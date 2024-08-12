Crecemos juntos | Distinciones a los socios excepcionales de Cloudflare

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¡Nos complace anunciar los ganadores mundiales de los premios Channel Partner Award 2023 de Cloudflare! Los socios son fundamentales para el éxito de Cloudflare, ya que ofrecen las soluciones y el soporte que los clientes necesitan para controlar la complejidad de las aplicaciones, minimizar los riesgos cibernéticos y reducir los costes, todo ello con un alto nivel de satisfacción del cliente.

Los socios de PowerUP son lo primero

Este año, hemos recibido de nuevo la máxima distinción de CRN con una clasificación de 5 estrellas por nuestro programa de socios. A través de nuestro programa de socios PowerUP, nos aseguramos de que las asociaciones y las alianzas de Cloudflare sigan ofreciendo resultados sólidos a clientes comunes de todos los sectores en todo el mundo. Nos esforzamos en facilitar el trabajo de nuestros socios y el crecimiento de sus negocios. El equipo de Cloudflare se dedica a ayudarles a:

Ser innovadores para transformar la manera en que los clientes se conectan, protegen y desarrollan con la seguridad, la velocidad, la programabilidad y la resistencia de Cloudflare.

Aumentar la rentabilidad para mejorar los ingresos y ofrecer más valor a escala a fin de garantizar un crecimiento rápido del negocio y ampliar el alcance.

Acelerar las estrategias de lanzamiento en el mercado y beneficiarse del soporte del equipo de ventas y marketing, de los procesos optimizados y de los precios transparentes para cerrar negocios ágilmente.

Desde la formación integral a través de Cloudflare University hasta el soporte de expertos en todos los departamentos, los socios están preparados para impulsar la transformación digital y modernizar las infraestructuras informáticas de sus clientes en un mercado competitivo.

Líderes que entienden el poder de la colaboración

Ha sido un comienzo emocionante como director de socios de Cloudflare que me ha permitido ser testigo del crecimiento y el éxito notable de nuestros socios. Nuestro equipo ha aumentado las oportunidades de negocio, especialmente en el ámbito del perímetro de servicio de acceso seguro (SASE), en rápida expansión, y nuestra estrategia de canal ya ha arrojado resultados impresionantes.

Los comentarios sumamente positivos de nuestros socios subrayan la solidez de la tecnología de Cloudflare y nuestra dedicación al servicio de nuestros socios. Con importantes inversiones en la comunidad de socios, procesos optimizados y un enfoque centrado en la integración de la IA, juntos estamos preparados para promover el crecimiento y la inversión de manera significativa.

Enhorabuena por las aportaciones y los logros extraordinarios de nuestros socios

Los ganadores de los premios a socios de Cloudflare de este año han demostrado su excelencia e innovación en su colaboración con Cloudflare. Su dedicación y éxito destacan el potencial transformador del canal y nuestra colaboración.

Premios a los socios de América

Socio distribuidor de servicios tecnológicos del año: AVANT Communications Este premio reconoce al distribuidor de servicios tecnológicos que mejor ha representado a Cloudflare y que ha permitido a los socios conseguir ventas y aumentar los flujos de ingresos.

Socio del año: GuidePoint Security Esta categoría reconoce al socio que ha logrado el mayor éxito comercial en 2023.

Socio con mayor potencial de crecimiento del año: CDW y Defy Security Este galardón reconoce a los socios que han realizado importantes inversiones para garantizar el crecimiento de nuestro negocio conjunto, logrando no solo el pleno cumplimiento de la certificación, sino también superando los objetivos de ingresos fijados.

Premio a la excelencia técnica (preventa): Adapture Esta categoría reconoce al socio que ha demostrado amplios conocimientos y destreza al frente de la experiencia de preventa y prueba de concepto (PoC) del cliente.

Ingeniero de ventas del año: Nyron Samaroo (CDW Canada) y Deepika Nath (Kyndryl) Esta categoría reconoce a los ingenieros de ventas de los socios que han demostrado amplios conocimientos y experiencia en las soluciones de Cloudflare y han hecho todo lo posible para ofrecer la experiencia de Cloudflare a nuestros clientes comunes.

Integrador global de sistemas (GSI) del año: Accenture Este premio reconoce al mejor socio integrador global de sistemas.

Premios a los socios de Latinoamérica

Distribuidor de servicios tecnológicos del año: TD SYNNEX (LATAM) Este premio reconoce al distribuidor de servicios tecnológicos que mejor ha representado a Cloudflare y que ha permitido a los socios conseguir ventas y aumentar los flujos de ingresos.

Socio del año: Este premio reconoce al socio que, a pesar de haberse unido a la red de socios de Cloudflare en 2023, ya ha realizado importantes inversiones para garantizar el crecimiento de nuestro negocio conjunto, logrando no solo el pleno cumplimiento de la certificación, sino también superando los objetivos de ingresos fijados.

IntegraTEC (LATAM)

NeoSecure by SEK (Nola/Sola)

Cipher (Brasil)

Xenergix (México)

Líder del año en certificaciones: Tripla (Brasil) Este premio reconoce al socio cuyos equipos de trabajo obtuvieron el mayor número total de certificaciones de Cloudflare en 2023.

Premios a los socios de Asia-Pacífico, Japón, China (APJC)

Distribuidor del año: Dicker Data Limited Este premio reconoce al distribuidor que mejor ha representado a Cloudflare y que ha permitido a los socios conseguir ventas y aumentar los flujos de ingresos.

