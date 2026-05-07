Für die Zukunft bauen

Heute Nachmittag haben wir die folgende E-Mail an unser globales Team versandt. Einer unserer zentralen Werte bei Cloudflare ist Transparenz, und wir halten es für wichtig, dass Sie dies direkt von uns erfahren, da es sich um einen bedeutenden Moment für Cloudflare handelt.

Wertes Team

Wir schreiben Ihnen, um Sie direkt darüber zu informieren, dass wir die Entscheidung getroffen haben, die Belegschaft von Cloudflare weltweit um mehr als 1.100 Mitarbeitende zu reduzieren.

Die Art und Weise, wie wir bei Cloudflare arbeiten, hat sich grundlegend verändert. Wir entwickeln und verkaufen nicht nur KI-Tools und -Plattformen. Wir sind selbst unser anspruchsvollster Kunde. Die Nutzung von KI bei Cloudflare ist allein in den letzten drei Monaten um mehr als 600 % gestiegen. Mitarbeitende im gesamten Unternehmen, von Engineering über HR und Finanzen bis hin zu Marketing, führen täglich Tausende von KI-Agentensitzungen aus, um ihre Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, dass wir bewusst gestalten müssen, wie wir unser Unternehmen für das Zeitalter agentenbasierter KI aufstellen, um den Wert, den wir unseren Kunden bieten, deutlich zu steigern und unserem Auftrag gerecht zu werden, zum Aufbau eines besseren Internets für alle Menschen überall beizutragen.

Der heutige Tag fällt uns schwer. Diese Entscheidung bedeutet leider, dass wir uns von Teammitgliedern verabschieden müssen, die maßgeblich zu unserer Mission und dazu beigetragen haben, Cloudflare zu einem der weltweit erfolgreichsten Unternehmen zu machen. Wir möchten klarstellen, dass diese Entscheidung keine Bewertung der individuellen Arbeit oder des Talents derjenigen ist, die uns verlassen. Stattdessen denken wir jeden internen Prozess, jedes Team und jede Rolle im gesamten Unternehmen neu. Die heutigen Maßnahmen sind weder ein Kostenreduzierungsprogramm noch eine Bewertung der individuellen Performance; sie dienen dazu, zu definieren, wie ein erstklassiges, wachstumsstarkes Unternehmen wie Cloudflare im Zeitalter der agentenbasierten KI operiert und Wert schafft.

Dies ist ein Moment, für den wir als Gründer und Führungskräfte des Unternehmens Verantwortung übernehmen müssen. Matthew hat jedes Vertragsangebot, das wir versandt haben, persönlich verschickt. Darauf hat er sich immer gefreut, weil es unser Wachstum und das außergewöhnliche Talent widerspiegelte, das sich unserer Mission angeschlossen hat. Es fühlte sich nicht richtig an, dass diese Nachricht von jemand anderem als uns beiden kommt. Anstatt Mitteilungen nach und nach über Führungskräfte weiterzugeben, werden wir E-Mails an alle Mitarbeitenden senden.

Innerhalb der nächsten Stunde wird jedes Mitglied unseres globalen Teams eine E-Mail von uns beiden erhalten, in der erläutert wird, wie sich diese Veränderung auf die jeweilige Person auswirkt. An diejenigen, die uns heute verlassen, senden wir diese Mitteilung sowohl an ihre private als auch an ihre Cloudflare-Adresse, um sicherzustellen, dass sie die Informationen umgehend erhalten.

Es ist uns wichtig, dass wir ausscheidende Teammitglieder fair und auf eine Weise behandeln, die über das hinausgeht, was wir bei anderen Unternehmen gesehen haben. Wir sind der Meinung, dass Empathie nicht bedeutet, schwierige Entscheidungen zu vermeiden, sondern sich daran zeigt, wie man Menschen behandelt, wenn diese Entscheidungen getroffen wurden. Wenn wir unser Team auffordern, erstklassig zu sein, haben wir im Gegenzug die Verpflichtung, es auch erstklassig zu behandeln. Wir verbinden die Direktheit dieser Maßnahmen mit branchenführenden Abfindungspaketen. Die Abfindungspakete für ausscheidende Mitarbeitende umfassen den Gegenwert ihres vollen Grundgehalts bis Ende 2026. Die Krankenversicherung ist weltweit unterschiedlich geregelt; in den Vereinigten Staaten werden wir bis Jahresende weiterhin Unterstützung bereitstellen. Außerdem lassen wir Aktienansprüche für ausscheidende Teammitglieder bis zum 15. August unverfallbar werden, sodass sie auch nach ihrem Austrittsdatum Aktien erhalten. Und falls ausscheidende Teammitglieder ihre einjährige Cliff-Frist noch nicht erreicht haben, werden wir diese aufheben und ihre anteiligen Aktienansprüche ebenfalls bis August unverfallbar werden lassen.

Wir haben das Team gebeten, dies nur ein einziges Mal zu tun, so schwer das heute auch sein mag. Wir möchten dies auf absehbare Zeit nicht wiederholen. Indem wir jetzt entschlossen handeln, schaffen wir sofortige Klarheit für diejenigen, die ausscheiden, und schützen die Stabilität des verbleibenden Teams. Wir nehmen diese Änderungen jetzt vor, weil kleinere, wiederholte Einschnitte oder eine über mehrere Quartale hingezogene Reorganisation zu anhaltender emotionaler Unsicherheit für Mitarbeitende führen und unsere Fähigkeit zu bauen ausbremsen würden. Es ist das Richtige; es ist das Ehrliche; und es spiegelt die Werte des Unternehmens wider, das wir weiterhin aufbauen.

Cloudflare wurde als von Grund auf digitales Unternehmen gegründet und in der Cloud aufgebaut. Das versetzte uns in die Lage, zu Unternehmen aufzuschließen und an ihnen vorbeizuziehen, die einen Vorsprung von Jahren oder sogar Jahrzehnten hatten, aber von veralteten Systemen und Prozessen gebremst wurden. Jetzt, da wir zum führenden Unternehmen geworden sind, dürfen wir nicht bei den Arbeitsweisen und Organisationsstrukturen stehen bleiben, die gestern funktioniert haben. Wir sind überzeugt, dass unsere neu ausgerichtete Organisation noch schneller und innovativer sein wird, während wir weiter die Zukunft aufbauen.

An diejenigen, die uns verlassen: Sie haben dazu beigetragen, das starke Fundament aufzubauen, auf dem Cloudflare heute steht. Wir haben größten Respekt vor Ihrer Arbeit und sind dankbar für die Wirkung, die Sie erzielt haben. Wir sind überzeugt, dass Sie bei anderen großartigen Unternehmen Ihren Platz finden und viele künftige großartige Unternehmen mit aufbauen werden – mit einem einzigartigen Kompetenzprofil, das Sie beim Aufbau von Cloudflare erworben haben.

Transparenz ist ein Kernprinzip bei Cloudflare, und es war wichtig, dass Sie dies zuerst von uns erfahren. Wir werden um 14 Uhr PT an der Telefonkonferenz zu unseren Finanzergebnissen teilnehmen und dabei mehr Informationen teilen. Wir planen auch, die heutigen Ankündigungen live mit dem Team in unserem All-Hands-Meeting zu besprechen.

Es ist kein leichter Tag, aber es ist die richtige Entscheidung. Unsere Mission, ein besseres Internet zu schaffen, ist jetzt wichtiger denn je, und es gibt noch viel zu tun.