Desde Google hasta la IA generativa: clasificación de los servicios de Internet de 2023

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Si le preguntamos a cualquier usuario de Internet, seguramente dirá que tiene su propia lista de favoritos: sitios, aplicaciones y servicios de noticias, mensajería, videos, bots conversacionales, música y más. Si le hacemos esa pregunta a muchos usuarios de distintos países, se podría saber cuáles son los sitios web y los servicios más populares del mundo. En resumen, de eso se trata esta entrada de blog: cómo interactuaron los humanos con el mundo de Internet en 2023 según las observaciones de Cloudflare.

Basándonos en informes similares que hicimos durante los dos últimos años, clasificamos las propiedades de Internet más populares de 2023. Además de la clasificación general, elegimos enfocarnos en 9 categorías. Una de ellas es una novedad de 2023: IA generativa. Esta es la lista de las 9 categorías que vamos a analizar:

1. IA generativa2. Redes sociales3. Comercio electrónico4. Transmisión de video5. Noticias6. Mensajería7. Metaverso y videojuegos8. Servicios financieros9. Servicios de criptomonedas

El método que usamos para calcular los resultados es el mismo de 2023: analizamos datos de consulta de DNS anónimos de nuestro solucionador de DNS público 1.1.1.1https://www.cloudflare.com/learning/dns/what-is-1.1.1.1/, una herramienta usada por millones de personas en todo el mundo. A la hora de hacer las listas de servicios de Internet, usamos dos métodos adicionales. En primer lugar, recopilamos los dominios que pertenecen a un servicio en línea. Por ejemplo, para Twitter/X, incluimos twitter.com, t.co y x.com, entre otros. En segundo lugar, consultamos nuestra larga lista de dominios fuente e identificamos los sitios que ofrecen servicios a humanos. Eso quiere decir que nuestras clasificaciones no incluyen todos los dominios que figuran en los datos (por ej., excluimos dominios como root-servers.net y cloudflare-dns.com). La clasificación general de un sitio está relacionada con otros sitios que cumplen con este criterio; dentro de una categoría, se clasifica un sitio teniendo en cuenta otros que también pertenecen a ella. Hay algo importante que destacar: que un sitio haya quedado peor clasificado, no significa que tenga menos tráfico; quizás solo aumentó el de otros sitios. Lo mismo ocurre a la inversa. Lo que hacemos aquí no es medir el tráfico de manera absoluta, sino más bien analizar su popularidad relativa.

Eso ya nos permite comenzar con nuestro análisis. Después del exitoso lanzamiento de ChatGPT el 30 de noviembre de 2022, la IA generativa cautivó al mundo y las noticias. OpenAI está cerca de clasificarse entre los 100 servicios de Internet más populares a nivel general y dejar atrás el puesto #200 que había alcanzado en enero.

En lo que respecta al comercio electrónico, la plataforma de moda rápida y precios bajos Temu tuvo un crecimiento similar. Se convirtió en la sorpresa del año al alcanzar el puesto 7 en su categoría, superando a Shein y a otros peces gordos. El Black Friday fue el mejor día para muchos otros servicios de comercio electrónico, y también para servicio de pagos como PayPal, Stripe y Klarna.

Respecto a las redes sociales, X/Twitter perdió algunos puestos en nuestra clasificación general, pero mantuvo su estatus como una plataforma de discusión en línea relevante. Algunas apariciones como Threads de Instagram, lanzada en Julio, todavía buscan su lugar en esta categoría. Además, observamos tendencias marcadas relacionadas con noticias sobre eventos como la crisis bancaria estadounidense que tuvo lugar en marzo de 2023, la implosión del submarino Titan, la rebelión del Grupo Wagner y el ataque que Hamas lanzó contra Israel el 7 de octubre.

Cerramos nuestro informe mencionando una serie de tendencias que no encajan en nuestras categorías, como los sitios web de Taylor Swift y Beyoncé, que aparecen en las clasificaciones de tráfico generales.

Sigue leyendo para conocer en detalle cómo evolucionaron las tendencias durante el año. Si quieres más información, visita el micrositio del Resumen del Año 2023 de Cloudflare Radar. Además de las listas de los servicios de Internet más populares, allí y en la entrada de blog correspondiente figuran varias métricas adicionales.

Google está en el puesto #1. Le siguen Facebook, Apple y Tiktok

Desde que empezamos a publicar estas clasificaciones en 2021, siempre comenzamos con una lista general de los 10 más populares. Se trata de las propiedades de Internet que quedaron mejor posicionadas a nivel global en 2023 según el tráfico de DNS captado por nuestro solucionador 1.1.1.1. Como no es de extrañar, Google (incluidos servicios como Google Maps y Google Flights que usan google.com, por ej.) se mantuvo como el servicio de Internet #1 más popular en nuestra clasificación general. Desde que implementamos el nuevo método de análisis el año pasado, ningún otro servicio disputó el primer puesto que Google conserva como líder en nuestras clasificaciones.

Los 10 más populares de 2023: Servicios de Internet, clasificación general

Google Facebook Apple TikTok Microsoft YouTube AWS Instagram Amazon iCloud

Además de Google, Facebook también mantuvo su puesto, el #2, mientras que Apple (que usa apple.com, por ej., para distintas funciones, incluidas las de los servicios relacionados con iPhone) ocupó por lo general el puesto #3, excepto durante abril, cuando TikTok se lo arrebató. Microsoft se mantuvo la mayor parte del tiempo en el puesto #5 de la clasificación, aunque a veces estuvo en el #6, alternando con Youtube.

