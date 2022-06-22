Cloudflare von Microsoft als Innovator für Sicherheitssoftware ausgezeichnet

Lesezeit: 3 Min.

Microsoft hat kürzlich die Gewinner der Microsoft Security Excellence Awards 2022 bekannt gegeben, eine prestigeträchtige Auszeichnung in der Microsoft-Partnergemeinschaft. Wir fühlen uns geehrt, mitteilen zu können, dass Cloudflare die Auszeichnung Security Software Innovator erhalten hat. Diese Auszeichnung würdigt den innovativen Ansatz von Cloudflare für Zero Trust und Sicherheitslösungen. Dank unserer transformativen Technologie und der Zusammenarbeit mit Microsoft können wir unseren gemeinsamen Kunden erstklassige gemeinsame Lösungen anbieten.

Microsoft Security Excellence Awards

Die dritte jährliche Verleihung der Microsoft Security Awards feierte Finalisten in 10 Kategorien aus den Bereichen Sicherheit, Compliance und Identität. Microsoft enthüllte am 6. Juni 2022 die Gewinner der Microsoft Security Partner Awards, die von einer Gruppe von Branchenveteranen gewählt wurden.

Mit dieser Auszeichnung würdigt Microsoft den Ansatz von Cloudflare, ständig die innovativsten Lösungen für gemeinsame Kunden zu entwickeln. Gemeinsam mit Microsoft haben wir Tausende von Kunden, darunter viele der größten Fortune-500-Unternehmen, auf ihrem Weg zu Zero Trust unterstützt. Kunden können ihre Sicherheitsanforderungen so einfach und problemlos realisieren und von schnellerer Performance profitieren.

Cloudflare hat tiefgreifende Integrationen mit Microsoft entwickelt, damit Unternehmen noch einfacher auf Zero Trust umstellen können. Mit diesen Integrationen können Unternehmen ihre Kundenimplementierungen effizient gestalten und gleichzeitig ein nahtloses Benutzererlebnis bieten. Derzeit profitieren alle unsere gemeinsamen Kunden von mehreren Integrationen in Microsoft 365 und Azure, um Webanwendungen zu sichern und Mitarbeiter durch Identitäts- und Geräteschutz zu schützen. Die Zusammenarbeit mit Microsoft war entscheidend, um unsere Kunden auf ihrem Weg zu Zero Trust zu unterstützen. Dabei handelt es sich um ein komplexes Unterfangen. Darum haben wir bei Cloudflare die Verwaltung unseres extrem einfach zu implementierendes Produktportfolios, wie z.B. Zero Trust, über eine zentrale Schnittstelle ermöglicht.

Wir danken Microsoft für seine kontinuierliche Zusammenarbeit mit Cloudflare. Wir sind bestrebt, unsere gemeinsamen Kunden zu unterstützen, indem wir unsere Integrationen in die Microsoft-Produktsuite ausweiten und kontinuierlich Innovationen gegen die neuesten Bedrohungen entwickeln.

„Nur gemeinsam mit unseren Partnern können wir Lösungen für die sich ständig weiterentwickelnden Sicherheitsherausforderungen und Bedrohungslandschaft unserer Kunden entwickeln. Die enge Zusammenarbeit und die tiefgreifenden Integrationen zwischen Cloudflare und Microsoft stellen sicher, dass unsere gemeinsamen Kunden mit innovativen Technologien ausgestattet sind, die nahtlos integriert sind, um ihre Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen. Wir freuen uns, Cloudflare mit dem Security Software Innovator Award bei den diesjährigen Microsoft Security Excellence Awards auszuzeichnen.“– Ann Johnson, Corporate Vice President of Security, Compliance, Identity, and Management, Business Development bei Microsoft.

Mehr als ein Must-Have: Zero Trust erfordert ständige Innovation

Perimeter-basierte Sicherheitsmodelle geben unter Druck nach

Der rasche Übergang zur Remote-Arbeit und der Siegeszug von SaaS-Anwendungen hat die Art und Weise, wie Unternehmen über den Schutz ihrer Netzwerke nachdenken müssen, verändert. In der Vergangenheit schützten Unternehmen ihre sensiblen Anwendungen und Netzwerke, indem sie eine „Burg und einen Burggraben“ (Castle-and-Moat) errichteten und für jede Verteidigungsschicht verschiedene Einzellösungen zusammenstellten.

Umfassende Lösungen erfordern eine mehrschichtige Verteidigungsarchitektur für die Internetsicherheit (DNS- und HTTPS-Filterung), den Schutz von Endgeräten und Daten (Remote Browser Isolation und Data-Loss Prevention) sowie die Sicherheit von SaaS-Anwendungen (CASB) und die Anbindung von Benutzern innerhalb und außerhalb des Büros über private Netzwerkverbindungen. Ein solches Modell ist schwierig zu implementieren und zu verwalten. Es skaliert nicht für den modernen Arbeitsplatz mit Benutzern und Anwendungen, die sich überall befinden, wo eine Verbindung zum Internet besteht.

Warum Zero-Trust ein Must-Have ist:

Apps können jetzt überall verfügbar sein - vor Ort, in der Cloud oder als SaaS Mitarbeiter können von überall aus auf diese Ressourcen zugreifen Die Angriffe werden immer raffinierter Das Internet ist das neue „Büro“, weg vom „Castle-Moat“-Modell

Aktuelle Art und Weise, wie Anwendungen bereitgestellt und aufgerufen werden

Cloudflare Zero Trust schützt jede Anwendung oder jedes Netzwerk für Benutzer überall, indem wir unsere gesamte Produktpalette über unser globales Netzwerk in mehr als 270 Städten auf der ganzen Welt ausführen:

Schützen Sie jede selbstgehostete oder SaaS-Anwendung mit Access .

Überprüfen und schützen Sie den Internetzugriff mit Gateway .

Isolieren Sie sensible Anwendungen und risikoreiches Surfen mit Browserisolierung .

Schutz vor Datenverlusten mit der CASB- und **DLP-**Steuerung.

Endlich kann jedes Gerät, Büro oder Netzwerk durch Cloudflare Zero Trust geschützt werden, indem es sich mit unserem nächstgelegenen Präsenzpunkt über unseren Roaming Agent (WARP) oder über eine getunnelte oder direkte Verbindung verbindet.

Unsere aktuellen Integrationen mit Microsoft im Rahmen des Ablaufs einer Anfrage

Wir freuen uns darauf, diese Reise fortzusetzen, da sich die Welt um uns herum ständig verändert

Dies ist das erste Jahr, in dem Microsoft eine Kategorie für den Software Security Innovator Award, hatte, und wir sind sehr stolz darauf, dass wir gewonnen haben. Cloudflare hat sich verpflichtet, innovative Zero-Trust-Lösungen der nächsten Generation anzustreben und unseren Kunden zu bieten. Wenn Sie an unserer Zero Trust-Suite interessiert sind, wenden Sie sich an uns. Wenn Sie außerdem an einer Partnerschaft mit unseren Zero Trust-Lösungen interessiert sind, füllen Sie bitte das Formular hier aus.