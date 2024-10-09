David Tuber

Como os sistemas da Cloudflare roteiam o tráfego em todo o mundo de forma dinâmica
2023-09-25
Conheça o membro mais inteligente da equipe de rede da Cloudflare que ajuda a manter você on-line, não importa o que aconteça com a internet sob nós...
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2023-05-03
Com 47 data centers na América Latina e no Caribe, a Cloudflare tem o maior número de pontos de presença SASE entre todos os fornecedores, o que significa que podemos oferecer nossos serviços Zero Trust mais próximos do usuário final e reduzir a latência indesejada...