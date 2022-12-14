Cloudflare erhält FedRAMP-Autorisierung, um den öffentlichen Sektor besser abzusichern

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Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass unsere Service-Suite für den öffentlichen Sektor, Cloudflare for Government, die FedRAMP Moderate Authorization erhalten hat. Das „Federal Risk and Authorization Management Program“ („FedRAMP“) ist ein regierungsweites Programm der USA, das einen standardisierten Ansatz für die Sicherheitsbewertung, Autorisierung und kontinuierliche Überwachung von Cloud-Produkten und -Diensten bietet. Die „FedRAMP Moderate Authorization“ ist ein Beweis dafür, wie sehr sich Cloudflare für das Vertrauen seiner Kunden einsetzt und dass Cloudflare for Government in der Lage ist, Organisationen des öffentlichen Sektors der USA zu sichern und zu schützen.

Wichtige Unterscheidungsmerkmale

Wir sind der Meinung, dass Kunden des öffentlichen Sektors die gleiche Erfahrung verdienen wie alle anderen Kunden. Anstatt eine separate Plattform zu entwickeln, haben wir unsere bestehende Plattform für Cloudflare for Government genutzt. Die Plattform von Cloudflare schützt und beschleunigt jede Internetanwendung, ohne zusätzliche Hardware bzw. Software installieren oder eine Codezeile ändern zu müssen. Außerdem ist es eines der größten und schnellsten globalen Netzwerke der Welt.

Einer der Aspekte, der Cloudflare for Government von anderen FedRAMP-Cloud-Anbietern unterscheidet, ist die Anzahl der von uns betriebenen Rechenzentren. Jedes dieser Rechenzentren ist in der Lage, unser komplettes Paket an FedRAMP-autorisierten Services lokal auszuführen, mit einer einzigen Kontrollebene auf unserem privaten Backbone. Netzwerk- und Sicherheitsdienste können das Nutzererlebnis nur dann verbessern, wenn sie so nah wie möglich am Nutzer ausgeführt werden, auch wenn dieser nicht an einem Knotenpunkt der US-Ost- oder -Westküste wohnt. Während andere Cloud-Service-Anbieter vielleicht nur eine Handvoll Rechenzentren in ihrer FedRAMP-Umgebung haben, umfasst Cloudflare for Government über 30 unserer in den USA ansässigen Rechenzentren. Dadurch erhalten die Kunden von Cloudflare for Government die gleiche Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit, die auch weniger stark regulierte Kunden von uns erwarten.

Cloudflare for Government: Services

Cloudflare for Government besteht aus einer Reihe von Services für die US-Regierung und Behörden des öffentlichen Sektors, die von unserem globalen, hoch belastbaren Cloud-Netzwerk mit integrierter Sicherheit und Performance bereitgestellt werden.

Anwendungsdienste

Web Application Firewall mit API-Schutz bietet eine intelligente, integrierte und skalierbare Lösung zum Schutz Ihrer wichtigen Webanwendungen. Die Durchsatzbegrenzung schützt vor Denial-of-Service-Angriffen, Brute-Force-Anmeldeversuchen und anderem missbräuchlichen Verhalten, das auf die Anwendungsschicht abzielt. Lastverteilung (Load Balancing) verbessert die Performance und Verfügbarkeit Ihrer Anwendungen, indem der Traffic von beeinträchtigten Ursprungsservern weggelenkt und dynamisch auf die Serverpools mit der höchsten Verfügbarkeit und Reaktionsfähigkeit verteilt wird.

Bot Management verwaltet gute und schädliche Bots in Echtzeit und hilft, Ausfüllen von Anmeldedaten (Credential Stuffing), Content Scraping, Content Spam, Inventory Hoarding, Ausfüllen von Kreditkartendaten (Credit Card Stuffing) und Application DDoS zu verhindern. CDN bietet eine ultraschnelle Bereitstellung von statischen und dynamischen Inhalten über unser globales Netzwerk; es bietet Nutzern die Möglichkeit, genau zu steuern, wie Inhalte zwischengespeichert werden, hilft dabei, die Bandbreitenkosten zu senken und die Vorteile des integrierten DDoS-Schutzes ohne Volumensbegrenzung zu nutzen. DNS auf Enterprise-Niveau bietet die schnellste Reaktionszeit, beispiellose Redundanz und erweiterte Sicherheit mit integrierter DDoS-Abwehr und DNSSEC.

