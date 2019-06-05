Promesa de la tecnología - Lo más destacado de DEF CON China 1.0

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DEF CON es una de las conferencias sobre seguridad más grandes y de mayor trayectoria del mundo. El año pasado, lanzó un evento beta en China con la esperanza de acercar a las comunidades locales dedicadas al tema de la seguridad. Este año, el organizador le otorgó un carácter oficial al presentar DEF CON China 1.0 con la promesa de desarrollar un foro para China donde todos puedan reunirse, conectarse y crecer juntos.

Con el título “Promesa de la tecnología”, DEF CON China comenzó el 5/30 en Beijing y atrajo a participantes de todas las edades. Ver a los jóvenes participantes probar, jugar y entretenerse con las nuevas tecnologías con tanta curiosidad y emoción, ¡nos ha complacido mucho!

Fue un placer participar en DEF CON China 1.0 este año y poder conectarnos con las comunidades locales. Se generó una gran sinergia con el intercambio de ideas y aprendizaje sobre temas de ciberseguridad. También nos consentimos con la cálida hospitalidad, la comida maravillosa, la música en vivo y la increíble multitud que se reunió en Beijing.

Aspectos destacados del evento: El equipo de Cloudflare se reúne con los visitantes y organizadores de DEF CON China (el fundador de DEF CON, Jeff Moss, y el gerente general de seguridad de Baidu, Jefferey Ma)

Meet our youngest and cutest attendee today at BugZee village. Meet 8 year old "Joy" from Beijing who did phenomenal soldering. Amazing crowd at @defcon China. pic.twitter.com/ub1qpGyGso — Abhinav SP | #BugZee, DEFCON China (@TweetsFromPanda) May 31, 2019

Youngest DEF CON China Participant Explores New Technologies on the Eve of International Children's Day. (Source: Abhinav SP | #BugZee, DEFCON China )

La icónica insignia de DEF CON, diseñada por Joe Grand,es una placa flexible con un circuito impreso que ilumina el “Árbol de la Promesa” interactivo.

El concurso Capture The Flag (CTF) es una continuación de uno de los concursos que llevan más tiempo en DEF CON, que se remonta a DEF CON 4 en 1996.

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