Rückblick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris: Internet-Trends, Cyberbedrohungen und beliebte Momente

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Die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris gingen am 11. August 2024 zu Ende, als die olympische Flagge nach 16 Wettkampftagen im Stade de France eingeholt wurde. Bei 329 Veranstaltungen in 32 Sportarten haben sich über 10.000 Leichtathleten aus 204 Ländern auf die Suche nach Medaillen und Erfolgen gemacht und dabei für einige virale Online-Momente gesorgt. In diesem Beitrag wenden wir uns der Abschlussfeier, den Auswirkungen verschiedener olympischer Momente auf den Internet-Traffic und den Cyberangriffen auf Sponsoren zu. Wir untersuchen auch E-Mail-Trends im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen, einschließlich der Erwähnungen von Simone Biles, Snoop Dogg und Imane Khelfif.

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In unserem vorherigen Blog-Beitrag über die Eröffnungsfeier und den ersten Tag der Veranstaltung haben wir dargelegt, welche Auswirkungen die Olympischen Spiele in Frankreich hatten und wie deutlich der Traffic während der Hauptveranstaltungen zurückging. Für den stärksten Rückgang sorgte die Eröffnungsfeier, in der der Traffic gegenüber der Vorwoche um bis zu 20 % zurückging. Andere Länder waren in dieser Zeit ebenfalls weniger online und verbrachten mehr Zeit im Fernsehen.

Auswirkungen der Abschlussfeier in Frankreich

Der Moment, in dem die Golden Voyager (eine goldene, tanzende Figur) während der Abschlussfeier vom Himmel herabstieg, festgehalten auf einem Foto , aufgenommen von Cloudflare-CEO Matthew Prince, der vor Ort war.

Mehr als zwei Wochen nach Beginn der Olympischen Sommerspiele hatte die dreistündige Abschlussfeier am 11. August 2024 ähnliche Auswirkungen wie die Eröffnungsfeier in Frankreich, wenn auch weniger ausgeprägt. Zu Beginn der Zeremonie, gegen 19:15 Uhr UTC, sank der Internet-Traffic im Vergleich zur Vorwoche um bis zu 14 %. Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der drei größten Rückgänge des Datenverkehrs im Vergleich zur Vorwoche während der Zeremonie, in der die zu diesen Zeiten stattfindenden Ereignisse detailliert aufgeführt sind. Unsere Daten bieten Einblicke mit einer Genauigkeit von 15 Minuten.

Momente der Abschlussfeier nach Traffic-Einbruch in Frankreich

Zeitpunkt des Rückgangs (MESZ) Umfang des Rückgangs Programmpunkt Nr. 1 ~19:15 Uhr -14 % Léon Marchand, Frankreichs Schwimmstar, trug eine Laterne vom Kessel im Jardins des Tuileries zum Stade de France. Die Flaggen aller Nationalen Olympischen Komitees zogen ins Stadion ein, gefolgt von den Athleten. Nr. 2 ca. 22:15 Uhr -13 % Ein Golden Voyager, inspiriert von der französischen Geschichte, stieg vom Himmel herab, gefolgt von Nike, der Gottheit des Sieges. Auf den Tribünen erzeugten LED-Armbänder, die Ähnlichkeit mit denen, die bei Taylor Swift-Konzerten verwendet werden, Bilder von Sportlern, Friedenstauben und den Olympischen Ringen. Nr. 3 ~23:30 Uhr -10 % Die kalifornische Künstlerin H.E.R. spielte die US-Nationalhymne und stellte Tom Cruise vor, der Mission Impossible-Stunts vorführte, um die olympische Flag von Paris nach Los Angeles zu transportieren.

Während der Abschlussfeier, die von 19:00 bis 22:00 Uhr UTC dauerte, fiel der Traffic in Frankreich deutlich niedriger als in der Vorwoche aus (3 %‑14 %). In der Mitte und am Ende der Veranstaltung waren die Rückgänge weniger deutlich. Während der Auftritte von Bands und der offiziellen Abschlussreden nahmen die Internetanfragen zu. Der Traffic stieg auch während des Finales von Yseult, bei dem eine Version von Frank Sinatras „My Way“ gesungen wurde, während bei Celine Dions Auftritt am Ende der Eröffnungsfeier ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war.

