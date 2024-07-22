Countdown für die Olympische Spiele 2024 in Paris: Frankreich in Sachen Web-Interesse führend

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Die Olympischen Sommerspiele 2024, kurz Paris 2024, finden vom 26. Juli bis zum 11. August in Frankreich statt. Als Veranstaltungsort für die Eröffnungsfeier am Freitag, den 26. Juli um 17:30 Uhr, wurde erstmals kein Stadion gewählt, sondern ein öffentlicher Platz im Freien: Die Jardins du Trocadéro am Ufer der Seine in Paris. Während der gesamten Spiele werden wir Sie über relevante Entwicklungen im Internet auf dem Laufenden halten. Doch an dieser Stelle möchten wir einige Trends analysieren, die sich vor dem Großereignis beobachten ließen: von der Beliebtheit der Olympia-Websites in verschiedenen Ländern bis hin zur Zunahme von Spam und bösartigen E-Mails im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen.

Bei den diesjährigen Olympischen Spielen werden 329 Wettkämpfe in 32 Sportarten ausgetragen, wobei Breakdance erstmals als olympische Disziplin anerkannt ist und Skateboarden, Sportklettern und Surfen wie schon 2020 auf dem Programm stehen. Ähnlich wie bei unserer Berichterstattung zu den Wahlen 2024 werden wir bei Cloudflare Radar einen Bericht zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris veröffentlichen und diesen regelmäßig aktualisieren, wenn sich wichtige Internettrends im Zusammenhang mit dem Großereignis abzeichnen.

Bei unserem 1.1.1.1-Resolver lassen die DNS-Trends auf ein erhöhtes Interesse an den Olympischen Spielen insbesondere in Frankreich schließen. 24 Prozent der an offizielle Websites mit Olympia-Bezug gerichteten DNS-Anfragen kamen aus dem Gastgeberland. An zweiter und dritter Stelle kamen Großbritannien (20 Prozent) und die Vereinigten Staaten (17 Prozent).

Es folgt eine Aufschlüsselung nach Ländern, die für mindestens 1 Prozent des für Olympia-Websites bestimmten 1.1.1.1-Traffic verantwortlich sind (Prozentsätze gerundet):

Frankreich: 24 % Großbritannien: 20 % Vereinigte Staaten: 17 % Brasilien: 5 % Deutschland: 4 % Russland: 3 % Australien: 2 % Japan: 2 % Indien: 2 % Spanien: 1 % Irland: 1 % Kanada: 1 % Südafrika: 1 % Niederlande: 1 % Italien: 1 %

Tage mit den höchsten Olympia-bezogenen Traffic-Spitzen

Bei der Analyse der Entwicklung des für offizielle Olympia-Websites bestimmten DNS-Datenverkehrs seit Januar 2024 haben wir mehrere Traffic-Spitzen im Zusammenhang mit bestimmten olympischen Ereignissen oder Ticketverkäufen registriert. Die folgende Rangliste beruht auf unserem 1.1.1.1--Resolver und bietet einen Gesamtüberblick. Darin wird deutlich, dass mit Heranrücken des Events und dem Voranschreiten der Vorbereitungen aktuelle Termine eine immer größere Rolle spielen.

Die fünf Tage mit der höchsten Menge an für offizielle Olympia-Websites bestimmten DNS-Traffic:

31. Januar: Tag vor der Abschlussfeier zu den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 im südkoreanischen Gangwon.

17. April: Mehr als 250.000 neue Eintrittskarten für die Olympischen Spiele 2024 in Paris kommen auf den Markt – es handelt sich um eine der letzten Gelegenheiten, an Tickets für die Hauptveranstaltungen zu gelangen.

19. Januar: Eröffnungsfeier der Olympischen Jugend-Winterspiele 2024 in Südkorea.

26. Juni: Einen Monat vor der Eröffnungsfeier nimmt das „Paris 2024 Main Operations Center“ den vollständigen Betrieb für die Olympischen Spiele auf. In Paris werden Gebiete wie der Champ-de-Mars für das Ereignis vollständig vereinnahmt. In den USA werden Eintrittskarten für die Übertragung der Eröffnungsfeier durch den Fernsehsender NBC inklusive Berichterstattung in IMAX-Kinos zum Verkauf freigegeben.

1. Juli: In Paris werden Vorbereitungen für die Sperrung von Straßen und Brücken getroffen sowie zusätzliche Straßenschilder aufgestellt, die auf Überholspuren für Olympia-Fahrzeuge hinweisen.

10. April: Traffic-Spitzen werden in Deutschland, Russland und den USA verzeichnet

Am 10. April 2024 wurden nicht nur in Frankreich, sondern unter anderem auch in Deutschland, Russland und den USA DNS-Traffic-Spitzen registriert. Obwohl Frankreich seit Januar beim gesamten an Olympia-Websites gerichteten DNS-Traffic an der Spitze steht, wie auf der Weltkarte oben zu sehen, wurden an diesem Tag die größten Zuwächse in anderen Ländern verzeichnet. Am stärksten fielen sie in Deutschland, Russland, den USA, Großbritannien, Frankreich, Brasilien und Australien aus (in dieser Reihenfolge).

Was hat diese Traffic-Spitzen verursacht? An diesem Tag fanden mehrere Pressekonferenzen im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen statt. Weltweit wurde unter anderem darüber berichtet, dass bei Olympia zum ersten Mal ein Preisgeld ausgesetzt wird, wobei die Goldmedaillengewinner in der Leichtathletik 50.000 Dollar erhalten sollen. Die folgende Grafik zeigt den sprunghaften Anstieg des DNS-Traffics in diesen Ländern am betreffenden Tag.

