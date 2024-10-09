Costruire il cloud degli agenti: tutto ciò che abbiamo lanciato durante la Agents Week 2026

2026-04-20

Agents Week 2026 si è conclusa. Diamo un'occhiata a tutto quello che abbiamo annunciato, dalle risorse di elaborazione e sicurezza alla toolbox per gli agenti, agli strumenti per le piattaforme e al web agentico emergente. Tutto ciò che abbiamo introdotto per il cloud agentico. ...