In anderen Ländern hatte die Abschlussveranstaltung keine so deutlichen Auswirkungen wie die Eröffnungsveranstaltung.

Betrachtet man den Traffic in Frankreich während der gesamten Olympiade, so sank der tägliche Traffic am 28. Juli um bis zu 8 %, blieb danach aber relativ stabil, mit einem Rückgang von 3 % am 8. August.

Die Nutzung mobiler Geräte stieg in Frankreich

Der Anteil des Datenverkehrs über Mobilgeräte nahm während der Veranstaltung weiter zu, da immer mehr Menschen über Mobilgeräte auf das Internet zugreifen. Dieser Trend zu mehr mobiler Nutzung in Frankreich steht nicht nur im Zusammenhang mit der Zunahme von Touristen und Besuchern während der Olympischen Spiele im Land (Besucher verwenden in der Regel mehr mobile Geräte, um auf das Internet zuzugreifen), sondern auch damit, dass die französische Bevölkerung während der Olympischen Spiele weniger im Urlaub ist und weniger arbeiten. Der wöchentliche Anteil des Datenverkehrs über Mobilgeräte in Frankreich lag Mitte Juni bei 49 % und ist seit Beginn der Olympischen Spiele auf 53 % bis 54 % gestiegen.

In Frankreich werden Mobilgeräte am Wochenende am häufigsten genutzt. Betrachtet man jedoch die täglichen Trends, so war der Anteil des mobilen Datenverkehrs an Wochentagen nach dem 26. Juli, als die Olympischen Spiele begannen, deutlich höher.

Die Pariser gingen, die Olympia-Touristen kamen

Wir haben schon einmal festgestellt, dass die Pariser kurz vor den Olympischen Spielen scheinbar die Stadt (und die Region) verlassen haben. In der Pariser Region Íle-de-France, wo die Olympischen Spiele stattfinden, ging der Traffic in der ersten Woche der Veranstaltung am 30. Juli im Vergleich zur Vorwoche um bis zu 6 % zurück. Am zweiten Wochenende der Olympischen Spiele nahm der Traffic etwas zu, ging in der zweiten und letzten Woche aber noch stärker zurück.

Die nachstehende Grafik zeigt den täglichen Traffic in der Region Íle-de-France, wobei am Wochenende vor den Olympischen Spielen ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war, der während der Veranstaltung aber noch deutlicher war.

In der Woche, in der die Olympischen Spiele begannen, sank der wöchentliche Traffic um 8 % und blieb in der folgenden Woche stabil. Dennoch war der Traffic in der Region Íle-de-France bis zum 4. August, der letzten Woche der Olympischen Spiele, um 23 % niedriger als in der Woche vom 30. Juni, als er in den vorangehenden Wochen am höchsten war.

Bedeutende Momente: von Simone Biles bis zum Breakdance-Debüt

Im Folgenden heben wir spezifische olympische Ereignisse hervor, die sich auf den Internet-Traffic auswirken und die wir in unseren Daten von verschiedenen Standorten aus beobachten konnten (geordnet nach der Anzahl der Medaillen in dem Ereignis), beginnend mit dem ersten vollständigen Wettkampftag am Samstag, dem 27. Juli 2024.

Das Gastgeberland Frankreich war eindeutig jenes Land, in dem der Internet-Traffic während der relevanten Momente der Olympischen Spiele am stärksten beeinträchtigt wurde.

Vereinigte Staaten: Der Kunstturnwettbewerb mit der vierfachen Olympiasiegerin Simone Biles hatte stärkere Auswirkungen auf den Internet-Traffic in den USA als die Eröffnungsfeier. Am 26. und 28. Juli sank der Datenverkehr während der Wettkämpfe von Biles am spürbarsten. Am 28. Juli, um 12:00 Uhr MESZ, während ihrer Balkenübung, war der Datenverkehr bereits um 4 % niedriger als in der Vorwoche. Er ging während ihrer Boden- und Sprungübungen um 10:45 Uhr MESZ um 6 % zurück.

