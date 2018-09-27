Cloudflare Registrar: ¿qué pasa cuando registras un dominio?

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Todos los sitios web, grandes o pequeños, comenzaron con una idea a la que rápidamente siguió el registro de un dominio. La mayoría de los registradores ofrecen promociones para el registro inicial de tu dominio inicial y después suben tranquilamente el precio con cada renovación. Lo que no dicen a los clientes es que el precio que pagan al registro, para registrar tu dominio, lo establece el propio registro. En algunos casos, hemos encontrado registradores que cobran ocho veces el precio de venta al por mayor por la renovación de un dominio.

Hoy, lanzamos Cloudflare Registrar, el primer registrador de dominios que te encantará. Cloudflare Registrar no te cobrará más de lo que nosotros pagamos al registro por tu dominio. Sin subidas y sin cargos sorpresa. Durante ocho años, Cloudflare ha creado productos que hacen Internet más rápido y seguro. Es hora de que empecemos por donde comienza tu viaje de Internet, tu dominio.

Introducción rápida al registro de dominios

Cuando registras un dominio, te conviertes en propietario o titular de ese dominio por un periodo determinado de tiempo. Al ser el titular, puedes crear un registro autoritativo que comunique al mundo los nombres de servidores de tu dominio. El sistema de nombres de dominio, o DNS (Domain Name System en inglés), utiliza los servidores de nombres para dirigir tráfico a la dirección IP de tu servidor.

Cuando pones tu sitio en Cloudflare, cambias los servidores de nombres de tu registro a los que te damos. Una vez que ya somos responsables de tu DNS autoritativo, te podemos ofrecer las características que hacen tu sitio más rápido y seguro.

Tu registro mantiene el registro autoritativo de tus servidores de nombres. Cada dominio de primer nivel tiene un solo registro que es responsable de mantener esos registros autoritativos. Por ejemplo, .com es un dominio de primer nivel. Verisign es el registro exclusivo de .com. Como registro de dominios de primer nivel, Verisign almacena la información de contacto y los servidores de nombres para todos los dominios .com del mundo. Como entidad registrante de un dominio, puedes decirle al registro de tu dominio qué servidores de nombres DNS debe utilizar.

¿Y qué hacen los registradores en esta relación? Los registradores de dominio comunican tu propiedad y los cambios posteriores de un dominio al registro de ese dominio de primer nivel. Los registros confían en que los registradores solo acepten cambios del dueño del dominio y transmitan con precisión esa información para que el registro pueda actualizar su registro autoritativo. Aunque existe un registro para cada dominio de primer nivel, cientos de registradores pueden registrar un dominio.

¿En qué consiste la transferencia de dominios?

Las transferencias de dominio le dicen a tu registro que un registrador diferente puede establecer ahora esos registros autoritativos por ti. La relación se basa en la confianza. Los registros solo confían en un registrador, en un momento determinado, para que haga cambios en tu nombre.

Al transferirse un dominio a un nuevo registrador, se informa al registro de que, en lugar del anterior, debe confiar en el nuevo registrador para que modifique información. El proceso requiere algunos pasos en tu registrador nuevo y en el que vas a dejar. Cada registrador gestiona las transferencias de manera un poco diferente, pero en general se sigue un patrón basado en reglas establecidas por la ICANN, la organización responsable de regular el registro de dominios.

1. Informar a tu nuevo registrador de que deseas iniciar una transferencia

Para transferir un dominio, primero debes seleccionar tu nuevo registrador. Comenzarás introduciendo el dominio que deseas transferir. El nuevo registrador consultará la configuración de tu dominio para ver si está disponible para la transferencia.

Si has registrado o transferido tu dominio en los últimos 60 días, no puedes transferirlo todavía. Tu nuevo registrador comprobará también si tu dominio está bloqueado en tu registrador antiguo.

2. Desbloquear tu dominio en el registrador antiguo

Los registradores incluyen una protección ligera para evitar que los usuarios no autorizados inicien transferencias de dominio: el bloqueo de registrador (Registrar Lock). También se puede ver escrito como bloqueo de dominio (Domain Lock). Cuando está activado, el bloqueo impide que cualquier otro registrador trate de iniciar una transferencia.

