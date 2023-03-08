Einsatz für Gleichstellung am Internationalen Frauentag (und an jedem anderen Tag)

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Frohen Internationalen Frauentag! Das globale Motto für 2023 lautet #EmbraceEquity. Es ist Teil der laufenden Bemühungen, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, „warum es um mehr als Chancengleichheit geht“. Der heutige Tag ist eine Gelegenheit, die Leistungen von Frauen zu würdigen, aber auch eine Gelegenheit, sich besser zu informieren, zusammenzuarbeiten und gemeinsam über den weiteren Weg nachzudenken.

“People start from different places, so true inclusion and belonging require equitable action.” — internationalwomensday.com

Helfen Sie mit, geschlechtsspezifischen Vorurteilen und Diskriminierung ein Ende zu setzen

Vielleicht nehmen Sie sich heute ein paar Minuten Zeit, um sich mit den allgegenwärtigen Herausforderungen zu befassen, denen Frauen ausgesetzt sind, auch am Arbeitsplatz. Da unbewusste Voreingenommenheit eine der wichtigsten Ursachen für die Benachteiligung von Frauen ist, ist es für Menschen aller Geschlechteridentitäten von Vorteil, sich über die unterschiedlichen Erfahrungen anderer zu informieren.

Hier finden Sie einige hilfreiche Ressourcen zum Einstieg:

Entdecken Sie die Nuancen zwischen Gleichstellung und Gleichberechtigung und, warum das Streben nach Gleichberechtigung die Bemühungen um Inklusion beeinträchtigen kann.

Lesen Sie die Highlights aus dem McKinsey-Bericht „Women in the Workplace“ und erfahren Sie mehr über die Faktoren, die Frauen von einer Beförderung abhalten und in vielen Fällen dazu führen, dass sie sich entscheiden, ein Unternehmen zu verlassen. Eine bemerkenswerte Statistik: „Auf 100 Männer, die von einer Einstiegsposition in eine Führungsposition befördert werden, kommen nur 87 Frauen, und nur 82 afroamerikanische Frauen werden befördert.“

Sehen Sie sich ein fünfminütiges Video über die Entstehung des Konzepts der Intersektionalität an, erklärt von Kimberlé Crenshaw, die den Begriff geprägt hat. Intersektionalität bezieht sich auf „den Double Bind der gleichzeitigen rassistischen und geschlechtsspezifischen Vorurteile.“

Entwickeln Sie ein besseres Verständnis für die Herausforderungen im Tech-Bereich. Lesen Sie hierfür den Bericht: „What (and Who) is Holding Women Back in Tech?“ Ein Ergebnis dieser Umfrage, die von Girls Who Code und Logitech durchgeführt wurde, ist, dass 90 % der Frauen berichten, dass sie am Arbeitsplatz Mikroaggressionen erleben. Der Bericht beschreibt die wichtigsten Karrieretreiber und die Bedeutung von Gemeinschaften, in denen man sich gegenseitig unterstützt.

Was ist Womenflare und wie feiern wir den Internationalen Frauentag?

Was ist Womenflare und wie feiern wir den Internationalen Frauentag? Womenflare ist ein Arbeitskreis für Beschäftigte (Employee Resource Group) (ERG) bei Cloudflare für Frauen und alle, die sich für Frauen einsetzen. Wir sind eine von Mitarbeitenden geleitete Gruppe, die dazu da ist, Frauen zu stärken, zu vertreten und zu unterstützen.

Bei Cloudflare setzen wir unsere Tradition fort, eine Community zu schaffen und die Leistungen und Erfolge von Frauen im März gemeinsam zu feiern. Mit diesen internen Veranstaltungen in den kommenden Wochen regen wir auch eine Diskussion über Gleichstellung vs. Gleichberechtigung an und darüber, wie wir uns selbst für Gleichstellung und unsere Mitmenschen einsetzen können:

Wir feiern mit Comedy: Wir beginnen die Feier mit Comedy von Laugh.Events! Mit „Laughter as a Service (LaaS)“ bietet die Gruppe Stand-up-Comedy, musikalisches Kabarett und andere humorvolle Aktivitäten für eine feierliche „Workplace Variety Hour“.

Gespräche über Gleichstellung und Solidarität: Nach unseren Feierlichkeiten werden wir Gesprächsgruppen eröffnen, um über Gleichstellung zu sprechen und zu diskutieren, was dies für jede/n von uns in unserer einzigartigen Intersektionalität bedeutet. Wir haben einige Leiter/innen unserer Arbeitskreise für Beschäftigte von Asianflare, Nativeflare und Proudflare eingeladen, um mit uns darüber zu sprechen, wie wir uns gegenseitig unterstützen und fördern können.

Leadership-DIskussionsrunde rund um Gleichstellung : Unsere internen Leadership-Panels kamen in den vergangenen Jahren immer gut an, sodass wir ein solches auch zum Internationalen Frauentag abhalten werden. In diesem Jahr werden wir eine weitere Gruppe von inspirierenden weiblichen Führungskräften bei Cloudflare einladen, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen und Möglichkeiten auszuloten, wie wir die Gleichstellung am Arbeitsplatz fördern können.

Und mehr: Für den März haben wir noch so viel mehr geplant! Von Book Club und Meetups bis hin zu Cloudflare TV-Episoden und Networking-Events – wir arbeiten teamübergreifend zusammen, um sicherzustellen, dass es viele Möglichkeiten gibt, mitzumachen und sich an den Diskussionen zu beteiligen.

Ganz gleich, wie Sie den Internationalen Frauentag und den Monat der Frauengeschichte (National Women's History Month) begehen wollen, überlegen Sie, wie Sie Ihren Teil dazu beitragen können, eine gerechte Welt zu schaffen. Werden Sie Teil der #IWD2023-Bewegung – #EmbraceEquity – heute (und jeden Tag)!

Das Leben bei Cloudflare

Erfahren Sie auf unserer Karriere-Seite mehr darüber, wie wir unseren Gemeinschaftssinn stärken – wie z.B. über Arbeitskreise wie Beschäftigte wie Womenflare und werfen Sie einen Blick auf unsere offenen Stellen.

Mehr über unsere Fortschritte bei den 10 Prinzipien des UN Global Compact und die Ziele Nachhaltiger Entwicklung (SDGs) erfahren Sie in unserem aktuellen Impact Report.