Datenübertragungskosten weltweit

2016-08-17

Cloudflare schützt mit seinem globalen Netzwerk, das 86 Städte in 45 Ländern umfasst, über 4 Millionen Websites. Der Betrieb dieses Netzwerks bietet uns eine einzigartige Perspektive, um die Entwicklung der Kosten für Datenverkehr auf der ganzen Welt zu verfolgen. ...