Am 29. Juli, um 19:30 Uhr UTC, sank der Datenverkehr während des Schwimmwettkampfs, bei dem Ryan Murphy die Bronzemedaille im 100-Meter-Rückenschwimmen der Herren gewann, um 4 %.

Ein weiterer bemerkenswerter Rückgang war am 10. August um 7 % zu bemerken, als während des Frauenfußballspiels zwischen Brasilien und den USA um 7:00 Uhr UTC ein Rückgang um 7 % zu verzeichnen war. Später an diesem Tag, während des Basketball-Finales der Herren zwischen Frankreich und den USA, ging der Traffic um bis zu 6 % zurück.

Großbritannien: Am ersten Wochenende der Olympischen Spiele war der Traffic deutlich zurückgegangen, und zwar um 10 % im Vergleich zur Vorwoche um 17:00 Uhr MESZ am 28. Juli 2024. Mehrere britische Athleten nahmen an diesen geschäftigen Tagen an mehreren Veranstaltungen teil. Am folgenden Wochenende war der Traffic etwas höher als am ersten olympischen Wochenende, ging aber am letzten Tag, dem 11. August, wieder zurück.

Frankreich: Wie bereits erwähnt, hatten die Goldmedaille und der olympische Rekord des französischen Schwimmers Léon Marchand im 400-Meter-Einzel-Lagen-Wettbewerb der Männer am 28. Juli den größten Einfluss auf das Verkehrsaufkommen in Frankreich während der Olympischen Spiele, abgesehen von der Eröffnungsfeier (mit einem Rückgang von 20 %). Der Traffic sank während seiner Veranstaltung um 20:30 Uhr MESZ um 17 % und war damit auch während der Abschlussfeier deutlich rückläufig. Ähnliche Auswirkungen traten bei anderen Aktivitäten im Wasserschwimmen auf:

29. Juli, 21:45 Uhr MESZ, 14 % Rückgang während des 100-m-Rückenschwimm-Finales der Herren mit Yohann Ndoye-Brouard.

30. Juli, 21:00 Uhr MESZ, 12 % Rückgang während des 200-m-Schmetterlings-Halbfinales der Herren mit Léon Marchand.

31. Juli, 20:30–22:30 Uhr MESZ, 7-10 % Abfall während des 200-m-Schmetterlingsfinales der Herren mit Léon Marchand.

1. August, 20:45 Uhr MESZ, 8 % Rückgang während der Halbfinale und des Finales im Tauchen.

Andere bemerkenswerte Rückgänge sind beim Breakdance zu verzeichnen:

9. August, 16:30 Uhr MESZ, 10 % Rückgang während des Breaking-Dance-Debüts mit französischer Beteiligung.

10. August, 20:45–23:00 Uhr MESZ, 7 % Rückgang während des Finales im Breaking B-Boys und des Finales im Herrenbasketball, Frankreich gegen USA.

11. August, 07:00 Uhr UTC, 8 % Rückgang während des Marathons der Frauen.

Australien: Während des Sieges von Mollie O'Callaghan über 200 m Freistil der Frauen am 29. Juli gegen 22:00 Uhr MESZ war der Datenverkehr in Australien 5 % niedriger als eine Woche zuvor. Dies war ein größerer Rückgang als während der Eröffnungsfeier, bei der nur ein Minus von 2 % verzeichnet wurde.

Am 1. August, gegen 20:45 Uhr MESZ, war das Traffic-Aufkommen bei Schwimmwettkämpfen, die zu Australiens Gold in der 4x200-m-Freistil-Staffel der Frauen führten, um 10 % niedriger als in der Vorwoche. Und am 11. August gegen 09:00 Uhr MESZ sank der Traffic während des Frauen-Marathon mit australischen Teilnehmerinnen um 7 % im Vergleich zur Vorwoche.

