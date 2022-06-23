Wir präsentieren das Cloudflare One-Partnerprogramm

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Der heutige Tag markiert den Start des Cloudflare One-Partnerprogramms, einer Initiative, die auf unseren Angeboten rund um Zero Trust, Network-as-a-Service und E-Mail-Sicherheit in der Cloud basiert. Das Programm hilft Channel-Partnern dabei, Ihr Zero Trust-Versprechen zu halten und diese wichtige Architektur gleichzeitig ganz konkret zu monetarisieren – mit einer Vielfalt an Lösungen, Enablement-Ressourcen und Anreizen. Wir freuen uns sehr über die breite Unterstützung für das Programm durch IT-Dienstleistungsunternehmen, Distributoren, Value-Added-Reseller, Provider von verwalteten Diensten und andere Lösungsanbieter.

Dieser Launch bedeutet nicht nur einen neuen Go-to-Market-Kanal für Cloudflare. Er bietet auch Unternehmen jeder Größe eine neue Möglichkeit, Zero Trust-Lösungen zu nutzen, die bisher schwierig zu beschaffen, zu implementieren und zu unterstützen waren.

Folgendes zeichnet das Cloudflare One-Partnerprogramm aus:

Neue, vollständig Cloud-native Cloudflare One-Produktsuites helfen Partnern dabei, das Design ganzheitlicher, einfach zu implementierender Zero Trust-Lösungen zu optimieren und zu beschleunigen. Die Produktsuites beinhalten unsere Zero Trust-Produkte sowie Produkte zur E-Mail-Sicherheit in der Cloud, die wir Ihnen seit unserer Übernahme von Area 1 Security anbieten können.

Alle Programmelemente werden vollständig durch die Distributoren von Cloudflare operationalisiert. So wollen wir sicherstellen, dass die Bewertung, Angebotserstellung und Bereitstellung von Cloudflare One-Lösungen konsistent und transparent ist.

Mit neuen Partner-Akkreditierungen helfen wir unseren Partnern dabei, Zero Trust-Lösungen für ihre Kunden zu bewerten, zu implementieren und zu unterstützen. Dazu gehört auch eine umfangreiche Serie an Schulungen. Partner erhalten so Unterstützung bei der Bereitstellung margenstarker Services, die ihre Kunden benötigen, um den vollen Nutzen ihrer Zero-Trust-Investitionen auszuschöpfen.

Eines der umfassendsten Anreizprogramme der Branche belohnt Partner dafür, während des gesamten Kundenlebenszyklus einen Mehrwert zu schaffen.

Detaillierte Informationen finden Sie hier auf unserer Website Cloudflare One-Partnerprogramm. Außerdem haben wir für Partner eine Cloudflare One-Seite in unserm Partner-Portal erstellt.

„TD Synnex arbeitet Hand in Hand mit Cloudflare an der Einführung des neuen Cloudflare One-Partnerprogramms für Zero Trust. Dieses Programm setzt dem Hype ein Ende. Es nimmt das vielfältig und unpräzise verwendete Konzept von Zero Trust und bietet überzeugende Lösungspakete, Enablement-Ressourcen und Anreizmaßnahmen, die den Channel-Partnern einen echten Mehrwert bieten,“ sagt Tracy Holtz, Vice President, Security and Networking bei TD Synnex. „Als weltweit führender IT-Distributor und Lösungsaggregator freuen wir uns bei TD Synnex, unsere Partnerschaft mit Cloudflare weiter zu intensivieren, um dieses Partnerprogramm aufzubauen und zu ermöglichen, da es die Lösung umfasst, die alle Unternehmen heute brauchen.“

Warum investiert Cloudflare gerade jetzt in das Cloudflare One-Partnerprogramm?

Das Cloudflare One-Partnerprogramm wurde ins Leben gerufen, um der steigenden Nachfrage nach der Implementierung von Zero Trust-Architekturen nachzukommen. Wir möchten Unternehmen jeder Größe dabei helfen, ihre digitale Transformation sicher und geschützt zu beschleunigen. Angesichts immer größerer Cyber-Bedrohungen wandelt sich Zero Trust von einem Konzept zu einer Notwendigkeit. Cloudflare befindet sich in einer einzigartigen Position, mit einer der umfassendsten Zero Trust-Produktsuites der Branche an diesem Prozess mitzuwirken, darunter ein sicheres Web-Gateway, ZTNA-Zugriffsverwaltung, CASB, Browserisolierung, DLP und Lösungen zur E-Mail-Sicherheit in der Cloud. Diese nahtlos integrierten, nutzungsfreundlichen Produkte ermöglichen eine ganzheitliche und einfach implementierbare Lösung.

