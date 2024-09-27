Cloudflare lanceerde veertien jaar geleden, op 27 september 2010, het gratis serviceniveau, op hetzelfde moment dat ons bedrijf van start ging . Sindsdien is er natuurlijk aardig wat veranderd. Cloudflare beschermt nu miljoenen internet property's. Toen we groeiden en miljoenen gratis klanten kregen, werd ons vaak deze vraag gesteld: hoe kan Cloudflare zich dit op zo'n grote schaal veroorloven?

Cloudflare heeft altijd een gratis versie aangeboden voor publiekgerichte toepassingen ( Application Services ), voor interne privénetwerken en mensen ( Cloudflare One ) en voor ontwikkelaarstools ( Developer Platform ). Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar dankzij onze gratis service kunnen we onze kosten drukken. Dit past niet alleen bij onze missie, maar helpt ons bedrijf vooruit. We willen nogmaals benadrukken dat ons gratis abonnement zal blijven bestaan. Dat hebben we deze week opnieuw bevestigd met vijftien releases voor ons hele productportfolio die het Free-abonnement nog beter maken.

Inzicht in de kosten van verkochte goederen

Om het economische voordeel van Free te begrijpen, is het belangrijk om een inzicht te hebben in de kostprijs van verkochte goederen. Cloudflare heeft zijn netwerk niet geoutsourcet. We hebben het zelf gebouwd en het beslaat meer dan 330 steden. We ontwerpen en verzenden onze eigen hardware over de hele wereld, we zijn verbonden aan meer dan 12.500 netwerken, en we beheren meer dan 300 Tbps aan netwerkcapaciteit. We hebben zelfs onze eigen backbone die over de hele aarde reikt.

Er zijn drie belangrijke kostenposten voor het runnen van ons netwerk, die samen ongeveer 80% van onze totale kostprijs voor verkochte goederen (COGS) omvatten. De eerste en grootste is bandbreedte, oftewel het verkeer op ons netwerk. De tweede is hardware, oftewel de servers die het verkeer verwerken. De derde bestaat uit colocatiekosten, oftewel de energie en ruimte in de datacenters waar we onze servers opslaan. Onze kostprijs voor verkochte goederen (COGS) beslaat ook andere aspecten, zoals ons SRE-team dat het netwerk online houdt, en de kosten voor onze betalingsverwerker die we nodig hebben om betalingen te ontvangen.

We hebben veel bandbreedte nodig om het verkeer door het internet te sturen met een netwerk dat zo groot is als het onze. Meestal betaalt een bedrijf met zo'n groot netwerk externe transitnetwerken en internetproviders (ISP's) om data over het hele internet te verzenden. Maar er zijn duizenden internetproviders die we helemaal niet hoeven te betalen, en honderden die ons kosteloos ruimte in hun datacenter aanbieden. Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Het verrassende antwoord is: dankzij Free.

Hoe onze Free-services onze kosten laag houden

Stel je voor dat je een internetprovider bent met als taak om je klanten in de lokale gemeenschap van internet te voorzien. Je ziet dat je klanten vaak websites bezoeken die achter Cloudflare zitten, en dat is ongeveer 20% van het web . Je moet die webpagina's weergeven en verbindingen met de apps achter Cloudflare faciliteren, maar wil je die bereiken, dan moet je een transitprovider betalen. In plaats daarvan kun je ook kiezen voor een rechtstreekse peerverbinding met Cloudflare om kosteloos verkeer uit te uitwisselen.

Cloudflare is een van de netwerken met de meeste peerverbindingen ter wereld . We wisselen gratis verkeer uit met duizenden internetproviders, die daar op hun beurt van profiteren, omdat ze geen externe transitpartij hoeven te betalen om de miljoenen websites en apps achter Cloudflare te bereiken.

Als je in dit hypothetische geval als internetprovider kosten bij je klanten in rekening brengt voor een internetverbinding op basis van datagebruik (een veelvoorkomend model buiten West-Europa en de VS), groeien je inkomsten met het dataverbruik mee. En hoe vergroot je het dataverbruik op eenvoudige wijze? Door het internet sneller te maken! Als je de servers van Cloudflare op jouw locatie host, zo dicht mogelijk bij je gebruikers, vermindert dat de latentie voor miljoenen websites en apps. Het is dus in je eigen belang om ook Cloudflare's servers in je datacenters te hosten.

Zo werken we met honderden internetproviders samen. De waarde die Cloudflare de internetproviders biedt, is dankzij het grote percentage van het internet dat achter Cloudflare zit, en dat is zo groot dankzij onze Free-klanten. Dit is de voornaamste reden waarom we een gratis service aanbieden en waarom we dat kunnen blijven doen. Als je trouwens daadwerkelijk een lokale internetprovider beheert en nog niet met ons samenwerkt, neem dan contact met ons op via ons peeringportaal .