Japan: Einer der stärksten Traffic-Rückgänge in Japan während der Olympischen Spiele ereignete sich am 6. August, als Fumita Kenichiro aus Japan Gold im Finale des griechisch-römischen Ringkampfes der Herren in der Gewichtsklasse bis 60 kg gewann, gefolgt vom Kunstschwimmen und dem Tischtenniswettbewerb der Damen, wobei der Traffic um 18:15 Uhr MESZ um 12 % zurückging.

Am 10. August war der Traffic in Japan für einige Stunden nach 19:30 Uhr MESZ ebenfalls geringer als üblich, mit einem Rückgang von bis zu 14 %. Dies fiel zeitlich mit dem Gewinn der japanischen Goldmünze im Speerwurf der Frauen und dem Gewinn der Viertelfinale und des Halbfinales der Männer zusammen.

Italien: Während der Veranstaltung, bei der Alice D'Amato mit der ersten Goldmedaille Italiens im Kunstturnen, genauer gesagt im Schwebebalken-Wettbewerb der Frauen, ausgezeichnet wurde, ging der Traffic um ca. 12:45 Uhr MESZ um 5 % zurück.

Niederlande: Am Morgen des 28. Juli, dem zweiten vollen Tag der Olympischen Spiele, ging der Traffic in den Niederlanden im Vergleich zur Vorwoche um bis zu 20 % zurück, da niederländische Athleten an mehreren Wettbewerben teilnahmen.

Am 11. August ging der Traffic zwischen 08:30 und 11:30 Uhr MESZ zurück, und zwar um bis zu 16 % um 10:15 Uhr MESZ, als die niederländische Läuferin Sifan Hassan die Goldmedaille im Marathon der Frauen gewann.

Südkorea: Der Gewinn der Goldmedaille durch das koreanische Bogenschützenteam der Frauen am 28. Juli um 17:30 Uhr MESZ führte zu einer Abnahme des Traffics um 8 %, dem stärksten Rückgang in dem Land zwischen dem 26. und dem 29. Juli.

Am 7. August, um 21:45 Uhr MESZ, war das Traffic-Aufkommen während des Taekwondo-Goldmedaillen-Events für Park Taejoon im -Herrenwettbewerb -58 kg um 9 % niedriger.

Brasilien: Der Datenverkehr in Brasilien war am 27. Juli gegen 21:30 Uhr MESZ 15 % niedriger als eine Woche zuvor, womit die Auswirkungen der Eröffnungsfeier übertroffen wurden. Dies geschah, als die brasilianischen Schwimmer Guilherme Costa und Maria Fernanda Costa beim Freistilschwimmen der Männer und Frauen über 400 m antraten.

Am 2. August war der Traffic in Brasilien um 02:30 Uhr MESZ während des Surf-Viertelfinales der Frauen mit Gabriel Medina um 5 % und gegen 03:00 Uhr MESZ während des Surf-Viertelfinales der Frauen um 8 % niedriger.

Kap Verde: David Pina gewann die erste olympische Medaille im Boxen für diese Inselnation vor der Westküste Afrikas. Am 4. August holte der Amateurboxer die Bronzemedaille, wobei der Traffic im Land während des Spiels gegen 17:00 Uhr MESZ um 12 % einbrach.

DNS-Trends bezüglich offizieller Olympia-Websites, aufgeschlüsselt nach Land

Am 22. Juli, vor Beginn der Olympischen Spiele, berichteten wir über das gestiegene Interesse an offiziellen olympischen Websites auf der Grundlage von Anfragedaten unseres 1.1.1.1 DNS-Resolvers. Frankreich dominierte zunächst mit 24 % des DNS-Traffics, gefolgt vom Vereinigten Königreich (20 %) und den USA (17 %). Mit Beginn der Olympischen Spiele übernahmen die USA jedoch die Führung und behielten diese während der gesamten Veranstaltung.

