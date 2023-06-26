Cloudflare Gateway (CN)

在 42% 的测试场景中，Cloudflare 是最快速的安全 Web 网关，是所有此类服务提供商中速度最快的。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%，比 Netskope 快 56%，比 Palo Alto for ZTNA 快 10%，并且在 RBI 场景下比 Zscaler 快 64% ...

2022 年 8 月 9 日，Twilio 宣布 遭到一次针对性的网络钓鱼攻击。在Twilio 受到攻击的大约同一时间，我们发现了一次针对 Cloudflare 员工的类似攻击 ...