AWS (lo separamos de Amazon usando dominios como amazonaws.com) no se movió del puesto #7 e Instagram mantuvo el #8 durante todo el año, excepto en algunas ocasiones en que Amazon se impuso. En la posición #10 hubo alternancias más frecuentes entre iCloud (usamos dominios como icloud.com, distintos de apple.com), Netflix (mayormente los fin de semanas) y Microsoft Office. En el cuadro a continuación, se puede ver la evolución de los servicios de Internet más populares de nuestra clasificación general a lo largo del año.

En 2022, X/Twitter llegó a ocupar el puesto #10 en nuestra clasificación general, pero en 2023 no lo logró. Hablaremos más sobre el desempeño de X/Twitter en la categoría de redes sociales a continuación.

¿Listo para encarar la era de la IA generativa?

Ready to face the Generative AI era?

La categoría IA generativa se convirtió en un fenómeno global en 2023, aunque ya había comenzado a llamar la atención a fines de noviembre de 2022 gracias al lanzamiento de ChatGPT de OpenAI. Lo probamos en el programa This Week in NET el 2 de diciembre de 2022, y fue impresionante. No sorprende que OpenAI haya adquirido popularidad para comienzos de 2023 y encabece esta lista. Otros servicios de IA generativa también surgieron durante el año.

Los 10 más populares de 2023: Servicios de IA generativa

OpenAI character.ai QuillBot Hugging Face Poe Perplexity Wordtune Bard ProWritingAid Voicemod

Durante el año, hubo grandes cambios entre quienes están debajo del puesto #1 de Open AI. Después de mitad de año, notamos un cambio: character.ai le arrebató el puesto #2 a Quillbot. Poe AI de Quora, que combina varios bots conversacionales impulsados por IA, entró a los 10 más populares a fines de marzo. Estuvo en el puesto #3 hasta fines de abril, y luego pasó al #4.

Esta imagen muestra el movimiento que hubo entre los servicios de IA generativa más populares hacia fin de año:

La plataforma de modelos generados por IA Hugging Face ocupó el puesto #5 la mayor parte del tiempo, pero Bard de Google se lo arrebató en noviembre. Bard, lanzada en ciertas regiones en marzo, entró a los 10 más populares de esta categoría luego de su lanzamiento extendido en Europa y Brasil. Estuvo en el puesto #7 desde julio hasta septiembre antes de escalar posiciones a fines de año.

Otros servicios de IA generativa que adquirieron importancia en la lista a fines de 2023 son Claude de Anthropic (que lanzó Claude 2, el nuevo modelo, en julio, aunque todavía no está disponible en la Unión Europea). Ocupó el puesto #5 en agosto antes de bajar al #6 después de septiembre, al mismo tiempo que Perplexity AI, un competidor de ChatGPT, alcanzó el #8.

Midjourney, que depende de comandos de bots de Discord para crear obras artísticas, alcanzó el puesto #3 a fines de marzo, pero empezó a caer hasta quedar en el #5 durante abril y mayo, y finalmente en el #10 en septiembre.

Otros servicios que incluyen IA como Prowritingaid, Voicemod y Wordtune tuvieron más popularidad a principios de año, pero fueron decayendo con los meses. Bardeen estuvo entre los 10 más populares en mayo y junio, mientras que Descript apareció en el puesto #9 entre marzo y mayo.

Entre las tendencias más notorias que observamos al analizar los servicios de IA generativa incluidos en la clasificación general figuran las siguientes:

● OpenAI, que se posicionó cerca del puesto #200 en la clasificación general a principios de enero, dio un gran salto en marzo y abril (OpenAI lanzó GPT-4 y complementosen ese momento) y ahora está cerca de los 100 más populares. Escaló posiciones en noviembre (#104 el día 9), justo después de la primera conferencia de desarrolladores de OpenAI que se llevó a cabo el 6 de noviembre en San Francisco. La salida repentina de Sam Altman a fines de ese mes no tuvo ningún impacto notorio.

● El crecimiento de character.aifue similar al de OpenAI: pasó de estar entre los 500 más populares a posicionarse cerca del puesto #200 hace poco. Quillbot se mantuvo estable a lo largo del año, cerca del puesto #258.

Social media: The Facebook (not X) effect

● Poe AI llegó al puesto #276 el 18 de junio y ahora está en el #290. Claude AI estaba en el #380 en noviembre después de una escalada en agosto que lo había dejado en el #337.

Un análisis de Kepiosestima que hay 4,95 mil millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo en 2023, lo que comprende el 61,4 % de la población total. Como se ve, esta categoría cumple una función muy importante en nuestra vida cotidiana respecto a la comunicación, la información y la atención en general.

No es de sorprender que plataformas de redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram se clasifiquen en lo alto de las propiedades de Internet más usadas y estén en la lista de los 10 servicios de Internet más populares a nivel general.

Dentro de nuestra lista de categoría de redes sociales, los primeros cinco puestos se mantuvieron igual que el año pasado. Facebook consiguió el #1, seguido de TikTok (#2), Instagram (#3), X/Twitter (#4) y Snapchat (#5).

Los 10 más populares de 2023: Servicios de redes sociales

Facebook TikTok Instagram X/Twitter Snapchat LinkedIn Discord Reddit Pinterest Kwai

A diferencia de 2022, cuando Twitter (que se llama Xdesde julio de 2023) e Instagram alternaban en el puesto #3, este año X/Twitter nunca estuvo a la altura de Instagram en nuestras clasificaciones.

