Engagement envers la sécurité des clients
2022-03-18
Depuis ses débuts, Cloudflare s'attache à la sécurisation de ses clients à travers le monde. Nos services protègent leur trafic et leurs données, au même titre que les nôtres...
2022-03-18
Depuis ses débuts, Cloudflare s'attache à la sécurisation de ses clients à travers le monde. Nos services protègent leur trafic et leurs données, au même titre que les nôtres...
2020-12-10
Nous sommes convaincus que la confiance est une condition essentielle à l’amélioration d’Internet. Cloudflare se conforme aux certifications et règlementations en vigueur dans le secteur en matière de sécurité, c’est ainsi que nos clients gagneront la confiance de leurs utilisateurs....