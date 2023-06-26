Cloudflare Gateway (CN)

聚焦 Zero Trust：我们的速度是最快的，请看真凭实据
2023/06/21
在 42% 的测试场景中，Cloudflare 是最快速的安全 Web 网关，是所有此类服务提供商中速度最快的。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%，比 Netskope 快 56%，比 Palo Alto for ZTNA 快 10%，并且在 RBI 场景下比 Zscaler 快 64%...继续阅读 »
2023/06/21
在 42% 的测试场景中，Cloudflare 是最快速的安全 Web 网关，是所有此类服务提供商中速度最快的。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%，比 Netskope 快 56%，比 Palo Alto for ZTNA 快 10%，并且在 RBI 场景下比 Zscaler 快 64%...继续阅读 »
2023/03/14
现在，Cloudflare One 数据丢失防护 (DLP) 支持使用 Microsoft 信息保护标签...
2023/02/03
管理员现在可以使用 Gateway 流量出口策略来决定何时使用哪些出口 IP...
2023/01/13
使用 Gateway DNS，为适用于托管服务提供商的 Cloudflare Zero Trust 添加新功能...
2022/08/09
2022 年 8 月 9 日，Twilio 宣布 遭到一次针对性的网络钓鱼攻击。在Twilio 受到攻击的大约同一时间，我们发现了一次针对 Cloudflare 员工的类似攻击...
2022年6月24日 13:30
今天我们隆重推出新功能：管理员可以将 Zero Trust 检查策略应用于 HTTP/3 流量...
2022年6月23日 13:27
Cloudflare Gateway 的客户现可使用专用出口 IP，并且很快就可以通过出口策略控制这些 IP 的应用方式...
2022年6月20日 13:28
Area 1 拥有庞大的钓鱼活动 TTP、种子基础设施和威胁模式数据集，现已与 Cloudflare 的广大网络和对 DNS 源站、电子邮件或 Web 流量的全球洞察相结合...
2021年12月09日 13:59
SaaS 应用程序的使用在过去十年里呈爆发式增长。根据 Gartner 的测算，2021 年全球的 SaaS 花费是 1450 亿美元，预计在 2022 年将达到 1710 亿美元。SaaS 应用程序的一项关键优势是，它们入门简单，成本低廉甚至免费...
2021年12月06日 20:15
今天，我们隆重推出新功能，以帮助客户淘汰硬件防火墙设备，迁移到为下一代网络构建的真正云原生防火墙。Cloudflare One 提供一个安全、高性能并支持 Zero Trust 的平台，让管理员可以对所有用户和资源应用一致的安全策略。最重要的是，这个平台建在我们的全球网络之上，您永远不用费心扩展、部署或维护您的边缘安全硬件。...
2021年12月06日 13:59
在 Cloudflare，我们认为您可安全性和隐私兼得。去年我们发布了 Cloudflare Gateway—这是一款全面的安全 Web 网关，可为您的组织提供内置的 Zero Trust 浏览控制。今天，...
2021年8月20日 13:00
今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare Gateway 中的租户控制，这是一项有助于保持工作正常进行的新功能。组织可以将 Cloudflare Gateway 部署到他们的公司设备并应用规则，确保员工只能登录到他们需要的工具的公司版本。现在，团队可以防止用户登录流行应用程序的错误实例。更重要的是，他们可以确保公司数据保留在公司帐户中。...
2021年6月17日 13:00
去年 10 月，我们发布了桌面版 WARP，为数十亿台设备免费提供更安全、更快捷的互联网使用方式。同时，我们让企业客户能够将 WARP 与 Cloudflare for Teams 相结合使用。...
2021年3月30日 14:57
最终用户的帐户安全始终是头等大事，但也是难以解决的问题。更糟糕的是，验证用户身份并非易事。鉴于泄漏凭据日益泛滥，更先进的自动化爬虫程序在全网发动着凭据填充攻击，保护和监测身份验证端点成为安全团队面临的一个挑战。不但如此，很多身份验证端点依然仅仅依赖于提供正确的用户名和密码，使得恶意攻击者将未被甄别的凭证填充演变为账号盗用。...
2021年3月23日 13:00
今天，我们宣布从 Cloudflare 边缘节点提供对恶意软件检测和预防的直接支持，为 Gateway 用户提供对抗安全威胁的另一道防线。...