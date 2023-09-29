Veja quais ameaças estão escondidas no seu Office 365 com o Cloudflare Email Retro Scan

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Agora anunciamos a possibilidade de os clientes da Cloudflare verificarem mensagens antigas em suas caixas de entrada do Office 365 em busca de ameaças. Este Retro Scan permitirá que você analise sete quatorze dias atrás e veja quais ameaças sua ferramenta de segurança de e-mail atual deixou passar.

Por que executar um Retro Scan

Conversando com os clientes, ouvimos frequentemente que eles não sabem o estado das caixas de entrada de suas organizações. As organizações possuem uma ferramenta de segurança de e-mail ou usam a proteção integrada da Microsoft, mas não entendem a eficácia de sua solução atual. Descobrimos que essas ferramentas muitas vezes permitem que e-mails maliciosos passem por seus filtros, aumentando o risco de comprometimento dentro da empresa.

Em nossa busca para ajudar a construir uma internet melhor, disponibilizamos para os clientes da Cloudflare o uso do Retro Scan para verificar mensagens em suas caixas de entrada usando nossos modelos avançados de aprendizado de máquina gratuitamente. Nosso Retro Scan detecta e destaca quaisquer ameaças que encontrarmos, assim os clientes podem limpar suas caixas de entrada tratando-as em suas contas de e-mail. Com essas informações, os clientes também podem implementar controles adicionais, como usar a Cloudflare ou sua solução preferida, para evitar que ameaças semelhantes cheguem às suas caixas de entrada no futuro.

Executar um Retro Scan

Os clientes podem navegar até o painel da Cloudflare, onde verão na guia Area 1 a opção Retro Scan:

Para poder acessar as mensagens, a Cloudflare precisa de autorização para poder verificar as mensagens. Você inicia esse processo fornecendo à Cloudflare as permissões apropriadas para verificar as mensagens. A segunda autorização permite que o aplicativo da Cloudflare acesse o Active Directory. Isso é necessário para entender quais usuários estão dentro da organização e a quais grupos eles pertencem, o que ajuda nossos algoritmos a avaliar melhor se uma mensagem é maliciosa.

Depois que todas as autorizações forem concedidas, você terá uma etapa final que é escolher quais domínios vamos verificar e nos fornecer informações sobre outros fornecedores de segurança de e-mail que estão protegendo suas caixas de entrada.

Por fim, os clientes podem clicar em “Gerar Retro Scan”, o que fará com que o Cloudflare Area 1 Email Security comece a verificar as mensagens mais antigas. Como esse processo é demorado, fornecemos aos clientes um alerta por e-mail quando a verificação estiver concluída.

Analise dos resultados

O que vai ser apresentado a você é uma rápida análise das ameaças que encontramos nas caixas de entrada de e-mail de sua organização. A seção superior divide todas as nossas detecções por tipo. Aqui você pode encontrar a contagem de mensagens maliciosas, suspeitas, falsas, spam e em massa. Também destacamos aquelas mais importantes a serem observadas nos e-mails de phishing. A qualquer momento você pode clicar no botão Pesquisar para obter mais informações sobre os e-mails com esses marcadores.

O relatório também mostra os principais funcionários visados, bem como os locais mais comuns de origem das ameaças. Todas essas estatísticas têm como objetivo fornecer uma melhor compreensão do que está acontecendo na caixa de entrada da sua empresa.

Como faço para me cadastrar

O Retro Scan está atualmente em beta fechado. Se você tiver interesse em executar uma verificação retroativa em seus domínios de e-mail do Office 365, fale com seu contato da Cloudflare e nós o adicionaremos à sua conta.

Depois de executar o Retro Scan e ver os resultados, você pode optar por adquirir o Cloudflare Area 1 para evitar que ameaças futuras cheguem à sua caixa de entrada ou optar por configurar uma avaliação de risco de phishing, que é uma avaliação gratuita de 30 dias do produto Area 1. Embora o Retro Scan seja uma ótima ferramenta para ver quais ameaças latentes existem, uma avaliação de risco de phishing pode ajudá-lo a obter melhor visibilidade sobre todas as ferramentas que temos para manter as caixas de entrada limpas.

Para começar, você pode clicar no botão “Solicitar avaliação” na parte inferior do relatório Retro Scan, preencher o formulário correspondente e alguém da Cloudflare entrará em contato ou você pode falar diretamente com seu contato da Cloudflare.