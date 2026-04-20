Costruire il cloud degli agenti: tutto ciò che abbiamo lanciato durante la Agents Week 2026

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Oggi si conclude la nostra prima Agents Week, una settimana dell'innovazione dedicata interamente all'era degli agenti. Non avrebbe potuto essere più in linea con i tempi: nell'ultimo anno, gli agenti hanno rapidamente cambiato le modalità di lavoro delle persone. Gli agenti di codifica stanno aiutando gli sviluppatori a rilasciare/distribuire in tempi più rapidi che mai. Gli agenti di supporto risolvono i ticket end-to-end. Gli agenti di ricerca convalidano le ipotesi su centinaia di fonti in pochi minuti. E le persone non gestiscono solo un agente: ne eseguono diversi in parallelo e 24 ore su 24.

Come hanno notato il CTO di Cloudflare Dane Knecht e il VP of Product Rita Kozlov nel nostro post di benvenuto alla Agents Week , la scala potenziale degli agenti è sbalorditiva: se anche solo una piccola parte dei knowledge worker di tutto il mondo eseguono alcuni agenti in parallelo, è necessaria capacità di elaborazione per decine di milioni di sessioni simultanee. Il modello one-app-serve-many-users su cui è basato il cloud da sempre non funziona più in questo nuovo scenario. Ma questo è esattamente ciò che gli sviluppatori e le aziende vogliono fare: creare agenti, distribuirli agli utenti ed eseguirli su larga scala.

Arrivarci significa risolvere i problemi dell'intero stack. Gli agenti hanno bisogno di elaborazione in grado di scalare da sistemi operativi completi a isolati leggeri. Hanno bisogno di sicurezza e identità integrate nel modo in cui vengono eseguite. Hanno bisogno di una toolbox per gli agenti: i modelli, gli strumenti e il contesto giusti per svolgere un lavoro reale. Tutto il codice generato dagli agenti ha bisogno di un percorso chiaro dal prototipo del alla produzione. E infine, poiché gli agenti guidano una quota crescente del traffico Internet, il web stesso deve adattarsi al web agentico emergente. Abbiamo scoperto che la piattaforma di elaborazione containerless e serverless che abbiamo lanciato otto anni fa con Workers era pronta per questo momento. Da allora, l'abbiamo trasformata in una piattaforma completa e questa settimana abbiamo lanciato la prossima ondata di primitive create appositamente per gli agenti, organizzate esattamente per risolvere questi problemi.

Siamo qui per creare il Cloud 2.0: il cloud agentico. Un'infrastruttura progettata per un mondo in cui gli agenti sono un carico di lavoro primario.

Ecco un elenco di tutto ciò che abbiamo annunciato questa settimana: non vorremmo che ti perdessi nulla.

Elaborazione

Inizia con l'elaborazione. Gli agenti hanno bisogno di un luogo in cui eseguire, archiviare ed eseguire il codice che scrivono. Non tutti gli agenti hanno bisogno della stessa cosa: alcuni richiedono un sistema operativo completo per installare pacchetti ed eseguire comandi del terminale, la maggior parte ha bisogno di qualcosa di leggero che si avvii in pochi millisecondi e scali nell'ordine di milioni. Questa settimana abbiamo fornito gli ambienti per eseguirli, oltre a un nuovo spazio di lavoro compatibile con Git per gli agenti:

Sicurezza

L'esecuzione degli agenti e del loro codice è solo metà della sfida. Gli agenti si connettono a reti private, accedono ai servizi interni e intraprendono azioni autonome per conto degli utenti. Quando chiunque in un'organizzazione può creare i propri agenti, la sicurezza non può essere un ripensamento. Deve essere l'impostazione predefinita. Questa settimana abbiamo lanciato gli strumenti per semplificare tutto questo.

Toolbox per gli agenti

Un agente capace deve essere in grado di pensare e ricordare, comunicare e vedere. Questo richiede che sia basato sui modelli giusti, con accesso agli strumenti giusti e al contesto giusto per svolgere le proprie attività al meglio. Questa settimana abbiamo distribuito le primitive (inferenza, ricerca, memoria, voce, e-mail e un browser) che trasformano un agente in qualcosa che funziona davvero.

Prototipo alla produzione

Per essere considerata tra le migliori, un'infrastruttura deve essere anche facile da usare. Vogliamo incontrare gli sviluppatori e i loro agenti dove stanno già lavorando: nel terminale, nell'editor, in un prompt e rendere accessibile l'intera piattaforma Cloudflare senza cambio di contesto.

Web agentico

Man mano che sempre più agenti si collegano online, continuano a navigare su Internet, uno strumento creato per le persone. I siti web esistenti necessitano di nuovi strumenti per controllare a quali contenuti i bot possono accedere, per organizzarli e presentarli agli agenti, e per misurare quanto sono pronti per questo cambiamento.

Annuncio Riepilogo Introduzione del punteggio di predisposizione agli agenti. Il tuo sito è predisposto agli agenti? Il punteggio di predisposizione agli agenti può aiutare i proprietari di siti web a capire l'efficienza con cui i loro siti supportano gli agenti IA. Qui esploriamo nuovi standard, condividiamo i dati di Radar e spieghiamo in dettaglio come abbiamo reso la documentazione di Cloudflare la più intuitiva per gli agenti sul web. I reindirizzamenti per l'addestramento dell'IA rafforzano i contenuti canonici Le direttive non restrittive non impediscono ai crawler di acquisire contenuti obsoleti. Redirects for AI Training consente a chiunque utilizzi Cloudflare di reindirizzare i crawler verificati alle pagine canoniche con un semplice clic e senza modificare l'origine del sito. Agents Week: Aggiornamento delle prestazioni di rete Migrando il nostro livello di gestione delle richieste a un'architettura basata su Rust chiamata FL2, Cloudflare ha aumentato il suo vantaggio in termini di performance al 60% delle principali reti del mondo. Utilizziamo misurazioni degli utenti reali e trimean delle connessioni TCP per garantire che i nostri dati riflettano l'esperienza effettiva delle persone su Internet. Compressione dei dizionari condivisi al passo con il web agentico Ti diamo un'anteprima del nostro supporto per i dizionari di compressione condivisi, ti mostriamo come migliorano i tempi di caricamento delle pagine e ti riveliamo quando potrai provare la versione beta.

Un riepilogo

La Agents Week 2026 sta terminando, ma il cloud agentico è solo all'inizio. Tutto ciò che abbiamo mostrato questa settimana, dall'elaborazione e dalla sicurezza agli strumenti per agenti e al web agentico, è la base. Continueremo a basarci su questo per darti tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare quello che verrà dopo.

Abbiamo anche altri post sul blog in uscita oggi e domani con ulteriori approfondimenti, quindi tieni d'occhio le ultime novità sul nostro blog .