Die folgende Grafik fasst den höchsten Anteil des DNS-Anfrage-Traffics nach Ländern während der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris zusammen. Es gab eine Verschiebung der Prozentsätze, die auf ein breiteres Interesse in den Ländern im Verlauf der Olympischen Spiele hindeutet, was in der dynamischen Version der Karte nach dem Veranstaltungstag in unserem Bericht über die Olympischen Spiele 2024 in Paris besser zu erkennen war.

Hier sind die Top-10-Länder, die während der Veranstaltung den stärksten DNS-Traffic zur offiziellen Website der Olympischen Spiele verzeichneten. Die USA sicherten sich die Gold-, Frankreich die Silber- und Großbritannien die Bronze-Medaille:

Vereinigte Staaten: 18 % Frankreich: 16 % Großbritannien: 10 % Deutschland: 7 % Brasilien: 6 % Australien: 5 % Kanada: 2 % Japan: 2 % Indien: 2 % Russland: 2 %

Wir stellten fest, dass die USA einige Tage vor Beginn der Veranstaltung Frankreich auf Platz 1 überholten. Frankreich fiel am 27. Juli, dem ersten vollen Wettkampftag, und erneut nach dem 2. August hinter Deutschland auf den dritten Platz zurück, kehrte aber interessanterweise am Tag nach dem Ende der Olympischen Spiele auf den zweiten Platz zurück.

Wie in der folgenden täglichen Rangliste zu sehen ist, lag Großbritannnien vor Beginn der Veranstaltung auf Platz 3, fiel aber am 1. August auf Platz 4 zurück. Australiens höchster Rang war Platz 3 am 29. Juli und Platz 4 am 10. und 11. August. Die besten Tage Brasiliens, auf Platz 3, waren der 24. und 25. Juli sowie der 30., 31. Juli und der 1. August.

Gemessen am Volumen des DNS-Traffics in unserem 1.1.1.1-Resolver verzeichnete die erste vollständige Woche der Olympischen Spiele das höchste Volumen an Anfragen im Zusammenhang mit der offiziellen Olympischen Website, mit einem Anstieg von 637 % im Vergleich zur Woche vor Beginn der Olympischen Spiele. Dieser Trend der Traffic-Spitzen in der ersten Woche war in den meisten Ländern gleichbleibend, mit Ausnahme von Deutschland, Spanien, Indien, Italien und Russland, wo in der letzten Woche mehr DNS-Resolver-Traffic generiert wurde.

Der tägliche weltweite DNS-Traffic zu den offiziellen Domains der Olympischen Spiele erreichte am 2. August seinen Höhepunkt, gefolgt vom 4. und 5. August, dem Beginn der zweiten und letzten Woche der Veranstaltung. Nachfolgend finden Sie die drei Tage mit dem höchsten DNS-Traffic zu den offiziellen olympischen Websites in den drei Ländern mit dem höchsten Traffic-Aufkommen:

Vereinigte Staaten: 30. Juli (als das US-Frauenteam Gold im Kunstturnen gewann und mehrere Medaillen im Schwimmen gewonnen wurden), 29. Juli und 5. August.

Frankreich: 31. Juli (als der Schwimmer Léon Marchand Gold im 200-Meter-Schmetterlingsfinale der Herren gewann), 29. Juli und 1. August.

Deutschland: 27. Juli (als der Schwimmer Lukas Maertens Gold im 400-Meter-Freistil-Finale der Herren gewann), 8. August und 7. August.

Betrachtet man den DNS-Traffic für Sportnachrichten-Websites in verschiedenen Ländern, so brachten die beiden Wochen der Olympischen Spiele mehr Traffic als jede andere Woche seit Juni, einschließlich während des großen Fußballereignisses, der UEFA Euro 2024, die zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli stattfand. In den olympischen Wochen gab es 17 % mehr Traffic als in der Woche vor den Olympischen Spielen und 4 % mehr DNS-Traffic als in der besten Woche der Euro 2024 (22.-29. Juni).

