Nueva navegación Zero Trust disponible próximamente (y necesitamos tu opinión)

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Estamos actualizando la navegación Zero Trust

El 20 de marzo de 2023, lanzaremos una navegación actualizada en el panel de control Zero Trust, que ofrecerá a todos nuestros usuarios Zero Trust una experiencia más fluida en Cloudflare en su conjunto. Este cambio te permitirá gestionar más fácilmente tu organización Zero Trust junto con tus servicios de aplicaciones y de red, tus herramientas para desarrolladores y mucho más.

Como parte de este próximo lanzamiento, observarás estos tres cambios principales:

Navegación más rápida

En lugar de abrir otra ventana o de escribir una URL, puedes volver al panel de control de Cloudflare con un solo clic.

Fácil cambio de cuentas

Visualiza las cuentas y cambia de cuenta en la parte superior de tu barra lateral.

Recursos y soporte

Encuentra enlaces útiles a nuestra Comunidad y documentación para desarrolladores así como a tu equipo de soporte en la parte superior de tu barra de navegación.

Por qué estamos actualizando la navegación Zero Trust

En 2020, lanzamos Gateway a nivel general como el primer producto de Cloudflare que no requería un sitio alojado en la infraestructura de Cloudflare. En otras palabras, Gateway no estaba limitado por el modelo específico del sitio del que en aquel entonces dependían la mayoría de los productos de Cloudflare. Al mismo tiempo, también se utilizaba en estrecha relación con Access. Así, el panel de control de Cloudflare for Teams se desarrolló sobre un nuevo modelo, diseñado desde cero, para proporcionar a nuestros clientes un entorno único determinado (consolidado bajo una estructura única) desde donde gestionar sus productos y cuentas de Teams.

En la actualidad, Zero Trust ha crecido enormemente, tanto en su capacidad como en su alcance. Muchos de nuestros clientes utilizan una combinación de varios productos de Cloudflare, incluidos los productos Cloudflare One y Zero Trust. Nuestro entorno ha crecido, y este cambio en la navegación es un paso hacia la ampliación de nuestra estructura para abarcar toda la presencia de Cloudflare, en rápida expansión.

Centrados en la experiencia del usuario

Muchos nos habéis comentado vuestras dificultades a la hora de utilizar varios productos de Cloudflare, incluido Zero Trust. Tu opinión es importante para nosotros. Hemos invertido en desarrollar una experiencia de usuario de primera clase para que tu tiempo con Cloudflare te resulte fácil y agradable. Nuestras mejoras de la experiencia de usuario se basan en tres principios básicos: coherencia, interconectividad y detectabilidad.

Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia de usuario coherente y predecible en todo el ecosistema de Cloudflare, para que nunca tengas ninguna duda acerca de dónde te encuentras en tu recorrido, ya sea realizando tus tareas cotidianas o descubriendo nuevos productos y funciones de vanguardia.

Qué más

Este cambio en la navegación que anunciamos hoy no es la única mejora de la experiencia del usuario que hemos desarrollado. Es posible que hayas observado algunas otras optimizaciones recientemente:

Experiencia de carga y autorización del usuario

¿Recuerdas los tiempos cuando aparecía constantemente la pantalla de carga? ¿O quizás cuando tu cuenta Zero Trust no coincidía con la que habías iniciado sesión para gestionar, por ejemplo, tu DNS? ¡Eso ya forma parte del pasado! Nuestro equipo ha desarrollado una experiencia de autorización de cuenta y de usuario más inteligente, más rápida y más fluida.

Nuevas tablas

Las tablas son un elemento esencial cuando se trata de presentar grandes cantidades de datos e información. Las tablas son un elemento común de las interfaces de usuario de Cloudflare. Ahora, Zero Trust utiliza las mismas interfaces de usuario de tablas que verás al gestionar otros productos y funciones.

Coherencia de las interfaces de usuario

Un pequeño cambio en el esquema de color y en el diseño de la página incorpora el panel de control Zero Trust a la misma familia visual que la experiencia de Cloudflare más amplia. Ahora, durante tu recorrido a Zero Trust, queremos que sepas que sigues estando bajo la estructura única de Cloudflare.

¡Estas mejoras nos complacen tanto como a ti! Y esperamos que las próximas mejoras en la navegación y en las páginas te resulten un buen complemento a los cambios indicados anteriormente.

La experiencia del usuario de la que hemos hablado hoy contribuye en buena medida a la creación de una interfaz más coherente, fluida y fácil de usar para que tu trabajo en Cloudflare sea lo más fácil y eficiente posible. Sabemos que siempre hay margen para mejorar más (¡ya tenemos en mente una cuantas mejoras importantes!).

Para asegurarnos de que estamos resolviendo tus problemas más importantes, nos gustaría conocer tu opinión. Considera rellenar una breve encuesta para indicarnos qué mejoras de la experiencia del usuario consideras más urgentes y te gustaría ver a continuación.