Tegenwoordig is onze schaal zo groot, dat het verkeer van onze klanten veel meer capaciteit vereist dan de internetproviders waarmee we samenwerken aankunnen. Om onze zakelijke klanten een betrouwbare service te verlenen, opereren we in meerdere vestigingen in elke stad die een belangrijke internethub is. De verkeerspatronen van onze zakelijke klanten zijn doorgaans erg voorspelbaar. Meestal volgen ze een dagelijkse cyclus met pieken en dalen in de loop van de dag. Het verkeer van zakelijke klanten krijgt prioriteit en wordt zo dicht mogelijk bij de eindgebruikers verwerkt, ongeacht hoe laat het is. Maar onze Free-klanten maken gebruik van de beschikbare capaciteit daar buitenom. Daardoor kunnen we met het Free-abonnement ongemeten bandbreedte blijven aanbieden. We verwerken het verkeer via ons hele netwerk, daar waar er capaciteit beschikbaar is. De prestaties zijn misschien niet zo goed als voor ons zakelijke verkeer, maar de service is nog steeds betrouwbaar en snel.

Er zijn wel een paar regels nodig om ervoor te zorgen dat dit goed blijft werken. Free-verkeer moet een beheersbaar deel van ons totale verkeer blijven. Bovendien willen we kosteloos ongemeten verkeer aan Free-klanten kunnen blijven aanbieden. Daarom moeten we keuzes maken over welk verkeer we gratis verwerken. Onze servicevoorwaarden preciseren dat ons Free-abonnement geen grote assets (zoals video's) ondersteunt. Klanten met grote bestanden en video's moeten dus naar een van onze betaalde services overstappen, zoals Images of Stream .

Dankzij onze Free-klanten kunnen we betere producten ontwikkelen en als bedrijf groeien

De voordelen van ons Free-abonnement reiken veel verder dan alleen de directe economische voordelen.

Ons Free-abonnement biedt Cloudflare-gebruikers toegang tot unieke dreigingsinformatie. Vanwege het grote oppervlaktegebied staat ons netwerk bloot aan allerlei verkeer en aanvallen die we anders niet zouden zien. Daarom identificeren we potentiële veiligheids- en betrouwbaarheidsrisico's al vaak in het vroegste stadium. Net als een immuunsysteem leren we van deze aanvallen en passen we onze producten aan om ze voor alle klanten te verbeteren. Voor ons is dit een enorm concurrentievoordeel. Dit inzicht in aanvallen stelt ons in staat om echt unieke producten te ontwikkelen.

Onze Free-klanten helpen ons om snel kwaliteitscontroles (QA) uit te voeren. Free-klanten proberen vaak als eerste nieuwe producten en functies uit. Wanneer we iets nieuws lanceren, krijgen we meteen en op zeer grote schaal signalen terug. We maken daar gebruik van om snel bugs te verhelpen en onze producten verder te ontwikkelen.

Door een Free-abonnement aan te bieden, dagen we onszelf ook uit om meer intuïtieve producten te ontwikkelen. Free-klanten zijn zeer divers, van techliefhebbers tot mensen die simpelweg hun website willen beveiligen of een app willen maken. Aangezien we producten voor een breed spectrum aan gebruikers ontwikkelen, moeten we die wel zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

Ons Free-abonnement biedt ons nog meer voordelen. Sommige van onze grootste klantambassadeurs zijn mensen die ons Free-abonnement eerst voor hobbyprojecten gebruikten voordat ze Cloudflare op hun werk introduceerden. Sommige van hen zijn zelfs bij Cloudflare komen werken!

Ons gratis abonnement wordt steeds beter

Ons Free-aanbod fungeert als een soort motor die Cloudflare's producten, team en kostenstructuur efficiënter maakt. In ruil voor deze voordelen verbeteren we ons gratis aanbod voortdurend. Deze week kondigden we vijftien nieuwe updates aan die onze Free-abonnementen nog beter maken:

We bieden ons Free-abonnement niet alleen uit goodwill aan. Het is een onderscheidend kernelement van ons bedrijf waardoor we betere producten maken, groei stimuleren en onze kosten laag houden. Ook helpt het ons om onze missie te volbrengen. Een beter internet bouwen is een collectieve taak. Tegenwoordig zitten meer dan dertig miljoen domeinen, ongeveer 20% van het web, achter Cloudflare. Ons Free-abonnement maakt dat deel van het internet sneller, veiliger en efficiënter. Free is niet alleen een commitment, maar een hoeksteen van onze strategie.