Aus täglicher Sicht waren die Tage mit dem höchsten Traffic auf Sportnachrichten-Websites der 10. August, der 3. August, der 28. Juli und der 14. Juli (im Zusammenhang mit dem Finale der Euro 2024).

In den Vereinigten Staaten war NBC nicht nur der offizielle Sender der Olympischen Spiele, sondern richtete auch eine eigene Website ein. Die Websites von NBC Sports und NBC Olympics verzeichneten einen deutlichen Anstieg des globalen DNS-Traffics, der am 28. Juli im Vergleich zur Vorwoche um bis zu 1.640 % zunahm.

Zwar wurden die Olympischen Spiele noch in mehreren traditionellen nationalen Fernsehnetzen übertragen, doch Streaming spielte auch eine Schlüsselrolle: Peacock TV (in den USA und Kanada) und Max (von Warner Bros. Discovery) in Europa boten täglich mehrere Stunden olympischer Inhalte. Das globale Wachstum des Traffics auf diese Plattformen war offensichtlich. Wöchentlich wuchs der DNS-Anfragetraffic für Streaming-Plattformen über olympische Ereignisse um bis zu 65 %. Der tägliche Traffic erreichte am 30. 30. Juli seinen Höhepunkt (68 % höher als in der Vorwoche), gefolgt vom 29. Juli und 4. August. Peacock TV führte in Bezug auf den Traffic vor Max.

Breakdancing, auch manchmal als „Breaking“ bezeichnet, feierte bei den Olympischen Sommerspielen 2024 seine Premiere, was zu einem Anstieg des DNS-Traffics auf Breakdance-bezogene Websites führte, insbesondere am 9. und 10. August. Der Traffic erreichte am 9. August mit einem Anstieg von 215 % im Vergleich zur Vorwoche seinen Höhepunkt, was auf virale Momente wie den Auftritt der Australierin Rachael Gunn zurückzuführen ist.

Was ist mit den Sponsoren der Olympischen Spiele in Paris? Auch hier nahm der DNS-Traffic zu, insbesondere in den ersten Tagen der Veranstaltung und in den Tagen davor, mit einem Spitzenwert am 29. Juli (15 % höher als in der Vorwoche), gefolgt vom 25. und 24. Juli (die beiden Tage vor der Eröffnungsfeier). Samsung verzeichnete die größten Auswirkungen in den ersten Tagen der Olympischen Spiele, während Airbnb kurz vor der Eröffnungsfeier (25. Juli) einen Anstieg des Traffics verzeichnete.

Nächster Halt: LA 2028

Die Abschlussfeier endete mit der symbolischen Übergabe der Fackel von Paris 2024 an Los Angeles 2028. Simone Biles übergab die olympische Flagge an Tom Cruise, der sie im Stil von Mission Impossible von Paris zu einem Konzert in Venice Beach in LA transportierte, bei dem unter anderem die Red Hot Chili Peppers und Billie Eilish auftraten. Es überrascht nicht, dass die offizielle Website der Olympischen Spiele 2028 in LA am 11. August einen Anstieg des DNS-Verkehrs um 1600 % im Vergleich zur Vorwoche verzeichnete.

Wie wir bei den Wahlen 2024, einschließlich der Wahlen in Frankreich, feststellen konnten, sind politische Parteien nicht die einzigen Ziele von DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) während wichtiger Ereignisse. Angreifer sind sich großer globaler Ereignisse bewusst. In einem früheren Blog-Beitrag zu diesem Thema haben wir Angriffe auf französische Transportunternehmen und Regierungswebsites erörtert. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die olympischen Organisationen und Sponsoren.

Im Juli blockierte Cloudflare einen Anstieg von DDoS-Angriffen auf Websites von Olympia-Partnern – mehr als in jedem anderen Monat des Jahres 2024. Die täglichen DDoS-Angriffsanfragen stiegen auf 200 Millionen, und in nur 11 Tagen im August wurden mehr DDoS-Anfragen (90 Millionen) blockiert als in jedem vollen Monat im Jahr 2024 vor den Olympischen Spielen.