LinkedIn consiguió un contundente puesto #6, con Discord compitiendo algunos días en enero y abril.

Reddit, por lo general ocupó el puesto #8, y compitió con Discord por el #7 en febrero y marzo, pero retrocedió hasta el #8 en abril, cuando ocurrió la controversia en torno a los cambios en la API de Reddit. Esta plataforma a menudo le disputó el puesto a Discord en días de semana, mientras que la última tuvo más popularidad los fines de semana. En puestos inferiores, se encuentran Pinterest (#9) y Kwai, la aplicación de videos china que es popular en Brasil, Indonesia y otros países (#10). A continuación, presentamos un cuadro con los 10 más populares de 2023:

Una caída de Twitter (o X) después de un posible pico de fútbol

Sigamos con redes sociales, pero saliendo de esta categoría en especial para examinar cómo les fue en la clasificación general. Aquí ocurrieron más cambios entre los servicios.

El gráfico a continuación muestra las posiciones de Instagram y Twitter en la clasificación general. Instagram se mantuvo de manera consistente entre los 10 más populares, por lo general en el puesto #8 y #9, con caídas temporales al #10 cerca de mayo de 2023.

X/Twitter, que alcanzó el puesto #8 a nivel general el año pasado tras el comienzo de la guerra en Ucrania, cerró el 2022 en el #12 y siguió bajando en 2023. Comenzó entre el #12 y #16, peor que el año pasado, y terminó entre el #13 y #19. A continuación te mostramos cómo evolucionaron los dos en 2023:

Notamos que X/Twitter tuvo mayor popularidad durante los fines de semana y alcanzó su pico (#11 o #12) entre el 15 de abril y el 10 de junio. ​​En especial, se posicionó en el puesto #11 los fines de semana antes del 14 de mayo y luego en el #12, desde el 14 de mayo hasta el 10 de junio. Esto coincide con momentos clave de las competencias europeas de fútbol. Sin embargo, luego de la final de la Champions League europea, el 10 de junio, X/Twitter no volvió a alcanzar esos puestos.

Vamos a analizar esta posible tendencia de fútbol en Twitter. Esta plataforma alcanzó su pico durante los momentos más importantes de la Premier League inglesa (posiblemente la liga deportiva más vista del mundo), en especial cuando el Manchester City dio pasos importantes en lo que sería la obtención del título, luego del 15 de abril. La tendencia permaneció hasta la final de la Champions League europea, el 10 de junio, cuando la victoria del City y eltriplete histórico coincidió con el último pico de X/Twitter del año. El fin de semana del 3 de junio, cuando ya no había partidos de la Premier League, Twitter cayó al puesto #13.

Alternativas a X/Twitter: Mastodon, Threads y otros

Tumblr, una plataforma más establecida que otras alternativas recientes, fluctuó entre el puesto #125 y el #153 en nuestra clasificación general con una tendencia negativa. Detrás se posicionó un acumulado de cientos de servidores de Mastodon, entre los puestos #160 y #200.

Threads de Instagram/Meta (se ve en el próximo cuadro), alcanzó el puesto #227 el 6 de julio en nuestra clasificación general y luego cayó hasta cerca del #300 a fines de agosto. No logró ingresar en la clasificación de los 10 servicios de redes sociales más populares de 2023. Más contexto: Kwai (puesto #10 en la clasificación de redes sociales) normalmente ocupa el #50 a nivel general.

Bluesky, un competidor más nuevo, hizo su primera aparición entre los 500 más populares a fines de agosto. Tuvo su primer pico (#432) el 19 de septiembre e ingresó a los 400 más populares en noviembre con el pico que alcanzó el 19 de ese mes. Truth Social alcanzó el puesto #318 el 23 de agosto, pero luego cayó cerca del #450 en promedio en noviembre.

Otras aplicaciones de redes sociales como Hive Social, Counter Social, Post.News, T2/Pebble, Parler, etc., no figuran entre las 500 más populares de nuestra clasificación general.

E-commerce: Temu means growth

A continuación, verás otras tendencias que observamos respecto a las aplicaciones de redes sociales y cómo quedaron posicionadas en la clasificación general:

● Snapchattuvo más popularidad durante los fines de semana, fluctuando entre el puesto #18 y el #21 a nivel general. Su mejor desempeño fue después de octubre, cuando se mantuvo en el #18 durante varios días, cerca de X/Twitter.

● Discord también tuvo mucha popularidad durante los fines de semana, oscilando entre los puestos #24 y #35 (obtuvo el #24 en abril). Mostró una tendencia similar a la de Midjourney, el servicio de IA generativa que crea imágenes para sus usuarios en Discord. Cerró el año cerca del puesto #32.

● Reddit, que fue más popular durante los días de semana, cayó en la clasificación durante el verano en el hemisferio norte, a diferencia de otros servicios de redes sociales, y pasó del puesto #30 al #38.

● Quoratambién tuvo popularidad en los días de semana y fluctuó entre el puesto #116 y el #146. Cayó durante el verano y quedó cerca del #130 en noviembre.

● Tinder, la aplicación de citas, cayó del puesto #124 al #133 en noviembre. Es mucho más popular los domingos.

