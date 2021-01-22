Présentation du projet Fair Shot : s'assurer que les sites d'inscription à la vaccination contre la COVID-19 peuvent suivre le rythme de la demande

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Les organismes gouvernementaux et médicaux du monde entier sont confrontés à l'un des défis logistiques les plus difficiles de l'histoire : la distribution équitable et efficace du vaccin contre la COVID-19. La vaccination présente ainsi certaines difficultés, comme communiquer sur les individus qui peuvent se faire vacciner, inscrire et prendre rendez-vous pour les citoyens admissibles, s'assurer que ces derniers se présentent à leurs rendez-vous, transporter le vaccin dans les conditions de manipulation requises, veiller à disposer de personnel formé pour administrer le vaccin, avant de recommencer l'ensemble du processus, car la plupart des vaccins nécessitent deux doses.

Cloudflare ne peut pas faire grand-chose contre la plupart de ces problèmes, mais nous avons remarqué que nous pouvions contribuer à faciliter un élément essentiel : veiller à ce que les sites d'inscription ne s'effondrent pas sous la charge lorsqu'ils commencent à programmer les rendez-vous pour les vaccins. Le projet Fair Shot propose gratuitement le nouveau service File d’attente de Cloudflare aux gouvernements, municipalités, hôpitaux, pharmacies ou autres organisations responsables de la distribution du vaccin contre la COVID-19. Le programme est ouvert aux organisations admissibles du monde entier et restera gratuit jusqu'au 1er juillet 2021, voire plus si la demande de rendez-vous de vaccination demeure toujours plus importante que l'offre disponible.

L'effondrement des sites web d'inscription

Le problème de l'effondrement des sites web d'inscription à la vaccination n'est pas théorique : il se reproduit sans cesse lorsque les organismes tentent de programmer l'administration du vaccin. Ce constat a frappé Cloudflare le week-end dernier. L'épouse de l'un des membres de notre équipe de direction a essayé d'inscrire ses parents à un programme local afin qu'ils puissent se faire vacciner. Ils remplissaient tous les critères et leur municipalité de résidence devait ouvrir la prise de rendez-vous à midi.

Lorsque l'heure de l'ouverture du site sonna, ce dernier s'effondra immédiatement. La panne n'était pas due à des pirates ou à une activité malveillante. Elle provenait tout simplement du fait qu'un trop grand nombre d'utilisateurs tentaient d'accéder au site en même temps. « Pourquoi Cloudflare ne met pas en place un service permettant d'organiser une file d'attente de manière ordonnée afin que ces sites ne soient pas débordés ? » demanda-t-elle à son mari.

Une salle d'attente virtuelle

Il s'avère que nous travaillions déjà sur une telle fonctionnalité, mais pas pour ce scénario d'utilisation. Le problème de la distribution équitable d'un produit pour lequel la demande est supérieure à l'offre se pose pour plusieurs de nos clients. Qu'il s'agisse de vendre des billets pour le concert d'un artiste très en vogue, les toutes dernières chaussures de sport ou un accès aux randonnées les plus populaires des parcs nationaux, il est difficile de s'assurer que toutes les personnes admissibles bénéficient de chances équitables.

La solution consiste à ouvrir les inscriptions à l'acquisition de cet article rare en amont de la vente réelle. Toute personne se rendant sur le site avant cette date pourra être placée dans une file d'attente. Lorsque la vente proprement dite ouvre, l'ordre de la file peut être rebattu et déterminé aléatoirement (et équitablement). Les utilisateurs peuvent alors être classés dans l'ordre en fonction de leur nouvelle position aléatoire dans la file d'attente, afin de n'autoriser qu'un nombre limité de personnes à tout moment, selon la capacité de traitement du site.

Cloudflare travaillait déjà sur ce sujet pour ses clients sous la forme d'une fonctionnalité nommée File d’attente. (Vous trouverez plus d'informations sur les détails techniques du service File d’attente dans cette publication signée Brian Batraski, qui a contribué au développement du produit.) Il s'agit d'une technologie puissante, car elle peut être utilisée en amont de n'importe quel site d'inscription existant, sans nécessité d'en modifier le code ou de lui adjoindre un équipement physique. Ce service Cloudflare se déploie très simplement, par le biais d'une simple modification du DNS. Il vous suffit ensuite de configurer le service File d’attente afin de vous assurer que n'importe quel site sur lequel se déroulent des transactions peut répondre à la demande, quelle que soit sa dotation en ressources.

Identifier un besoin stratégique et déplacer la date de lancement en conséquence

Nous avions prévu de sortir le service en février, mais lorsque nous avons constaté l'effondrement des sites de vaccination sous la charge et la montée de la frustration des personnes admissibles, nous avons compris qu'il fallait avancer le lancement et offrir gratuitement notre service aux organismes qui s'efforcent de procéder à une distribution équitable du vaccin. C'est ainsi qu'est né le projet Fair Shot.

Tous les organismes gouvernementaux ou municipaux (mais aussi les hôpitaux, pharmacies, cliniques et autres organisations chargées de programmer des rendez-vous en vue de la distribution du vaccin) peuvent demander à participer au projet Fair Shot en se rendant à l'adresse suivante: projectfairshot.org

Offrir aux organisations de première ligne les ressources techniques dont elles ont besoin

Le service sera gratuit pour les organisations admissibles au moins jusqu'au 1er juillet 2021, voire plus si la demande de rendez-vous de vaccination demeure toujours plus importante que l'offre disponible. Vu que nous ne sommes pas particulièrement experts en matière d'entreposage frigorifique médical et que la vue des aiguilles me révulse, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour résoudre les nombreux problèmes logistiques liés à la distribution du vaccin. Toutefois, compte tenu de la manière dont nous avons pu prendre en charge l'aspect informatique, notre équipe savait que nous devions donner notre maximum pour contribuer à cette cause.

Les superhéros de cette crise sont sans conteste les professionnels de la santé qui s'occupent des malades et les scientifiques qui inventent si rapidement ces vaccins miraculeux. Nous sommes fiers du rôle que Cloudflare a joué pour garantir le bon fonctionnement d'Internet lorsque le monde en avait le plus besoin. Le projet Fair Shot représente une étape supplémentaire sur la route de l'accomplissement de notre mission, à savoir contribuer à bâtir un Internet meilleur.