Der größte Anstieg an Angriffen ereignete sich am 29. Juli, als drei gesponserte Websites gleichzeitig mit 84 Millionen DDoS-bezogenen Anfragen an einem einzigen Tag angegriffen wurden. Der umfangreichste DDoS-Angriff erreichte um 12:20 Uhr MESZ seinen Höhepunkt mit 190.000 Anfragen pro Sekunde.

​​Der schwerwiegendste gezielte Angriff erfolgte am letzten Tag der Veranstaltung, dem 11. August, und richtete sich gegen die Website eines französischen Transportunternehmens. Er dauerte vier Minuten und erreichte um 07:09 Uhr MESZ seinen Höhepunkt mit über 500.000 Anfragen pro Sekunde.

Wie bereits in unserem DDoS-Bericht für das Q2 hervorgehoben wurde, sind die meisten DDoS-Angriffe nur von kurzer Dauer, wie die beiden bereits erwähnten Attacken zeigen. Ein Angriff mit 500.000 Anfragen pro Sekunde (rps) ist für Cloudflare zwar nicht groß, kann aber für Websites, die nicht für ein solches Verkehrsaufkommen gerüstet sind, verheerend sein.

Bei der Analyse desselben Pools von Partner-Websites der Olympischen Spiele, die Cloudflare nutzen, stieg die Gesamtzahl der Anfragen (einschließlich legitimem Datenverkehr und Angriffe) im Juli auf 4,2 Milliarden 27 % mehr als im Mai und 11 % mehr als im Juni.

Anstieg von E-Mails mit „Olympia“- und „Paris 2024“ in der Betreffzeile

Großveranstaltungen ziehen oft die Aufmerksamkeit im E-Mail-Bereich auf sich, einschließlich Spam und bösartige E-Mails, und die Olympischen Spiele waren da keine Ausnahme. Von Januar 2024 bis zum 11. August verarbeitete der Cloud Email Security-Service von Cloudflare über 1,7 Millionen E-Mails, die „Olympische Spiele“ oder „Paris 2024“ im Betreff enthielten. Mehr als die Hälfte dieser E-Mails (890.000) wurden während der Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August) versendet, wobei das höchste Volumen (150.000 Nachrichten) am 26. Juli, dem Tag der Eröffnungsfeier, verzeichnet wurde.

In der Woche vom 22. bis 28. Juli, die mit den ersten Tagen der Olympischen Spiele zusammenfiel, stieg die Anzahl solcher E-Mails im Vergleich zur Vorwoche um 304 % und im Vergleich zur geschäftigsten Woche im Januar sogar um erstaunliche 3111 %.

Obwohl die Zeit der Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August) in Bezug auf E-Mails sehr ereignisreich war, war der Anteil an Spam und bösartigen Nachrichten geringer als zuvor. Allerdings wurden über 6.200 E-Mails als Spam (0,7 %) und nur 248 als bösartig oder Phishing (0,07 %) eingestuft.

Wie in einem früheren Blogbeitrag erwähnt, machten Spam-Mails seit Januar 2024 1,3 % aller E-Mails mit dem Betreff „Olympia“ oder „Paris 2024“ aus, während bösartige E-Mails 0,1 % ausmachten. In einer Stichprobe von 1.000 E-Mails wären etwa 13 Spam-Nachrichten und eine bösärtige E-Mail-Nachricht enthalten. Die meisten bösartigen E-Mails mit Bezug zu den Olympischen Spielen wurden in der Woche vom 6. Mai verschickt, wobei 0,6 % als bösartig eingestuft wurden. Obwohl nach diesem Höchststand ein Rückgang zu verzeichnen war, legte der Anteil im Juli wieder leicht zu. Am 8. Juli belief er sich auf 0,4 %. Trotz eines sprunghaften Anstiegs des E-Mail-Aufkommens in der Woche vom 22. Juli waren nur 0,05 % der E-Mails bösartig.