Darüber hinaus beinhaltet unsere Zero Trust-Suite ein umfassendes Netzwerk an technischen Partnern, das es unseren Kunden leicht macht, unsere Lösungen in ihren bestehenden Technologie-Stack zu integrieren. Unsere Integrationen und Partnerschaften mit Branchenführern in allen wichtigen Kategorien – Identitätslösungen, Endpunkterkennung und -reaktion, Verwaltung von Mobilgeräten sowie E-Mail-Dienstanbieter – ermöglicht es uns, Cloudflare One für unseren vielfältigen Kundenstamm solide und flexibel zu gestalten. Unter unseren strategischen Partnern finden sich etwa Microsoft, CrowdStrike, Sentinel One oder Mandiant.

„Unternehmen haben sich mit der Vorstellung abgefunden, dass der klassische Perimeter mehr und mehr aufgeweicht wird. Heute haben wir es mit dezentralen und dynamischen Perimetern zu tun, die einen grundlegend neuen Sicherheitsansatz erfordern. In Partnerschaft mit Cloudflare bietet unsere KI-gestützte Cybersicherheits-Plattform modernen Unternehmen eine robuste Zero Trust-Sicherheitslösung für sämtliche Geräte, Netzwerke und geschäftskritische Anwendungen.“ - Chuck Fontana, Senior Vice President, Business Development, SentinelOne.

Aber um das Versprechen von Zero Trust wahr werden zu lassen, braucht es mehr als nur Produkte. Es erfordert Fähigkeiten und Fachwissen entlang des gesamten Vertriebskanals. Unsere Kunden brauchen vertrauenswürdige Berater, um Lösungen entsprechend der gewünschten Geschäftsergebnisse zu optimieren oder die Wertschöpfung ihrer Investitionen zu beschleunigen.

„Es hat uns sehr beeindruckt, wie unsere bestehenden Partner zum explosiven Wachstum unseres Zero Trust-Geschäfts beigetragen haben. Doch die steigende Kundennachfrage eröffnet ihnen die Möglichkeit, noch stärker an unserer Go-to-Market-Strategie beteiligt zu sein. Wir verlassen uns mehr denn je auf unsere Partner, um Kunden bei der Bewertung, Implementierung und Unterstützung von Zero Trust-Lösungen zu assistieren“, sagt Matthew Price, CEO von Cloudflare.

„Indem wir unsere Partnerschaft mit Cloudflare im Rahmen des neuen Cloudflare One-Partnerprogramms weiter ausbauen, ist Rackspace Technology in der Lage, die führenden Zero Trust- Lösungen von Cloudflare in Kombination mit Rackspace Elastic Engineering und professionellen Dienstleistungen in großem Umfang und mit kontinuierlichem Support bei der Implementierung anzubieten,“ sagte Gary Alterson, Vice President, Security Solutions bei Rackspace Technology. „Seitdem wir gemeinsam mit Cloudflare Zero-Trust-Lösungen entwickeln, haben wir bereits starkes Interesse bei Kunden und Interessenten festgestellt, darunter eines der größten Kreativunternehmen der Welt festgestellt.“

„Mit dem Start des neuen Cloudflare One-Partnerprogramms, das ein integriertes Zero-Trust-Lösungspaket und Partnersupport umfasst, freuen wir uns darauf, unser Go-to-Market-Modell mit Cloudflare weiter auszubauen. Wir möchten unseren Kunden helfen, Ihre Netzwerksicherheit schnell und reibungslos zu transformieren und zum Schutz von Infrastruktur, Teams und Anwendungen eine Zero-Trust-Strategie zu realisieren,“ sagt Deborah Jones, Senior Product Marketing Manager, Alliances bei IBM Security Services.

„Das Ziel von Assurance Data ist es, integrierte Sicherheitslösungen für die Cyberabwehr der nächsten Generation anzubieten. Wir freuen uns sehr, mit Cloudflare zusammenzuarbeiten und die innovativen, zu 100 % Cloud-nativen Zero-Trust-Lösungen in unser Technologieportfolio aufzunehmen. Wir schätzen die beträchtliche Investition in den Partnerkanal, mit eingehendem Partner-Enablement, Unterstützung der Servicebereitstellung sowie umfangreichen Anreizen. Das neue Cloudflare One-Partnerprogramm ist wirklich ein dreifacher Gewinn: für uns, für unsere Partnerschaft mit Cloudflare und für unsere Kunden,“ berichtet Randy Stephens, COO bei Assurance Data.

