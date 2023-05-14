Te damos la bienvenida a la Developer Week 2023

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Son tiempos apasionantes para ser desarrollador.

Los marcos de trabajo, las bibliotecas y las herramientas para desarrolladores de las que dependemos siguen mejorando a fin de permitirnos desarrollar con mayor eficiencia. Además, estamos utilizando herramientas basadas en la IA, como ChatGPT y GitHub Copilot, para lanzar código más rápido de lo que muchos de nosotros jamás hubiéramos imaginado. Estos soluciones nos permiten dedicar menos tiempo a diseñar y configurar código, y más a escribir el código que da a nuestras aplicaciones un valor único.

No solo disponemos de las herramientas para lograr desarrollar de manera innovadora, sino que también nos inspiramos en lo que ocurre a nuestro alrededor. Parece que cada día hay un nuevo avance en la IA que cambia los límites de lo que podemos desarrollar. En reuniones, conferencias, salas de chat y cualquier otro lugar en el que nos reunamos como desarrolladores, nos ayudamos unos a otros para desarrollar nuestras ideas de aquello que es posible alcanzar.

Ahora que este entusiasmo está calando en la comunidad global de desarrolladores, no podíamos imaginar un momento mejor para dar comienzo a la Developer Week en Cloudflare.

La experiencia de los desarrolladores, nuestra prioridad

Gran parte de cualquiera de nuestras Innovation Weeks consiste en ofrecerte nuevos productos con los que jugar, y este año no va a ser diferente. Te mostraremos muchos productos nuevos durante los próximos siete días y estamos deseando que los pruebes. Sin embargo, sabemos que para los desarrolladores a veces puede ser más emocionante ver cómo una herramienta que ya utilizas mejora tu experiencia como desarrollador que probar algo nuevo. Por eso, mientras preparábamos esta Developer Week, nos hemos centrado especialmente en cómo podemos hacer que nuestra experiencia para desarrolladores sea más eficaz, y hemos abordado muchas de las funciones y correcciones que más has solicitado.

Una parte importante para conseguir que la experiencia que ofrecemos a los desarrolladores sea más eficaz es asegurarnos de que todos podáis usar en Cloudflare las tecnologías que ya conocéis y que tanto os gustan. Es algo en lo que todos coincidís cuando se trata de implementar aplicaciones JAMstack en Cloudflare. No nos gustaría adelantarte demasiado, pero si utilizas un marco frontend y creas aplicaciones JAMstack, te encantará los que vamos a lanzar para ti esta semana.

El nacimiento de una plataforma en la era de la IA

Queremos que los desarrolladores puedan crear todo lo que les entusiasme en Cloudflare, y algo que nos ilusiona a muchos ahora mismo son las aplicaciones de IA. La IA es algo que ha formado parte de los cimientos de Cloudflare desde el principio. Somos una empresa que nació en la era de la IA. Una parte fundamental de cómo trabajamos para cumplir nuestra misión de ayudar a mejorar Internet es utilizar el aprendizaje automático para proteger tus aplicaciones.

A lo largo de esta semana, queremos proporcionarte las herramientas y el conocimiento que hemos reunido en torno a la IA y el aprendizaje automático. Además, te mostraremos cómo utilizar Cloudflare con algunas de tus nuevas herramientas favoritas de IA. Podrás ver ejemplos de código, tutoriales, consejos y prácticas recomendadas. Y ese conocimiento no solo vendrá de nosotros, compartiremos las experiencias de los clientes que han desarrollado en nuestra plataforma y os daremos a todos la oportunidad de aprender de las empresas que nos inspiran.

Por qué me uní a Cloudflare

Esta Developer Week es especial para mí porque es la primera desde que empecé a trabajar en Cloudflare. Me incorporé hace poco más de un mes para dirigir nuestro equipo de Relaciones con desarrolladores y la Comunidad.

Cuando supe que iba a formar parte de Cloudflare, llamé a uno de mis mejores amigos y mentores para contarle la noticia. Al instante, me dijo: "¿Qué vas a hacer? Todos los desarrolladores ya utilizan Cloudflare. No importa lo grande o pequeño que sea el proyecto que desarrolle, siempre utilizo Cloudflare. Es lo último que configuro antes de implementar mi proyecto". Su respuesta fue la mejor antesala para que yo compartiera con todos vosotros por qué me entusiasma formar parte de este equipo y la temática que veréis a lo largo de esta semana.

Muchos desarrolladores nos conocen por nuestra CDN y somos una de las últimas piezas de infraestructura que configuran para su proyecto. Desde que pusimos en marcha Cloudflare Workers en 2017, hemos estado lanzando herramientas destinadas a ayudarte no solo al final del recorrido, sino desde el momento en que empiezas a desarrollar un nuevo proyecto. Mi equipo y yo estamos aquí para ayudarte a descubrir y triunfar con todas nuestras herramientas para desarrolladores. Te acompañaremos desde el momento en que empieces a desarrollar, cuando inicies la fase de producción y durante todo el recorrido hasta que expandas tu aplicación a millones de usuarios de todo el mundo.

Tanto si eres uno de los más de un millón de desarrolladores que ya usan Cloudflare como si es la primera vez que usas nuestra plataforma durante esta Developer Week, estoy deseando conocerte.

Te damos la bienvenida a la Developer Week 2023

Estamos muy contentos de iniciar una nueva edición de la Developer Week. A lo largo de esta semana te hablaremos de las nuevas herramientas que estamos lanzando y compartiremos cómo se crearon muchas de ellas. Te mostraremos cómo puedes utilizarlas y compartiremos experiencias de clientes que utilizan nuestra plataforma para desarrolladores en la actualidad. Esperamos que te unas a otros colegas para hablar sobre todas las novedades que tenemos para ti, ya sea en discord, Cloudflare TV, community.cloudflare.com o en las redes sociales.