AUTRES PUBLICATIONS

Le routage sur Internet suit quelques principes de base. Malheureusement, tout n'a pas été créé à l'identique sur Internet et il arrive que l'ajout de préfixe engendre plus de mal que de bien. Dans cet article de blog, nous parlerons des problèmes que tente de résoudre l'ajout de ...

Meilleurs ensemble : les réseaux mobiles 5G et la plateforme SASE tout-en-un de Cloudflare ...

Tandis que se poursuit la crise de la COVID-19 et qu’un nombre croissant de villes et de pays mettent en place des mesures de quarantaines ou des cordons sanitaires, Internet est devenu pour beaucoup de gens le principal outil leur permettant de rester en contact avec leurs amis ...

15 août 2019 à 01:41

Cloudflare Global Network s'étend à 193 villes

Le réseau mondial de Cloudflare couvre actuellement 193 villes dans plus de 90 pays. Avec plus de 20 millions de propriétés Internet sur notre réseau, nous augmentons la sécurité, les performances et la fiabilité de grandes parties d'Internet chaque fois que nous ajoutons un empl ...