● OnlyFansmostró un crecimiento constante. En su pico, llegó al puesto #148, a principios de julio, y luego quedó en el #175. El servicio por suscripción de contenido para adultos tuvo más popularidad los fines de semana, en particular, los domingos.

● BeReal, una aplicación de redes sociales francesa centrada en compartir fotos, se acercó, pero no logró ingresar a los 10 más populares y alcanzó el puesto #141 en la clasificación general en septiembre, pero cayó en noviembre.

Comercio electrónico: Temu es crecimiento

Video streaming: YouTube and Netflix remain uncontested

El comercio electrónico se mantiene tan relevante como siempre. Esto es muy evidente, en especial en nuestra entrada de blog sobre la Cyber Week reciente. Amazon permaneció a la cabeza de la categoría y Taobao se consolidó en el puesto #2. En 2022, eBay estaba en segunda posición, pero ahora cayó al tercer lugar a pesar de que a principios de 2023 estuvo muchos días en el puesto #2 (puesto que también ocupó el 19 de junio.

Los 10 más populares de 2023: Servicios de comercio electrónico

Amazon Taobao eBay Shopify Alibaba AliExpress Temu Rakuten Mercado Libre Walmart

Durante el año, Shopify obtuvo un sólido puesto #4 y superó a eBay (#3) durante el Black Friday. Alibaba ocupó el puesto #5 y tuvo un pico en el Día del Soltero, el 11 de noviembre. Aliexpress quedó en el puesto #6.

Rakuten y Temu disputaron el puesto #7 de la clasificación de 2023. Temu, la plataforma china de moda rápida y precios bajos radicada en Boston (lanzada en EE. UU. en septiembre de 2022) fue sin dudas una de las sorpresas del año. Se expandió a Canadá, Australia y Nueva Zelanda en febrero, y cerró el 2023 en el puesto #7, delante de Rakuten. Llegó al #6 en distintos momentos del año, incluido el Black Friday. Temu no había entrado a los 10 más populares de 2022.

La plataforma de comercio electrónico sudamericana Mercado Libre, el gigante del comercio minorista estadounidense Walmart y la marca de moda rápida Shein, disputaron los puestos #9 y #10 de la clasificación en la categoría de comercio electrónico.

Echemos un vistazo a cómo les fue a los sitios de comercio electrónico en la clasificación general. Analizamos las tendencias y esto descubrimos:

The News: Globo and BBC global perspectives

● Amazonterminó el año en el puesto #9 a nivel general, y alcanzó el #8 durante el evento de compras Prime Day (11 y 12 de julio) y el Black Friday.

● Shein, la marca de moda rápida china, mostró un crecimiento. Empezó cerca del puesto #130 en enero y terminó en el #120. Es una tendencia similar a la que observamos en 2022.

● Temu no clasificó entre los 200 más populares en enero, pero terminó entre los primeros 100 cuando tuvo un pico en el Black Friday (#84). Es una tendencia similar a la que observamos al analizar el desempeño de OpenAI. Además, Temu superó a Shein en mayo de 2023.

● Best Buy también tuvo un pico durante el Black Friday en 2023, al igual que Nike, Adidas, Victoria's Secret y H&M. El mejor día de Zarafue el 23 de noviembre.

● Target tuvo un primer pico el 12 de noviembre (#134) y lo repitió en el Black Friday (#135).

● Ikea no tuvo un buen desempeño durante la semana del Black Friday en nuestra clasificación. Tuvo un pico entre el 14 y el 15 de junio de 2023, cuando lanzó sus propias ofertas de verano y aplicó una estrategia relacionada con la IA orientada al diseño interior remoto.

● Alibabaalcanzó su mejor posición (#67) en 2023 durante el Día del Soltero, el 11 de noviembre.

Transmisión de video: Youtube y Netflix no tuvieron oposición

Las plataformas de transmisión de video siguieron cumpliendo un rol fundamental en lo que respecta al entretenimiento. YouTube se mantiene como el servicio de transmisión de video más popular, y Netflix quedó en un cercano segundo lugar. Sin embargo, dentro de nuestras clasificaciones, Netflix es el líder indiscutido de los servicios pagos de transmisión de video, y por detrás lo siguen Disney Plus, Amazon Prime Video, Hulu y HBO/HBO Max.

Los 10 más populares de 2023: Servicios de transmisión de video

YouTube Netflix Twitch Roku Disney Plus Prime Video Hulu HBO/Max Vimeo Pluto TV

Messaging: WhatsApp rules & Telegram rises

Twitch, que ofrece una gran cantidad de contenido de transmisión de videojuegos, se consolidó en el puesto #3, igual que en 2022. Roku, un reproductor multimedia digital que también ofrece servicios de transmisión de video, alcanzó el puesto #4. Detrás de estos, se posicionaron Disney Plus, Prime Video, Hulu y HBO/Max (ahora conocido como Max). Vimeo sobrepasó a Pluto TV hacia fin de año. Dailymotion logró aparecer en los 10 más populares a fines de febrero durante algunos días.

A lo largo del año, Disney+ disputó el puesto con Roku en varias ocasiones, en especial durante los fines de semana posteriores al estreno de la miniserie relacionada con Star Wars Ahsoka que tuvo lugar el 23 de agosto.

En cuanto a cómo se posicionaron los servicios de transmisión de video en nuestra clasificación general, observamos lo siguiente:

Netflix alcanzó el puesto #9 durante los domingos de abril y mayo, cuando lanzó La diplomática con Keri Russell. Fue la serie más vista de la plataforma en su momento. Netflix, Prime Video, HBO/Max, tuvieron más popularidad los fines de semana.

