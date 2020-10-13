La sécurité Zero Trust pour tous

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Nous avons lancé Cloudflare for Teams afin de mettre la sécurité Zero Trust à la disposition de toutes les organisations, quelles que soient leur taille, leur échelle et leurs ressources. À partir d'aujourd'hui, nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans cette démarche en annonçant nos nouvelles offres Teams, et plus particulièrement notre offre gratuite Cloudflare for Teams, qui protège gratuitement jusqu'à 50 utilisateurs. Pour commencer, inscrivez-vous aujourd'hui.

Si vous souhaitez savoir comment et pourquoi nous faisons cela, poursuivez votre lecture.

Notre approche de la sécurité Zero Trust

Cloudflare Access représente la moitié de Cloudflare for Teams : une solution Zero Trust qui sécurise les connexions entrantes à vos applications protégées. Cloudflare Access fonctionne comme un « videur » qui vérifie l'identité à la porte de toutes vos applications.

L'autre moitié de Cloudflare for Teams est Cloudflare Gateway qui, comme son nom l'indique, est une passerelle web sécurisée protégeant toutes les connexions sortantes de vos utilisateurs vers Internet. Pour continuer avec notre analogie, Cloudflare Gateway est le garde du corps de votre entreprise qui assure la sécurité de vos utilisateurs lorsqu'ils naviguent sur Internet.

Ensemble, ces deux solutions offrent un tableau de bord unique et puissant pour protéger vos utilisateurs, réseaux et applications contre les acteurs malveillants.

Une solution centrée sur notre mission

Chez Cloudflare, nous cherchons à bâtir un Internet meilleur. Cela signifie un Internet meilleur pour tous, indépendamment des questions de taille, d'échelle et de ressources. Cloudflare for Teams répond à une partie de cette mission en protégeant les membres de votre équipe contre les menaces inconnues et en mettant vos applications à l'abri des attaques, afin que votre équipe puisse se concentrer l'activité de votre entreprise.

Au début de cette année, peu après le lancement de Cloudflare for Teams, les organisations ont dû soudainement changer leur façon de travailler. Les utilisateurs ont quitté les bureaux et la sécurité fournie par ces bureaux pour travailler depuis leur domicile. Cela a accéléré le rythme de la transformation informatique en faisant passer une évolution qui aurait pris plusieurs années à quelques jours, voire à quelques heures.

Pour alléger ce poids, nous avons fourni Cloudflare for Teams gratuitement sans aucune restriction jusqu'au 1e septembre 2020. Nous avons également offert des séances d'intégration individuelles gratuites pour que l'adoption du produit se fasse sans heurt, et nous avons mis à profit ces séances pour améliorer le produit pour nos utilisateurs actuels également.

À l'avenir, des utilisateurs continueront à travailler à domicile, et des applications continueront à s'éloigner des datacenters gérés. Bien que notre programme gratuit initial ne soit plus disponible, notre équipe a voulu trouver une nouvelle façon de continuer à aider les entreprises de toutes tailles à s'adapter à ce nouveau modèle de sécurité qui semble devoir persister.

La nouvelle offre gratuite

Aujourd'hui, nous lançons l'offre gratuite Cloudflare for Teams, qui propose également aux petites équipes les fonctionnalités des produits Zero Trust et les passerelles web sécurisées de niveau entreprise également aux petites équipes.

Cloudflare for Teams Free offre des fonctionnalités de sécurité Zero Trust robustes pour les applications internes et SaaS, et prend en charge l'intégration à une multitude de fournisseurs d'identités sociaux et professionnels tels qu'AzureAD ou Github. Notre offre gratuite inclut également le contenu DNS et le filtrage de sécurité pour des emplacements réseau multiples, avec une conservation des journaux de 24 heures. En offrant Cloudflare for Teams Free, notre objectif est de vous donner les moyens d'effectuer avec nous votre première étape de votre parcours vers la sécurité Zero Trust.

Ce que vous pouvez faire avec Teams Free

Avec jusqu'à 50 sièges pour Access et Gateway, nous avons vu que les possibilités sont infinies. Voici quelques-unes de nos façons préférées dont les utilisateurs tirent le meilleur parti de Cloudflare for Teams Free aujourd'hui.

Participer à votre start-up. Construire votre produit sans vous préoccuper de la sécurité. Utiliser Access pour protégez votre environnement de développement.

Sécuriser votre réseau Wi-Fi domestique. Pointer le trafic de votre routeur Wi-Fi domestique vers Gateway et configurer des règles de filtrage simples pour bloquer les logiciels malveillants et les attaques de phishing.

Protéger le backend de votre site web personnel. Verrouiller les pages de votre panneau d'administration WordPress et inviter des collaborateurs à travailler sur votre blog en utilisant la fonctionnalité One-Time Pin d'Access.

Protéger le réseau Wi-Fi d'un client. Protéger un point de vente avec Gateway en appliquant votre politique d'utilisation acceptable sur votre réseau.

Autonome et standard

En plus de notre nouvelle offre Cloudflare for Teams gratuite, nous facilitons la poursuite de votre parcours vers le Zero Trust en proposant des fonctions améliorées dans nos offres autonomes Cloudflare Access et Cloudflare Gateway.

Avec l'accès autonome, vous pouvez facilement augmenter ou diminuer le nombre d'utilisateurs à tout moment pour 3 $ par utilisateur.

De même, avec la solution Gateway autonome, vous pouvez déployer de manière sécurisée des contrôles de sécurité DNS ou HTTP depuis 1 à 20 emplacements différents pour 5 $ par utilisateur, sans compromettre la fiabilité ou les performances.

Enfin, nous sommes heureux d'offrir aux utilisateurs un moyen de grouper cette offre avec Teams Standard, qui rassemble tous les éléments d'Access et Gateway dans le cadre d'une offre simple à 7 $ par utilisateur.

Premiers pas

Pour commencer, il vous suffit d'accéder à notre page d'inscription et de créer un compte. Si vous avez déjà un compte actif, vous pouvez vous rendre directement dans le tableau de bord Cloudflare for Teams, où vous serez directement redirigé vers notre flux d'intégration auto-guidé. À partir de là, il ne vous reste que trois étapes one ne peut plus simples pour déployer Access ou Gateway !