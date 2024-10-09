Cuando los filtros de Bloom no dan el fruto esperado
2020-03-02
En esta publicación del blog explico mi breve historia de pasión y desencanto con los filtros de Bloom...Seguir leyendo »
2020-03-02
En esta publicación del blog explico mi breve historia de pasión y desencanto con los filtros de Bloom...Seguir leyendo »
2019-05-21
El día de hoy nos complace anunciar que Workers KV ya se encuentra disponible y listo para usar....
2019-05-18
Recientemente, en Netdev 0x13, la conferencia sobre Redes en Linux en Praga, di una breve charla titulada “Linux en Cloudflare”. La charla terminó siendo casi en su totalidad sobre el BPF. ...
2019-02-19
Estamos trabajando duramente para que puedas implementar Workers sin tener un dominio de Cloudflare. ¡Pronto podrás desplegar tu Cloudflare en un subdominio-de-tu-eleccion.workers.dev, que se puede pedir ahora en workers.dev!...
2018-11-23
Durante mi reciente visita al Computer History Museum (Museo de historia de los ordenadores) en Mountain View, me detuve a contemplar una antigua memoria de núcleos magnéticos....
09 de noviembre de 2018
Cloudflare cuenta con una plataforma de computación en la nube llamada Workers. A diferencia de prácticamente cualquier otra plataforma de computación en la nube que conozco, esta no usa contenedores o máquinas virtuales....
20 de febrero de 2018
En Cloudflare nos gusta Go. Lo utilizamos en muchos proyectos de software propios y también como parte de sistemas de canalización más grandes. Pero, ¿podemos llevar a Go al siguiente nivel y usarlo como lenguaje de scripting para nuestro sistema operativo favorito, Linux?...
31 de enero de 2018
Entre otras características interesantes, Rust tiene un sólido sistema macro. Lamentablemente, incluso después de leer el libro y varios tutoriales, cuando trataba de implementar una macro, que implicaba el procesamiento de listas complejas...
15 de enero de 2018
En Cloudflare, tenemos mucha experiencia en la operación de servidores en la internet de libre circulación. Sin embargo, siempre tratamos de optimizar nuestro dominio de este arte negro....