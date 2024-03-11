Advanced DNS Protection：缓解日趋复杂的 DNS DDoS 攻击
2024/03/07
我们很自豪地推出 Advanced DNS Protection 系统，这款强大的防御机制旨在抵御日趋复杂的基于 DNS 的 DDoS 攻击...继续阅读 »
2024/03/07
我们很自豪地推出 Advanced DNS Protection 系统，这款强大的防御机制旨在抵御日趋复杂的基于 DNS 的 DDoS 攻击...继续阅读 »
2024/01/09
欢迎阅读 Cloudflare 的第十六版 DDoS 威胁趋势报告。本版涵盖了 2023 年第四季度及全年的 DDoS 趋势和关键发现，包括对全年主要趋势的回顾...
2023/12/14
在过去的十年中，客户端的 IPv6 采用率从不到 1% 上升到了 30% 至 40% 左右（具体取决于报告方），但还有等式的另一端：服务器端...
2023/09/04
在本博客中，我们将对“连接合并”进行更深入的探讨，并特别关注大规模的管理问题...
2023/07/11
亚太地区的用户由于 .com 和 .net 的 TLD 域名服务器的源 DNS 解析失败而出现连接错误...
2023年2月28日 14:00
介绍驱动 1.1.1.1 和另外几种产品的全新 DNS 平台...
2022年12月21日 14:00
今天，我们发布了 DNS 记录注释和标记，让您能够更容易跟踪和管理域名的 DNS 记录...
2022年12月15日 14:00
Cloudflare 正在参与 AS112 项目，成为针对 RFC 1918 地址、动态 DNS 更新和其他模糊地址的反向查找 (PTR) 查询的松散协调、分布式接收器的运营商...
2022年5月25日 13:00
我们如何重新设计 DNS 管道，以显著提高所有区域的 DNS 传播速度...
2021年12月08日 13:36
今天，我们宣布 Foundation DNS，Cloudflare 的全新高级 DNS 产品，提供无以伦比的可靠性和卓越的性能，能满足 IT 基础设施团队最复杂的需求。...
2021年11月13日 14:33
本周初，Cloudflare 自动检测并缓解了一次峰值接近 2 Tbps 的 DDoS 攻击，这是我们迄今为止看到的最大攻击...
2021年10月04日 21:08
今天的 UTC 时间 15:51，我们打开一个标题为 “Facebook DNS 查询返回 SERVFAIL”的内部事件，因为我们担心自己的 DNS 解析服务 1.1.1.1 出了问题。但当我们准备在公共状态页发布信息时，我们意识到还有更严重的事情在发生。...
2020年8月20日 13:48
在传统意义上，次要 DNS 服务器充当主要权威性 DNS 服务器的备份。主要服务器上的记录发生更改时，将进行区域传送使次要 DNS 服务器与主服务器保持同步。然后，次要服务器可以像主要服务器一样提供记录，但是只能由主要服务器进行更改，次要服务器则不行。...
2020年7月30日 15:00
今天，我们很高兴宣布，我们的所有第 7 层产品以及 Spectrum 和 Magic Transit 服务中将全面可用自带IP（BYOIP）。配置 BYOIP 后，Cloudflare 边缘将公告客户自己的 IP 前缀，并且这些前缀可用于我们的第 7 层服务、Spectrum 或 Magic Transit。...
2020年4月02日 03:32
今天，我们犯了一个错误。这个错误导致许多 LGBTQIA+ 网站被新上线的家庭版 1.1.1.1 服务意外阻止。我想梳理一下当时的情况、具体的原因，以及我们为解决问题所做的事。...