Trends in Frankreich: Tickets von größtem Interesse

Im Gastgeberland Frankreich hatten die Tage, an denen Eintrittskarten verkauft wurden, einen erheblichen Einfluss auf den für offizielle Olympia-Websites bestimmten DNS-Traffic. Der deutlichste Anstieg war am 8. Februar 2024 zu beobachten, als der Startschuss für die erste Periode von Ticket-Verkäufen für 2024 fiel, die sogenannten „Paris 2024 Official Ticketing Website Surprise Releases“. Der DNS-Traffic war an diesem Tag doppelt so hoch wie in der Vorwoche. Ein deutlicher Anstieg wurde auch um 10:00 Uhr Ortszeit verzeichnet, zeitgleich mit der Verkaufsfreigabe der Eintrittskarten: Der stündliche DNS-Traffic legte im Vorwochenvergleich um 398 Prozent zu.

In der Woche vom 3. März 2024 war der DNS-Datenverkehr in Richtung Olympia-Websites in Frankreich bisher am höchsten. Der stärkste Anstieg war am 4. März zu verzeichnen, dem Tag, an dem der „Athletics Special“-Ticketverkauf für die Veranstaltungen im Stade de France begann, was auch mit der Enthüllung des Olympia-Plakats zusammenfiel. An diesem Tag stieg der tägliche DNS-Traffic im Vergleich zur Vorwoche um 45 Prozent an. Weitere bemerkenswerte Zeiträume waren die Wochen vom 12. und 19. Mai, in denen Olympische Fackel in Frankreich eintraf und ihre Reise durch verschiedene Städte begann. Der 14. April war ebenfalls ein kritischer Tag, da er eine der letzten Gelegenheiten bot, eine der 250.000 Eintrittskarten für Großveranstaltungen zu erstehen.

E-Mails mit dem Betreff „Olympia“ und „Paris 2024“ auf dem Vormarsch

Was Cybersicherheit betrifft, haben wir E-Mail-Trends im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen analysiert, da rund um Großveranstaltungen oft vermehrt Phishing und Spam auftreten. Erst kürzlich haben wir dasselbe für die US-Präsidentschaftsdebatte zwischen Joe Biden und Donald Trump getan. Von Januar bis Ende Juli 2024 hat der E-Mail-Sicherheitsdienst von Cloudflare weit über eine halbe Million E-Mails untersucht, deren Betreffzeile „Olympia“ oder „Paris 2024“ enthielt. In der Woche vom 15. Juli wurde die höchste Zahl solcher E-Mails und ein Anstieg um 694 Prozent im Vergleich zur aktivsten Januarwoche verbucht.

Was unerwünschte Nachrichten betraf, machte Spam 1,5 Prozent an allen E-Mails mit „Olympia“ oder „Paris 2024“ in der Betreffzeile aus. Bösartige E-Mails erreichten einen Anteil von 0,2 Prozent. Somit würde eine Stichprobe von 1000 E-Mails etwa 15 Spam-Nachrichten und ca. 2 bösartige E-Mails enthalten. Der höchste Prozentsatz an als bösartig eingestuften E-Mails im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen wurde in der Woche vom 6. Mai registriert. Nach diesem Höchststand flachte die Steigerungskurve im Juli wieder ab. So wurde am 8. Juli nur noch ein Zuwachs von 0,4 Prozent verzeichnet.

Außerdem entfielen in der Woche des 24. Juni 7 Prozent aller E-Mails auf Spam, der bisher höchste Anteil im laufenden Jahr.

Wir erwarten, dass das Volumen der entsprechenden E-Mails und der Anteil von Schad- und Spam-E-Mails zunehmen wird, je näher die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele rückt. In der Woche vom 28. Juli werden wir Sie über das Geschehen während der ersten Olympia-Tage informieren.

Fazit: „Citius, Altius, Fortius – Communiter“ *

Während sich die Augen der ganzen Welt für die Olympischen Sommerspiele 2024 auf Paris richten, liefert unsere jüngste Analyse eine Momentaufnahme der Begeisterung für die Spiele. Das Gastgeberland Frankreich steht in Bezug auf den DNS-Traffic, der für offizielle Olympia-Websites bestimmt ist, eindeutig an erster Stelle, gefolgt von Großbritannien, den USA und Australien.

Olympia hat auch diesmal wieder jede Menge zu bieten: über dreihundert Wettkämpfe in 32 Sportarten für Menschen auf der ganzen Welt.

Wie bereits erwähnt, werden wir auf Cloudflare Radar einen Bericht zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris veröffentlichen und diesen jeweils aktualisieren, sobald sich wichtige Internettrends im Zusammenhang mit der Großereignis herauskristallisieren.

Mögen die Spiele beginnen.

* „Citius, Altius, Fortius – Communiter“ – lateinisch für „Schneller, Höher, Stärker – Gemeinsam.“ Die ersten drei Wörter bilden das ursprüngliche Motto, das von Pierre de Coubertin, einem französischen Wissenschaftler und dem „Vater“ der modernen Olympischen Spiele, anlässlich der Gründung des Internationalen Olympischen Komitees im Jahr 1894 vorgeschlagen wurde. 2021 wurde es um „Communiter“ erweitert, um die verbindende Kraft des Sports stärker hervorzuheben.