Prime Video fue más popular a principios de año. Alcanzó el puesto #50 el 26 de marzo, el fin de semana en que se estrenó Top Gun: Maverick.

HBO/Max fue cayendo en nuestra clasificación general desde septiembre, pero se mantuvo entre los 100 más populares.

Peacock , el servicio de transmisión de video de NBC, alcanzó el puesto #111 en octubre, y tuvo más popularidad durante los domingos.

Paramount Plus perdió posiciones en nuestra clasificación general hasta quedar cerca del puesto #156 en noviembre. También fue más popular durante los domingos.

Las noticias: Perspectivas globales de Globo y la BBC

A nivel mundial, las empresas de noticias cumplen una función central a la hora de informar a las personas, en especial durante épocas de crisis como las pandemias, las guerras o momentos de incertidumbre financiera. Teniendo en cuenta eso, al clasificar estas empresas también detectamos unas cuantas tendencias de interés periodístico.

Los 10 más populares de 2023: Servicios de noticias

Metaverse & Gaming: Roblox leads, Oculus grows

Globo BBC Fox News CNN NY Times Daily Mail Washington Post The Guardian NPR Wall Street Journal

El año pasado, la BBC y Globo empataron en el puesto #1 en esta categoría. En 2023, Globo, un conglomerado multimedia brasileño popular en Sudamérica, se mantuvo en el primer puesto escoltado por la BBC, el medio de difusión nacional del Reino Unido. La única excepción fue el 20 de junio, cuando la BBC pasó al primer lugar. Esto coincidió con la implosión del submarino Titan el 18 de junio, que se mantuvo como una noticia a nivel global la mayor parte de la semana siguiente.

Fox News y la CNN también ocuparon puestos importantes en nuestra lista. La CNN superó a Fox News en la disputa por el puesto #3 a partir de julio en adelante, pero Fox volvió a liderar en noviembre. El New York Times se mantuvo estable en el puesto #5, seguido por el Daily Mail y NPR, y el Washington Post superó a NPR en junio.

En los últimos puestos de los 10 más populares de nuestra clasificación hubo más fluctuaciones: el Wall Street Journal se mantuvo por lo general en el puesto #9 (llegó al #8 en septiembre). The Guardian se posicionó en el #8, cuando empezó el conflicto entre Israel y Hamas el 7 de octubre.

La implosión del submarino Titan y el conflicto entre Hamas e Israel

Entre las tendencias de noticias que identificamos en nuestra amplia clasificación general, les presentamos las siguientes:

La CNN alcanzó su pico más alto de 2023 el 22 de junio, cuando se posicionó en el puesto #73; los días previos ya tenía más popularidad que antes. En esa fecha la Guardia Costera de los Estados Unidos anunció que se habían descubierto restos de la implosión del submarino Titan y confirmó que 5 personas a bordo habían muerto. Durante el año, la CNN tuvo otro pico el 14 de febrero, el Día de San Valentín.

Financial services: Stripe takes the lead, Black Friday impact

El Daily Mail (#127) y el Indian Express (#389) también tuvieron un pico el 22 de junio. Además, Fox News alcanzó una de sus mejores posiciones ese día, aunque su mejor desempeño fue a principios de enero.

El periódico alemán Bild también alcanzó su pico el 22 de junio, mientras que el mejor posicionamiento de Der Spiegel fue el día anterior, el 21 de junio.

La BBC trepó muchos puestos en nuestra lista general el 8 de octubre, después del ataque de Hamas contra Israel, y alcanzó el #76. También se posicionó mejor en la categoría de servicios de noticias ese día, como se mostró antes.

RT, la empresa de noticias rusa, cayó a lo largo del año, pero tuvo un pico el 24 de junio (#234), durante la rebelión del Grupo Wagner en Rusia.

Los diarios israelíes Times of Israel y Haaretz escalaron posiciones en nuestra clasificación general el 7 de octubre, el día que Hamas atacó a Israel. El primero tuvo su pico el 9 de octubre (#275), y el último, el 8 de octubre (#393).

El Washington Post tuvo un pico entre el 4 y el 5 de abril (#117), justo cuando Finlandia se unió a la OTAN y declararon inocente a Donald Trump, que se había convertido en el primer presidente de EE. UU. en ser enjuiciado..

El China Daily apareció entre los 500 más populares en enero. Alcanzó su pico el 20 de ese mes (#361), antes del Año Nuevo Chino el 22 de enero. Observamos un crecimiento similar en el South China Morning Post .

El puesto más alto que alcanzó TMZ fue el #243 el 29 de octubre, después de que se anunciara el fallecimiento de la estrella de TV Maththew Perry.

BuzzFeed (incluyendo buzzfeed.com y buzzfeednews.com) cayó en nuestra clasificación general, en especial después del verano, cuando bajó hasta el puesto #300 en noviembre. En abril de 2023, se anunció que BuzzFeed News dejaría de funcionar, algo que finalmente ocurrió en mayo.

Mensajería: Whatsapp lidera y Telegram crece

La mensajería se considera un tipo de redes sociales, y todavía mantiene su relevancia en su terreno específico de comunicación. iMessage de Apple no está en esta categoría, porque no tiene un nombre de dominio único que se pueda usar para el análisis de tráfico. Teniendo en cuenta eso, decimos que WhatsApp se mantuvo como el servicio de mensajería más popular de 2023, en consonancia con los resultados del año pasado.

