficiarse de Internet no estén limitados únicamente a las grandes empresas con importantes presupuestos y los recursos para comprar las mejores herramientas.

Queremos asegurarnos de que los costes de la ciberseguridad y la fiabilidad no excluyen a aquellos que podrían ser los mayores beneficiarios de Internet, como personas y pequeñas empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y otras organizaciones de la comunidad. En concreto, este año nos hemos centrado en asegurarnos de que grupos sensibles, entre ellos, gobiernos locales y de infraestructura crítica, se benefician de las nuevas herramientas Zero Trust, que cada vez son más necesarias para todas las organizaciones.

Al final de la semana, publicaremos nuestro informe anual Impact, que proporciona un análisis integral de nuestro enfoque en relación con estos temas, especialmente en materia de sostenibilidad y de garantizar que Internet siga siendo un lugar basado en principios y disponible a nivel general.

Estamos orgullosos de los principios que constituyen la esencia de lo que hacemos como empresa. Aunque muchos de nosotros lo primero que hacemos cada día es explorar Internet en busca de los últimos ciberataques a resolver o la última congestión de Internet a descongestionar, la promesa constante de Internet de mejorar la vida de miles de millones de personas renueva nuestras energías. Para empezar esta Impact Week, nos centraremos en estas historias y compartiremos por qué todos nosotros estamos aquí. Esperamos que estés tan entusiasmado como nosotros.