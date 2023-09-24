Bienvenue dans la Semaine anniversaire 2023

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Je travaille chez Cloudflare depuis l'époque où l'entreprise était encore toute petite, et j'ai du mal à croire que nous avons maintenant atteint l'adolescence ! Mais nous voici, 13 ans après le lancement. 2010, c'était l'année de l'iPhone 4, du premier iPad et du premier Kinect ; Inception passait dans les salles de cinéma et TiK ToK faisait un carton (la chanson de Kesha, évidemment). Vu comme tout cela semble loin, j'aurais du mal à prédire les 13 prochaines années, alors je vais me contenter de prédire l'avenir en le créant (avec vraiment beaucoup d'aide de l'équipe de Cloudflare).

Construire l'avenir est, en partie, la thématique de la Semaine anniversaire. Au cours des 13 dernières années, nous avons annoncé des nouveautés telles que Universal SSL (qui a permis de doubler la taille du web chiffré du jour au lendemain et a contribué à l'avènement du web largement chiffré que nous utilisons tous ; Cloudflare Radar révèle qu'à l'échelle mondiale, 99 % des requêtes HTTP sont chiffrées), ou Cloudflare Workers (qui contribue à transformer l'approche du développement et du dimensionnement des applications), ou la protection illimitée contre les attaques DDoS, afin d'aider à lutter contre le fléau que constitue cette menace.

Cette année ne sera guère différente.

L'année où j'ai rejoint Cloudflare, nous avons effectué notre première annonce à l'occasion de la Semaine anniversaire : notre passerelle IPv6 automatique. Aujourd'hui, Cloudflare Radar indique que 37 % des connexions à Cloudflare utilisent IPv6. Cette année, nous proposons donc une offre spéciale pour contribuer à la généralisation d'IPv6 et contrer ceux qui voudraient nous lier à IPv4. Alors, construisons ensemble l'avenir d'IPv6.

L'année dernière, nous avons annoncé Turnstile, notre solution de remplacement des CAPTCHA, conçue pour préserver la confidentialité. Cette année, nous allons combler une grave lacune dans la confidentialité de l'Internet chiffré et montrer comment la cryptographie peut être utilisée pour rendre les mesures anonymes et privées, en établissant des connexions anonymes et chiffrées encore plus nombreuses entre votre ordinateur et Internet. Nous vous en dirons plus sur les prochaines évolutions de Turnstile et comment nous contribuons à rendre la gestion des polices de caractères plus rapide et plus confidentielle. Alors, construisons ensemble un Internet qui préserve la confidentialité.

L'IA, bien entendu, est un vaste sujet, et un quart des articles de blog publiés cette semaine sont consacrés à l'IA, à l'apprentissage automatique, aux processeurs graphiques et à tout ce qui concerne le développement, la gestion et la mesure des applications utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.Si ce n'est pas encore évident, ce le sera après cette semaine : l'avenir implique une IA omniprésente, sur les appareils, dans le cloud et au cœur même du réseau mondial de Cloudflare.

Cloudflare WARP n'a pas fait l'objet d'une annonce à l'occasion de la Semaine anniversaire (c'était l'une de nos nouveautés du 1er avril, comme 1.1.1.1), mais cette année, nous passerons de Star Trek à Star Wars avec un nouveau produit appelé Hyperdrive. Vous devrez attendre jeudi pour tout savoir à ce sujet, mais si vous aimez les bases de données, vous aurez sûrement envie de passer à la vitesse de l'éclair avec nous.

En parlant de vitesse... avançons ! Il n'y a pas que l'IA, la confidentialité et des produits sympas. Nous devons également poursuivre notre mission d'exploration de nouveaux mondes étranges, afin d'accélérer l'utilisation de l'Internet pour tous les utilisateurs. Nous vous tiendrons donc informés sur les performances de notre réseau, nous vous parlerons de la manière dont nous assurons son bon fonctionnement face aux conditions continuellement changeantes d'Internet, nous vous aiderons à diffuser en continu avec une faible latence et nous utiliserons la mise en cache d'une manière nouvelle et intelligente.

Enfin, nous parlerons de l'impact de Cloudflare sur le climat et de nos engagements à cet égard.La lutte contre le changement climatique est un autre domaine dans lequel nous devons agir ensemble.

Et bien sûr, ce n'est pas tout,mais je ne voudrais pas gâcher la surprise de cet anniversaire en dévoilant trop tôt les articles de blog.