Solo el titular puede activar o desactivar ese bloqueo, por lo general a través de la interfaz de administración del registrador. Para proceder con una transferencia, tendrás que quitar ese bloqueo si está habilitado.

3. Obtener el código de autorización

A continuación, tu nuevo registrador debe confirmar con el antiguo que el flujo de transferencia se ha autorizado. Para ello, tu registrador antiguo te dará un código de autorización. Tendrás que dárselo a tu nuevo registrador que lo usará para confirmar que la transferencia es auténtica.

Cuando hayas completado los pasos anteriores, tu nuevo registrador puede procesar la transferencia. La ICANN requiere que cualquier transferencia también prolongue la fecha de vencimiento de tu dominio al menos un año. Se cuenta un año a partir de la fecha de vencimiento actual, no a partir de la fecha de la transferencia. Por ejemplo, si transfieres un dominio el 10 de octubre de 2018, pero expira el 10 de marzo de 2019, la nueva fecha de vencimiento será el 10 de marzo de 2020.

Al igual que en el registro de dominios, los precios de la renovación de dominios los establece el registro. Algunos registradores cobran hasta 30 veces el precio que les factura el registro por las renovaciones.

Registro de dominios sin subidas

Muchos registradores medran aumentando los precios de renovación o añadiendo tarifas por servicios que se pueden encontrar gratis. Sin embargo, ningún registrador es mejor que otro para conectarse a un registro. Todos siguen un estándar establecido hace veinte años. Si una empresa no ofrece un valor único en un área, no deberías pagar por encima del precio de mercado por sus servicios. Cloudflare Registrar solo te cobrará lo que nos cobran los registros. En un mercado basado en vender cada vez más y en el engaño, vendemos el registro de dominios a precio de mayorista.

Más de 10 millones de sitios confían en Cloudflare por su rendimiento y seguridad. La mayoría utilizan nuestro servicio gratuito. No cobramos nada por agregar DNSSEC a tu sitio o por que confíes en nosotros para proporcionar SSL (capa de puertos seguros) a tu sitio. Cuando democratizamos las características que hacen que Internet funcione mejor, podemos disminuir aún más los costes y mejorar el nivel del servicio para todos los usuarios. La venta de dominios a precio de mayorista deja atrás a un grupo de empresas que hacen lo contrario y tratan de buscar oportunidades para cobrar más por características básicas.

La transmisión de la información de contacto del registrante, mediante el servicio WHOIS, puede invitar a montañas de spam a sus direcciones personales. Cloudflare Registrar ofrecerá edición de datos personales en WHOIS, que cumple con las directrices actuales de la ICANN, de manera gratuita. Tu privacidad no debería suponer una subida de precio.

La lista de dominios de primer nivel admitidos de Cloudflare puede consultarse aquí. Estamos trabajando para ampliar la selección.

Programa de acceso temprano

Lanzaremos acceso a Cloudflare Registrar en etapas, según factores como cuánto tiempo hayas sido cliente de Cloudflare. Para ponerte en la cola, inscríbete para el acceso temprano aquí. Te mostraremos tu posición y te diremos cuándo puedes empezar a transferir dominios.

¿Quieres tener acceso antes? Te invitamos a que dones a Girls Who Code, una organización sin ánimo lucro que trabaja para cerrar la brecha de género en la industria tecnológica. Donando a través del enlace de acceso temprano arriba, puedes apoyar su misión y obtener acceso a Cloudflare Registrar antes.

No olvides ponerte en la cola y luego avanzar en el enlace de aquí. Abre en tu bandeja de entrada la invitación para empezar. Te notificaremos cuando llegue el momento de pasarte al primer registrador que te encantará.

En el lanzamiento, podrás transferir los dominios activos en tu cuenta de Cloudflare. ¿Quieres transferir todos tus dominios? Comienza a añadirlos a Cloudflare.

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