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DNS (CN)

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2020年8月20日 13:48

橙色云与次要 DNS

在传统意义上，次要 DNS 服务器充当主要权威性 DNS 服务器的备份。主要服务器上的记录发生更改时，将进行区域传送使次要 DNS 服务器与主服务器保持同步。然后，次要服务器可以像主要服务器一样提供记录，但是只能由主要服务器进行更改，次要服务器则不行。...

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