Más populares de 2023: Servicios de mensajería

WhatsApp QQ Viber Telegram LINE Signal WeChat Messenger GroupMe Kik

Detrás de WhatsApp, observamos al servicio chino QQ, también conocido como Tencent QQ, que incluye juegos y formas de pagar con el teléfono, y es popular en Asia (puesto #2). Viber, popular en el este de Europa, Asia y el Medio Oriente, le sigue. Los 3 más populares se mantuvieron inalterados en comparación con el 2022. Telegram, que se usa extensamente en el este de Europa y Asia, mantuvo el puesto #4. LINE de Japón le peleó el puesto momentáneamente a principios de 2023. Más abajo se posicionó Signal, y la aplicación china WeChat quedó en el puesto #7, delante de Messenger de Facebook.

La lista concluye con GroupMe de Microsoft y el servicio canadiense Kik Messenger. Las posiciones son similares a las de 2022, pero Telegram, WeChat y Signal mostraron mejoras.

A continuación, te mostramos otras tendencias de mensajería que figuran en nuestra clasificación general:

Crypto: Binance declines and CoinGecko rises

WhatsApp por lo general tuvo más popularidad entre finales de mayo y principios de septiembre, aunque alcanzó su pico el 14 de noviembre al llegar al puesto #13 de nuestra clasificación general (puesto que compartió con X/Twitter ese mes).

Telegram alcanzó el puesto #79 a nivel general el 24 de junio, justo después de la rebelión del Grupo Wagner en Rusia, que ocurrió entre el 23 y el 24 de junio.

WeChat tuvo un pico notorio en el primer trimestre del año entre el 21 y el 22 de enero, en la víspera del Año Nuevo Chino y el Año Nuevo respectivo. WeChat tuvo su pico de 2023 (#122) el 19 de agosto, cuando se publicaron las noticias sobre las maniobras militares china alrededor de Taiwán.

Metaverso y videojuegos: Roblox lidera, Oculus crece

¿Los videojuegos son parte del metaverso? En cierto sentido, se podría decir que depende del juego, dado que la clave aquí es la inmersión en otro mundo. Dejando de lado esa discusión, ambos están en la misma categoría desde el año pasado. Roblox fue el ganador indiscutido de esta categoría en 2023, seguido de dos servicios que ahora son mucho más que consolas de juegos: se trata de los populares servicios de videojuegos en línea Xbox de Microfost y PlayStation de Sony.

Los 10 más populares de 2023: Metaverso y servicios de videojuegos

Roblox Xbox/Xbox Live Epic Games/Fornite PlayStation Oculus Steam Electronic Arts Blizzard Nintendo Riot Games/League of legends

Xbox y Playstation se mantuvieron en el podio de la lista casi todo el año. Los primeros puestos resultaron similares a los de 2022, pero PlayStation, que terminó en el #3 el año pasado, quedó atrás respecto de Epic Games (conocido por Fortnite) a finales de 2023.

Oculus, un dispositivo de RV y también un servicio que ofrece una experiencia de metaverso (incluimos dominios relacionados con esos dos aspectos facilitados por Reality Labs de Meta), trepó hasta el puesto #5 en las clasificaciones, manteniendo una tendencia que comenzó a finales de 2022. El mejor puesto que alcanzó fue el #2, el 29 de junio, y repitió la hazaña entre el 3 y el 4 de octubre luego de que se anunciara Quest 3 en Meta Connect 2023.

Steam tuvo más popularidad que Oculus desde julio a septiembre, cuando alcanzó el puesto #5. Electronic Arts mantuvo un sólido puesto #7 a lo largo del año y Blizzard (conocido por World of Warcraft y parte de Activision Blizzard), permaneció mayormente en el puesto #8. La lista de los 10 más populares termina con Nintendo y Riot Games/League of legends disputando los puestos #9 y #10. El último viene superando a Nintendo desde septiembre.

Así quedó el cuadro de los 10 más populares durante 2023:

Servicios financieros: Stripe lidera, el Black Friday impacta

El sector de los servicios financieros es diverso: se ofrecen desde operaciones bancarias tradicionales hasta servicios dedicados exclusivamente a las criptomonedas, o incluso servicios relacionados con los impuestos. Este año, Stripe, una plataforma de pagos irlandesa-estadounidense, destronó a Paypal como el servicio más popular de esta categoría.

Los 10 más populares de 2023: Servicios financieros

Stripe Paypal Alipay TradingView Nubank (BR) Intuit American Express Binance Bradesco Bank CoinGecko

PayPal comenzó el año en el puesto #1, pero desde marzo Stripe lo empezó a superar la mayoría de los días. Aun así, PayPal lideró algunos fines de semana durante el verano y en el Black Friday. TradingView perdió el puesto #3 contra Alipay a finales de julio. Intuit tuvo más popularidad a comienzos de año; alcanzó su pico el 18 de abril, durante el Tax Day de los Estados Unidos, pero mayormente ocupó el puesto #5 durante los días de semana (consulta nuestra entrada de blog sobre cómo el Tax Day impacta en sitios relacionados para conocer más sobre esta tendencia).

La empresa brasileña Nubank, un banco de funcionamiento exclusivo en línea o neobanco, que es el más grande de su tipo en Latinoamérica, sorprendió en el puesto #6. Sus mejores desempeños se dieron durante los fines de semana, en especial los sábados. Sus picos ocurrieron el 3 de junio y el 1 de julio.

