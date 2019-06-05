Das Versprechen der Technologie – Highlights von der DEF CON China 1.0

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Die DEF CON ist eine der größten und ältesten Sicherheitskonferenzen der Welt. Im vergangenen Jahr startete sie eine Beta-Veranstaltung in China in der Hoffnung, die lokalen Sicherheits-Communities einander näherzubringen. In diesem Jahr machte der Veranstalter die Sache offiziell, indem er die DEF CON China 1.0 mit dem Versprechen ankündigte, ein Forum für China zu schaffen, in dem sich alle Teilnehmer versammeln, verbinden und zusammenwachsen können.

Unter dem Motto „Das Versprechen der Technologie“ startete die DEF CON China am 30. Mai in Peking und zog Teilnehmer aller Altersgruppen an. Junge Teilnehmer voller Neugierde und Begeisterung beim Testen, Spielen und Herumbasteln mit neuen Technologien beobachten zu können, war eine überwältigende Erfahrung.

Es war eine Freude, in diesem Jahr an der DEF CON China 1.0 teilzunehmen und Kontakte mit den lokalen Communities zu knüpfen. Es ergaben sich tolle Synergien, als wir Ideen und Erkenntnisse zu Themen der Cybersicherheit austauschten. Habe ich schon erwähnt, dass wir in Peking auch mit herzlicher Gastfreundschaft, wunderbarem Essen, Live-Musik und einem erstaunlichen Publikum verwöhnt wurden?

Veranstaltungs-Highlights: Das Cloudflare-Team trifft sich mit Besuchern und Organisatoren der DEF CON China (DEF-CON-Gründer Jeff Moss und Baidu-Sicherheitschef Jefferey Ma)

Meet our youngest and cutest attendee today at BugZee village. Meet 8 year old "Joy" from Beijing who did phenomenal soldering. Amazing crowd at @defcon China. pic.twitter.com/ub1qpGyGso — Abhinav SP | #BugZee, DEFCON China (@TweetsFromPanda) May 31, 2019

Der jüngste Teilnehmer der DEF CON China erkundet am Vorabend des Internationalen Kindertages neue Technologien. (Quelle: Abhinav SP | #BugZee, DEFCON China )

Das von Joe Grand entworfene DEF-CON-Abzeichen mit Kultsymbolcharakter ist eine flexible Platine, die den interaktiven „Baum des Versprechens“ aufleuchten lässt.

Der Rechner-Verteidigungs-Wettbewerb „Capture The Flag“ (CTF) setzt einen der ältesten DEF-CON-Wettbewerbe fort. Er wurde erstmals bei der DEF CON 4 im Jahr 1996 veranstaltet.

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