Zero Trust

Zero Trust Network Access schafft sichere Grenzen für Anwendungen, indem der Zugriff auf Ressourcen erst nach Überprüfung der Identität, des Kontexts und der Einhaltung von Richtlinien für jede einzelne Anfrage genehmigt wird. Die Remote-Browserisolierung bietet eine schnelle und zuverlässige Lösung für Remote-Browsing, da der gesamte Browser-Code in der Cloud ausgeführt wird. Sicheres Web-Gateway (Secure Web Gateway) schützt Nutzer und Daten, indem es den Traffic der Nutzer untersucht, bösartige Inhalte filtert und blockiert und kompromittierte Geräte identifiziert.

Netzwerkdienste

Cloudflare for Government kann Ihre alte WAN-Architektur durch den WAN-as-a-Service von Cloudflare ersetzen, der umfassende Konnektivität, cloudbasierte Sicherheit, Performance und Kontrolle bietet. L3/4-DDoS kann Ihre Websites, Anwendungen und Ihr Netzwerk schützen – Cloudflare blockiert durchschnittlich 87 Milliarden Bedrohungen pro Tag! Network Interconnect ermöglicht es Ihnen, Ihre lokalen Netzwerke und in der Cloud gehosteten Umgebungen direkt mit Cloudflare for Government zu verbinden.

Entwicklerplattform

Workers bietet eine serverlose Ausführungsumgebung, mit der Sie völlig neue Anwendungen erstellen oder bestehende Anwendungen erweitern können, ohne die Infrastruktur zu konfigurieren oder zu warten. Workers KV ist eine globale und latenzarme Schlüssel-Werte-Datenbank. Die Lösung unterstützt außergewöhnlich hohe Lesevolumina bei geringer Latenz. Dadurch wird es möglich, hochdynamische APIs und Websites zu erstellen, die genauso schnell reagieren wie eine zwischengespeicherte statische Datei. Durable Objects bietet eine latenzarme Koordination und eine einheitliche Speicherung für die Workers-Plattform durch zwei Funktionen: globale Eindeutigkeit und eine transaktionale Speicher-API.

Wie geht's für Cloudflare for Government weiter?

Die FedRAMP-Zertifizierung für unsere Cloudflare for Government-Produktreihe ist der erste Schritt in unserem Bestreben, die Sicherheit von Regierungsbehörden zu verbessern. Wie Sie vielleicht Anfang dieser Woche gelesen haben, liegt unser Fokus nicht nur auf dem öffentlichen Sektor in den USA. Unsere Zero Trust-Produkte werden zum Schutz kritischer Infrastrukturen in Japan, Australien, Deutschland, Portugal und Großbritannien eingesetzt. Außerdem sichern wir Organisationen, die teilnahmeberechtigt sind an den Projekten Galileo und Athenian, mit unserer Cloudflare One Zero Trust-Suite kostenlos ab. Wir werden die Cloudflare for Government-Suite erweitern, damit Regierungen auf der ganzen Welt die Möglichkeit haben, unsere Dienste zum Schutz ihrer Vermögenswerte und Nutzer zu verwenden.

Wir möchten den Behörden dabei helfen, eine stärkere Cybersicherheit aufzubauen, ohne dass dabei die Kundenerfahrung der Regierungsdienste, auf die sich alle US-Bürger verlassen, beeinträchtigt wird. Wir laden alle unsere öffentlichen und privaten Partner von Cloudflare for Government ein, mehr über unsere Fähigkeiten zu erfahren und mit uns zusammenzuarbeiten, um Lösungen für die sich schnell entwickelnden Sicherheitsanforderungen zu entwickeln, die in komplexen Umgebungen erforderlich sind. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected].

Nähere Informationen über den FedRAMP-Status von Cloudflare erhalten Sie auf dem FedRAMP Marketplace.