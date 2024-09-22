Carta anual de los fundadores de Cloudflare de 2024

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Esta semana se cumplen 14 años del lanzamiento de Cloudflare. Es la fecha en la que celebramos nuestro aniversario. Como ya es tradición desde nuestro primer aniversario, aprovecharemos esta Semana aniversario para lanzar una serie de productos que consideramos nuestra contribución a Internet. Durante los últimos cinco años, también hemos aprovechado esta ocasión para escribir nuestra carta anual de los fundadores, en la que reflexionamos sobre nuestro negocio y el estado de Internet. Este año también lo hacemos así.

Dicho esto, lo que puede que hayas observado que ha sido distinto es que durante este último año en realidad hemos tenido menos semanas públicas de innovación de lo habitual. Esto se debe a que un par de incidentes ocurridos hace casi un año nos obligaron a centrarnos en mejorar nuestros sistemas internos en lugar de lanzar nuevas funciones. Estamos increíblemente orgullosos de cómo nuestro equipo ha priorizado la seguridad, la resiliencia y la fiabilidad durante el último año. Hoy, la plataforma subyacente de Cloudflare y los productos que se ejecutan sobre ella son significativamente más sólidos que nunca.

Ya casi hemos completado esa tarea y nuestra plataforma está en mejor forma que nunca, así que tenemos previsto retomar el ritmo habitual de lanzamientos de nuevos productos que nos caracteriza. Esta Semana aniversario verás muchos de ellos. Con el objetivo de acelerar un asombroso 45 % los sitios web de todos nuestros clientes (de forma automática y gratuita), implementaremos mejoras de rendimiento que solo nuestra conectividad cloud puede ofrecer. Lanzaremos nuevas funciones para que nuestra plataforma para desarrolladores sea más rápida y fácil de usar. Resolveremos la última brecha de la encriptación de la web. Aceleraremos la inferencia de IA a nivel global. Proporcionaremos nuevos niveles de soporte para startups y la comunidad de código abierto. Y mucho más.

Esta es sin duda nuestra semana favorita del año, porque permite a nuestro equipo contribuir a Internet y cumplir nuestra misión.

Desafíos futuros de Internet

La solidez actual de la plataforma de Cloudflare contrasta con la aparente mayor fragilidad de Internet respecto al año anterior. Cuando formulamos por primera vez nuestra misión de mejorar Internet, supusimos que "mejorar" significaba hacerla más rápida, más fiable, más segura, más privada y más eficiente. Pero actualmente parece tratarse de algo más fundamental.

El último año se ha caracterizado por la normalización de las desconexiones de Internet y de las restricciones del acceso a Internet en todo el mundo. Lo que antes eran tácticas reservadas a regímenes autoritarios se han propagado incluso a naciones democráticas occidentales, donde los tribunales y los parlamentos se han visto alentados a restringir los protocolos fundamentales para controlar aquello que consideran peligroso.

Hemos observado un aumento espectacular del número de tribunales de jurisdicción limitada que han ordenado el bloqueo global a nivel de DNS de sitios que consideraban inaceptables, naciones que bloquean Internet a la mayoría de sus ciudadanos alegando querer evitar trampas en los exámenes estandarizados (mientras que no aplican este bloqueo en barrios ricos y afines políticamente), proveedores de acceso a Internet que proponen legislación para imponer nuevos impuestos a los creadores de contenido, y la prohibición total de servicios en países que anteriormente habían declarado que más Internet siempre era mejor que menos.

Lamentablemente, Internet no vive los mejores momentos de su historia.

La amenaza de la IA para la creación de contenido original

Al mismo tiempo, el modelo de negocio de la web se está agotando. El quid pro quo de la última era de la web, la era de las búsquedas, consistía en que permitías que una empresa como Google extrajera datos de tu sitio web a cambio de que te enviara tráfico. En ese modelo, los creadores de contenido podían generar valor a partir de ese tráfico a través de los anuncios, la venta de productos o simplemente la confianza de saber que alguien estaba lo suficientemente interesado en lo que había creado como para dedicar tiempo a verlo.

Ese mismo quid pro quo ya no es válido en la era en la que nos adentramos, la era de la IA, donde se proporcionan respuestas a preguntas sin tener que visitar nunca la fuente autorizada. Si los creadores de contenido ya no pueden generar valor a partir de sus creaciones, es inevitable que generen menos contenido y, como resultado, todos saldremos perdiendo, incluidas las empresas de IA que necesitan contenido original para entrenar sus modelos.

Asumimos la responsabilidad

Internet sigue siendo un milagro, pero ya no parece inevitable. Recibe ataques activamente y una involuntaria falta de atención está llevando a su descomposición. Las mayores empresas tecnológicas deben centrarse en sus propios desafíos normativos, por lo que no cuenta con un claro defensor. Estamos orgullosos de que nuestro equipo haya asumido esa responsabilidad. En Cloudflare, creemos en Internet y la defenderemos.

Por eso, invertimos en nuestro equipo de políticas públicas para sensibilizar a los legisladores y juristas sobre la mejor manera de controlar los peligros generados en algunos rincones de Internet sin desestabilizar sus protocolos subyacentes. Por esa razón, creemos que es importante ofrecer muchos de nuestros servicios de forma gratuita. También por este motivo esta Semana aniversario anunciaremos nuevas formas para que los sistemas de IA que ansían contenido original compensen a los creadores de contenido de manera equitativa. Sin un nuevo paradigma, nos preocupa que los incentivos que permitieron el florecimiento de Internet se debiliten y su milagro se desvanezca.

Las misiones son importantes. La nuestra es mejorar Internet. Para asegurarnos de transmitir la importancia de nuestra misión, nosotros, o uno de nuestros altos ejecutivos, seguimos hablando con cada uno de los candidatos que contratamos antes de hacerles una oferta. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen es cómo tenemos previsto preservar la cultura de Cloudflare. Nuestra respuesta es siempre la misma: el objetivo no es cómo preservar nuestra cultura, sino cómo mejorarla. Lo mismo debe ser aplicable a Internet. No podemos simplemente intentar preservar el pasado, debemos diseñar nuevas mejoras.

Eso requiere que sus promotores la defiendan e imaginen cómo mejorarla. Hacía demasiado tiempo que no leías una historia positiva sobre Internet, aunque sigue siendo un milagro. Estamos orgullosos de contar con el equipo, la plataforma y el sentido de responsabilidad no solo para preservar, sino para mejorar, ese milagro. Es nuestra misión y lo que motiva todo lo que hacemos en Cloudflare. Y el mejor momento para mostrarlo es la próxima semana. Si a ti también te inspira nuestra misión, te animamos a que envíes una solicitud para unirte a nuestro equipo.

No te pierdas la increíble Semana aniversario repleta de nuevos productos que hacen avanzar nuestra misión. Queremos dar las gracias a nuestro equipo en todo el mundo por todo lo que hacéis. Cloudflare es más fuerte gracias al trabajo que hemos logrado, e Internet será más fuerte gracias a Cloudflare.