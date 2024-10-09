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Ling Wu

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Certifications Cloudflare

2020-12-10

Privacy WeekCertificationPCI Certified (FR)

Nous sommes convaincus que la confiance est une condition essentielle à l’amélioration d’Internet. Cloudflare se conforme aux certifications et règlementations en vigueur dans le secteur en matière de sécurité, c’est ainsi que nos clients gagneront la confiance de leurs utilisateurs....