Si nos centramos en servicios específicos de criptomonedas pertenecientes a la categoría de servicios financieros (hay más información relacionada con las criptomonedas a continuación), notamos que Binance perdió terreno a lo largo del 2023, en especial después de agosto, cuando pasó del puesto #8 al #9. Esta tendencia no refleja lo que ocurrió en 2022, cuando creció hasta alcanzar el puesto #6. CoinGecko, un sitio web de acumulación y seguimiento de datos de criptomonedas, apareció de forma tardía en 2023 en el puesto #6 durante muchos días de noviembre. Por otra parte, Coinbase alcanzó el puesto #10 luego de finales de octubre. A continuación más información sobre criptomonedas en la categoría de servicios financieros:

Las siguientes son otras tendencias de servicios financieros que aparecen en nuestra clasificación general

Investing.com alcanzó su pico (#199) el 13 de marzo, tres días después del colapso y la incautación al Silicon Valley Bank (SVB), y el mismo día en que las acciones bancarias sucumbieron ante el miedo de contagio; un periodo que se conoció como la crisis bancaria de EE. UU. de 2023. El mismo día MarketWatch también tuvo un pico (#293).

Los servicios financieros que funcionan exclusivamente en línea como PayPal (#71) y Klarna (#211) alcanzaron su pico anual en nuestra clasificación general durante el Black Friday, el 24 de noviembre. Stripe , no obstante, tuvo un pico notorio (#77) ese mismo día, pero el más importante ocurrió el 10 de noviembre (#68).

Venmo, un servicio estadounidense para pagar por el teléfono que pertenece a PayPal, tuvo su mejor mes en septiembre.

Criptomonedas: Binance cae y CoinGecko sube

Además de nuestra categoría de servicios financieros, también evaluamos servicios relacionados con las criptomonedas en particular. A pesar de que FTX de Sam Bankman-Fried desapareció de nuestras clasificaciones después de su quiebra en 2022, el sector de criptomonedas no dejó de mostrar cambios este año. Binance, Coinbase y CoinGecko (un proveedor de herramientas relacionadas con datos de criptomonedas) permanecieron en lo alto de la lista, siguiendo una tendencia similar a la de 2022. Si bien Binance mantuvo su puesto #1 durante la mayor parte del 2023, CoinGecko tomó la posta el último mes.

Los 10 más populares: Servicios de criptomonedas

Binance CoinGecko Coinbase CoinMarketCap NiceHash OKX MEXC CryptoCompare Kraken Crypto.com

Durante el año, GoinGecko cobró impulso y terminó sobrepasando a las plataformas de intercambio de criptomonedas Binance y Coinbase en noviembre. CoinMarketCap y NiceHash también tuvieron un gran desempeño. El primero alcanzó el puesto #4 en octubre. OKX, MEXC y Crypto.com ya estaban entre los 10 más populares de 2022. Por otra parte, CryptoCompare, Kraken y Trust: Crypto & Bitcoin, que también compitieron por el puesto #10, fueron las nuevas inclusiones de 2023. Kucoin y Etherscan se quedaron afuera de los 10 más populares de 2023, a diferencia de 2022.

¿Qué pasó con Binance? En las dos categorías, servicios financieros y servicios de criptomonedas, notamos que Binance, un jugador clave en su rubro, perdió su posición como líder en 2023 y en noviembre terminó #2. La compañía tuvo que lidiar con algunos desafíos en julio y ejecutivos importantes se fueron. Además, en noviembre las autoridades estadounidenses presentaron una demanda contra ellos, que terminó en varias multas y sanciones. En nuestra clasificación general, Binance alcanzó su mejor posición el 19 de abril, el día después del Tax Day estadounidense (#122). Sin embargo, luego cayó, aunque mejoró un poco y terminó en el puesto #140 en noviembre.

Otras tendencias de nuestra clasificación general: la popularidad de Taylor, Beyoncé, GitHub y Spotify

Aparte de las categorías que vimos en el resumen del año, hay muchas tendencias notorias que surgieron en nuestra clasificación general:

El sitio oficial de Taylor Swift clasificó entre los 500 más populares el 10 de agosto (#464), cuando anunció su álbum 1989 (Taylor's Version) en Los Ángeles y a través de las redes sociales.

Surprise!! 1989 (Taylor’s Version) is on its way to you 🔜! The 1989 album changed my life in countless ways, and it fills me with such excitement to announce that my version of it will be out October 27th. To be perfectly honest, this is my most FAVORITE re-record I’ve ever done… pic.twitter.com/JFYOWhBxhj — Taylor Swift (@taylorswift13) August 10, 2023

El sitio oficial de Beyoncé escaló incluso más alto en nuestra clasificación general que el de Swift. Solo apareció el 15 de junio, pero alcanzó el puesto #346. Ese día en las noticias (y el día previo), el Financial Times informó que los economistas del Danske Bank creían que la decisión de Beyoncé de empezar su gira mundial en Estocolmo iba a generar un aumento en los precios de los hoteles locales que generaría una inflación en Suecia que calificaron como “impactante por tratarse solo de un evento”. En ese momento, el 15 de junio, Beyoncé dio un concierto en Colonia, Alemania, en el que una fan le pidió que revele el género de su bebé, y eso aportó a la noticia.