Simone Biles und Snoop Dogg in E-Mails beliebt

Berühmte Personen werden von Angreifern oft für E-Mail-Phishing benutzt. Unter den Athleten, die bei der Veranstaltung glänzten, generierte Simone Biles die meisten E-Mails, aber nur sehr wenige waren Spam oder bösartig. Biles führte während der Veranstaltung andere beliebte Namen an, darunter die unten genannten, geordnet nach der Anzahl der E-Mail-Nachrichten: Katie Ledecky (USA), Imane Khelif (Algerien), Novak Djokovic (Serbien), Steph Curry (USA) und Léon Marchand (Frankreich).

Seit dem 1. Juli enthielten über 160.000 E-Mails (97 % davon wurden seit Beginn der Olympischen Spiele am 26. Juli versendet) aus unserer Sicht „Simone Biles“ oder „Biles“ im Betreff, wobei nur 0,5 % als Spam und 0,01 % als bösartig eingestuft wurden. Die meisten E-Mails wurden am 5. August versendet, gefolgt vom 2. August und dem 28. Juli. Der Spam-Anteil erreichte am 24. Juli seinen Höhepunkt, als 5 % aller E-Mails als Spam eingestuft wurden.

Unter den berühmten Teilnehmern führte Snoop Dogg die Liste an, gefolgt von anderen Unterstützern des US-Teams wie Martha Stewart, Flava Flav und Jason Kelce. Seit Juli gab es über 6.600 E-Mails mit Snoop Dogg im Betreff, von denen 40 als Spam (0,6 %) und 4 als bösartig (0,06 %) eingestuft wurden.

Fazit: von Paris nach Los Angeles

Die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris begeisterten nicht nur Millionen Menschen weltweit mit spannenden Sportwettbewerben, sondern hatten auch erheblichen Einfluss auf den weltweiten Internet-Traffic. Unsere Daten zeigen einen spürbaren Rückgang der Internetaktivität während wichtiger olympischer Ereignisse, insbesondere in Frankreich, als die Zuschauer von Online-Aktivitäten auf die Live-Übertragung der Spiele verlagert wurden. Dieser Trend unterstreicht die anhaltende Macht der Übertragungsmedien bei globalen Großereignissen, selbst im zunehmend digitalen Zeitalter.

Die Zunahme des DNS-Traffics für die offizielle olympische Website und der Anstieg des DNS-Traffics für Streaming-Plattformen, die über die Veranstaltung übertragen, deuten außerdem auf ein starkes Interesse an Online-Berichterstattung hin, insbesondere bei bestimmten Zielgruppen, die traditionelle Fernsehübertragungen ergänzt, die von nationalen Netzwerken weltweit übertragen werden.

Schließlich unterstreichen die erhöhten Bedrohungen der Cybersicherheit, einschließlich DDoS-Angriffen auf Sponsoren-Websites und die Zunahme von Olympia-bezogener E-Mails (einschließlich Spam und bösartiger E-Mails), sowohl die Marketingwirkung dieses globalen Ereignisses als auch seine Schwachstellen.

Und nach den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris stehen die Paralympischen Sommerspiele 2024 vor der Tür (28. August bis 8. September) und in vier Jahren ist es Zeit für LA 2028.

Wie wir während der Olympischen Spiele 2024 in Paris beobachten konnten, weckt der olympische Geist weiterhin Interesse und bleibt in verschiedenen Medien relevant. Dieser Geist, der seit 2.800 Jahren seit dem antiken Griechenland (776 v. Chr.) präsent ist, zieht die Menschheit immer noch an und inspiriert sie. Wir beenden diesen Blogbeitrag mit dem olympischen Credo von Server de Coubertin, dem Gründer der Olympischen Spiele der Neuzeit:

„Bei den Olympischen Spielen kommt es nicht darauf an, zu gewinnen, sondern teilzunehmen; im Leben kommt es nicht auf den Sieg an, sondern auf den Kampf; das Wesentliche ist nicht, gesiegt zu haben, sondern gut gekämpft zu haben.“

(Jorge Pacheco vom Cloudflare Radar-Team hat zu diesem Blogbeitrag beigetragen)