Socio de prestación de servicios del año: Master Concept (Hong Kong) Ltd. Este galardón reconoce al mejor proveedor de soluciones de servicios.

Socio del año: Centcloud Technologies Limited Este premio reconoce al socio que, a pesar de haberse unido a la red de socios de Cloudflare en 2023, ya ha realizado importantes inversiones para garantizar el crecimiento de nuestro negocio conjunto, logrando no solo el pleno cumplimiento de la certificación, sino también superando los objetivos de ingresos fijados.

Premio a nuevas operaciones comerciales: Megazone Cloud Corporation Este premio reconoce el logro sobresaliente de un socio que consiguió un importante acuerdo con un cliente gracias a una colaboración e innovación excepcionales.

Nuevo éxito de socio del año: Techdirect Pte Ltd Esta categoría reconoce al socio que ha logrado el acuerdo más importante y estratégico y ha implementado una solución integral de seguridad, rendimiento y fiabilidad para un cliente.

Socio más valioso del año: Omni Intelligent Services, Inc. Este premio reconoce a los socios más destacados que no solo proporcionaron un servicio estelar a nuestros clientes comunes, sino que también crearon nuevo valor empresarial maximizando el poder de las redes, las relaciones y los ecosistemas.

Premio a la excelencia técnica (preventa): Airowire Networks PVT LTD Este premio reconoce al socio cuyos ingenieros de ventas han demostrado amplios conocimientos y destrezas al frente de la experiencia de preventa y PoC del cliente.

Líder del año en marketing: Softdebut Co., Ltd Este premio reconoce a la empresa asociada que ha demostrado una colaboración y unos resultados empresariales sobresalientes en la comercialización de las soluciones de Cloudflare.

Ingeniero de ventas del año: David Woon (Kordia Limited) Esta categoría reconoce a los ingenieros de ventas de los socios que han demostrado amplios conocimientos y experiencia en las soluciones de Cloudflare y han hecho todo lo posible para ofrecer la experiencia de Cloudflare a nuestros clientes comunes.

Estrella revelación: The Missing Link Security Pty Ltd Este premio reconoce a los representantes de socios que, aunque son nuevos en nuestra colaboración, ya han realizado una contribución significativa y positiva tanto a nuestra asociación como a la obtención de resultados para nuestros clientes.

Socio con mayor potencial de crecimiento del año: NTT Australia Pty Ltd Este reconocimiento premia al socio que realizó importantes inversiones para garantizar el crecimiento de nuestro negocio conjunto, logrando no solo el pleno cumplimiento de la certificación, sino también superando los objetivos de ingresos fijados.

Premios a los socios de Europa, Oriente Medio y África (EMEA)

Distribuidor del año: V-Valley advanced Solutions España SAU Reconoce al distribuidor que mejor ha representado a Cloudflare y que ha permitido a los socios conseguir ventas y aumentar los flujos de ingresos.

Proveedor del año en soluciones de servicios gestionados: Orange Cyberdefense France Distinción al proveedor líder de soluciones de servicios gestionados.

Integrador global de sistemas del año: Eviden France SAS Premio que reconoce al mejor socio integrador global de sistemas.

Socio del año: Liquid C2 Esta categoría reconoce al socio que ha logrado el mayor éxito comercial en 2023.

Nuevo socio del año: Focus Group y Smartflare Este reconocimiento premia al socio que, a pesar de haberse unido a la red de socios de Cloudflare en 2023, ya ha realizado importantes inversiones para garantizar el crecimiento de nuestro negocio conjunto, logrando no solo el pleno cumplimiento de la certificación, sino también superando los objetivos de ingresos fijados.

Premio a nuevas operaciones comerciales: Liquid C2 Este premio reconoce el logro sobresaliente de un socio que consiguió un importante acuerdo con un cliente gracias a una colaboración e innovación excepcionales.

Estrella revelación: Copy Cat Group and Cloudhop Este premio reconoce a los representantes de socios que, aunque son nuevos en nuestra colaboración, ya han realizado una contribución significativa y positiva tanto a nuestra asociación como a la obtención de resultados para nuestros clientes.

Socio más valioso del año: Nanosek Este premio reconoce a los socios más destacados que no solo proporcionaron un servicio estelar a nuestros clientes comunes, sino que también crearon nuevo valor empresarial maximizando el poder de las redes, las relaciones y los ecosistemas.

Premio a la excelencia técnica (preventa): Este premio reconoce al socio cuyos ingenieros de ventas han demostrado amplios conocimientos y destrezas al frente de la experiencia de preventa y PoC del cliente.

Jean-Baptiste Voron (Eviden France SAS)

Ganesh the Awesome (Globaldots)

Martin Campos (Orange Cyberdefense)

Ingeniero de ventas del año: Ivan Rudnytskyi (Bakotech s.r.o.) Este premio reconoce al ingeniero de venta de socio individual que haya demostrado un profundo conocimiento y experiencia en las soluciones de Cloudflare y haya hecho todo lo posible para ofrecer la experiencia de Cloudflare a nuestros clientes comunes.

Líder del año en certificaciones: Kaemi GmbH Este premio reconoce al socio cuyos equipos de trabajo obtuvieron el mayor número total de certificaciones de Cloudflare en 2023.

Líder del año en marketing: Infinigate Deutschland GmbH y Alter Way Este premio reconoce a la empresa asociada que ha demostrado una colaboración y unos resultados empresariales sobresalientes en la comercialización de las soluciones de Cloudflare.

Para obtener más información sobre nuestro programa de socios PowerUP, consulta los siguientes recursos: