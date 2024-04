Panama expands Cloudflare network to 50 countries

2 min read

A man, a plan, a canal, a data center. Over 5 million Internet properties are now faster across Panama, as Cloudflare turned up its newest data center in Panama City. This is our 102nd data center globally, and brings us to a special milestone as our network now spans 50 countries. While perhaps not quite as big an announcement as the $5B Panama Canal expansion, the websites of many important newspapers, TV stations, banks and airlines can be accessed directly from Panama.

‘A man a plan a canal’ y un data center! A Partir de hoy más de 5 millones de sitios en internet serán mas rápidos desde Panamá, ya que hemos introducido nuestro más reciente centro de datos en Ciudad de Panamá. Es nuestro centro de datos número 102 a nivel mundial. Es una hito especial ya que la red global de Cloudflare alcanza 50 países a nivel mundial. Tal vez no es un anuncio tan grande como la inauguración de la expansión del canal, pero a partir de hoy muchos de los sitios importantes de diarios, Televisoras, bancos y aerolíneas serán servidos directamente desde Panamá.

Bridge of the Americas

Puente de las Américas

Internet in Panama

El Internet en Panamá

Panama is home to the one of the fastest growing economies in Latin America, with twice as many mobile devices as people. Only about half of Panama’s population of 4 million citizens have access to the Internet, which leaves substantial opportunity for growth in the years to come.

Panamá es una de las economías de mayor crecimiento en Latinoamérica, con una penetración de móviles >200% per cápita. Sin embargo solo la mitad de los 4 millones de ciudadanos tienen acceso a Internet Banda Ancha. Esto deja una oportunidad de crecimiento sustancial en el futuro.



Latency (ms) to Cloudflare from end user (Cable Onda) improves 3x.

Latencia (ms) a Cloudflare de un usuario final (en Cable Onda) mejoría de 300%

Source: Cedexis

Expansion continues

Our network expansion will continue in 2017, and we already have deployments in the works across over two dozen cities and five continents to contribute to a safer and faster Internet. From all of us at Cloudflare, have a Happy New Year!

The Cloudflare network today:

- The Cloudflare Team

Pero no nos detenemos aquí la expansión continua en el 2017, y tenemos despliegues en proyecto en decenas de ciudades en 5 continentes para agregar nuestro granito de arena para un Internet más rápido y seguro. ¡ De parte de todos en Cloudflare les deseamos un Feliz Año Nuevo!

-El Equipo de Cloudflare