GitHub ingresó en los 50 sitios más populares de nuestra clasificación general y mostró un claro crecimiento en 2023: pasó del puesto #49 al #42 en noviembre. Alcanzó su mejor posición (#36) el 19 de enero al anunciar que llegó a 100 millones de desarrolladores y tuvo otro pico el 12 de mayo (#38). ¿Se te ocurre qué contribuyó a esos picos (o algún otro que hayas visto en nuestro reporte)? Cuéntanos en @CloudflareRadar.

El mejor día de Spotify en 2023 fue el Black Friday, el 24 de noviembre, cuando alcanzó el puesto #57, luego de mostrar un crecimiento notorio en noviembre. Sin embargo, nuestra lista incluye hasta el 25 de noviembre, así que no pudimos medir el impacto del reciente lanzamiento de Spotify Wrapped.

NASA . Este año, la NASA continuó mostrando imágenes del telescopio espacial James Webb. El sitio de la NASA tuvo un pico en nuestra clasificación el 12 de octubre (#160), el día previo al lanzamiento programado de la misión Pysche, orientada a explorar un asteroide rico en metales único. Otra escalada tuvo lugar el 28 de abril (#172), que coincidió con la emisión de un paseo espacial en la Estación Espacial Internacional.

SpaceX . SpaceX tuvo sus mejores y únicos días destacados en nuestra clasificación (entre los 500 más populares a nivel general) el 17 de abril (#412), seguido del 20 del mismo mes (#416). La primera fecha corresponde al primer intento del vuelo orbital de la nave espacial de SpaceX, que se tuvo que abortar justo antes del despegue para luego retomar el 20 de abril.

Craiglist . El sitio web de anuncios clasificados estadounidense cayó en nuestra clasificación este año. Su punto más bajo fue noviembre y su peor día, el Black Friday, cuando bajó hasta el puesto #268.

DHL . El servicio de correo mejoró en la clasificación en 2023. Su mejor desempeño ocurrió en noviembre, en especial el 23, el Día de Acción de Gracias en EE. UU (#211).

NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano). El sitio de la NFL tuvo su primer pico notorio el 29 de abril (#189), el día del Draft, cuando superó incluso la popularidad del Super Bowl. Solo estuvo a esta altura durante fines de semana posteriores al 10 de septiembre, cuando llegó a alcanzar el puesto #160.

El día con más tráfico de Flightradar24 fue el 23 de abril, cuando un vuelo de American Airlines tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Ohio debido a un incendio en el motor. Ese día alcanzó el puesto #176.

Waze . La aplicación de tráfico no logró buenas posiciones entre junio y principios de septiembre (verano en el hemisferio norte), pero tuvo un pico el 19 de marzo (#142) y el 2 de octubre #145.

Tides & Currents. El servicio climático de EE. UU. alcanzó el puesto #215 entre el 29 y el 30 de agosto cuando ocurrió el huracán Idalia, al que describieron como un “evento sin precedentes”, mientras la tormenta se acercaba a la costa del golfo de Florida.

Conclusión: Olas cambiantes de IA y comercio electrónico en 2023

Internet cumple funciones importantísimas en la socialización, el entretenimiento, el trabajo, la comunicación, el aprendizaje y la distribución de información cuando más lo necesitamos. En nuestras clasificaciones de servicios de Internet populares, la predominancia de gigantes como Google y Facebook, y la relevancia de TikTok y muchos más, ponen de manifiesto la influencia continua que los agentes ya establecidos ejercen sobre las interacciones en línea y el consumo de contenido. No obstante, el auge de los servicios basados en IA generativa (cabe una mención especial para ChatGPT de OpenAI) son prueba de que un sector fascinante está ganando terreno a gran ritmo. Queda por ver cómo evolucionarán los servicios de IA generativa de cara al 2024.

En el mundo de las redes sociales, parece que X/Twitter está perdiendo influencia en nuestra clasificación, pero sigue teniendo una cantidad importante, mucho más contundente que la de sus competidores directos. Mastodon, Threads y otros más todavía deben recorrer un largo camino si quieren competir. Aunque no se los considera competidores directos en el terreno de los microblogs, Discord y Reddit muestran un crecimiento constante.

Un agente nuevo, Temu, dio pasos gigantes en el universo del comercio electrónico. En el campo de las criptomonedas, Binance perdió impulso y CoinGecko cobró fuerzas. En los sectores de videojuegos y el metaverso, lo más destacado es la consistencia de Roblox y el crecimiento de Oculus.

En vistas al futuro, las tendencias que observamos en 2023 nos dan una idea de cuáles son las bases sobre las que se construiría un futuro más interconectado y con tecnología más avanzada. La importancia cada vez más notoria de la IA, la popularidad constante de las redes sociales, la evolución de las dinámicas del comercio electrónico y los servicios financieros nos hacen pensar en un futuro en el que los humanos tendrán que seguir adaptándose a las oportunidades y desafíos venideros.

Nuestras clasificaciones son resultado de un trabajo en equipo que representa desafíos y demanda una especial atención, además de actualizaciones frecuentes. Si quieres ayudarnos a mejorar estas clasificaciones categóricas, puedes hacerlo. Tus comentarios son bienvenidos, incluso tus sugerencias respecto a qué categorías incluir en el resumen del año 2024.

(Nuestra científica especialista en datos, Sabina Zejnilovic, jugó un papel vital a la hora de recopilar datos de manera precisa y contribuyó en gran medida en esta entrada de blog, al igual que David Belson con su ayuda, además de tantas otras personas).