„Es ist keine Frage, dass Zero Trust die richtige Wahl ist, aber viele halten es immer noch für zu komplex,“ meint Scott McCrady, CEO von SolCyber. „Cloudflare vereinfacht den Prozess mit dem neuen Cloudflare One-Partnerprogramm. Wir sind begeistert, weil es unseren Kunden hilft, integrierte Zero-Trust-Lösungen schnell zu implementieren – mit all der Unterstützung und all den Anreizen, die Sie von einem erstklassigen Partnerprogramm gewohnt sind.“

Wie unterscheidet sich das Cloudflare One-Partnerprogramm vom allgemeinen Partnerprogramm von Cloudflare?

Das neue Programm baut auf den Vorteilen des bereits bestehenden Partnerprogramms auf. Zusätzlich zu den aktuellen Vorzügen gibt es einige wertvolle Ergänzungen für Cloudflare One-Partner: Produktsuiten werden bei Vertriebspartnern gelistet und stehen VARs und anderen Partnern zur Verfügung, um Angebote zu erstellen und zu erfüllen. Wir haben Akkreditierungen und neue Trainingspakete hinzugefügt, damit Partner mit umfangreichen Ressourcen und Schulungen ihre eigenen Servicepraktiken erweitern und optimieren können. Die Anreize für Partner werden durch Rabatte auf die Listenpreise unserer Vertriebspartner ergänzt, und nicht zuletzt gibt es ein zusätzliches Anreizmodell, das Partner für ihren gebotenen Mehrwert belohnt.

„Als Mitglied des AVANT Security Council ist Cloudflare ein enger Innovationspartner von AVANT. Gemeinsam bieten wir unserem Netzwerk von Trusted Advisors die Möglichkeit, ihren Kunden bei der Einführung der neuesten Cloud-Technologien zu helfen,“ meint Shane McNamara, EVP, Engineering and Operations bei AVANT Communications. „Mit dem neuen Cloudflare One-Partnerprogramm für Zero Trust hat Cloudflare eine einzigartige Reihe von integrierten Produktsuites und Partnerdienst-Paketen auf den Markt gebracht. Unsere Trusted Advisors erhalten damit ein überzeugendes Angebot an Lösungen, mit dem sie am Markt auftreten können.“

„Die Produktsuite von Cloudflare spielt eine wichtige Rolle bei der Erkennung fortschrittlicher Bedrohungen sowie den Zero Trust-Angeboten, die Wipro seinen Kunden bereitstellt,“ berichtet Tony Buffomante, SVP, Global CRS Leader bei Wipro. „Das Cloudflare One-Partnerprogramm hat uns einen schnellen Einstieg zum Aufbau unserer Praxis ermöglicht. Wir sehen bereits wichtige Anwendungsfälle für unsere Partnerschaft. Wipro CyberSecurists bieten Anwendungssicherheit, Implementierungsservices und fortlaufende Managed Services aus den 16 globalen Cyber Defense-Centers von Wipro.“

„Durch die integrierten Produktpakete und Partnerservices macht Cloudflare die Zero-Trust-Einführung einfach und unkompliziert und beschleunigt Kunden den Weg zu umfassender Zero-Trust-Sicherheit für Teams, Infrastruktur und Anwendungen. Wir freuen uns, einer der ersten Partner für diese innovativen Lösungen zu sein,“ sagt Dave Trader, Field CISO bei Presidio.

„Wir sind ein Dienstprovider, der Cybersicherheits- und IT-Lösungen für Private-Equity- und mittelständische Unternehmen bereitstellt. Das Cloudflare One-Partnerprogramm passt gut zu unserem integrierten Dienst- und Supportmodell, und wir sehen bei unseren Kunden bereits ein starkes Interesse an der Cloudflare One-Produktsuite. Wir freuen uns sehr, einer der ersten Partner in diesem neuen strategischen Channel-Programm von Cloudflare zu sein,“ sagt Chris Hueneke, Chief Information Security Officer bei RKON.

Wir freuen uns sehr, bekannt machen zu dürfen, dass wir nun offiziell verwaltete Dienste zur Unterstützung von Cloudflare One-Lösungen anbieten. So können wir Kunden dabei helfen, Cyber-Sicherheitsbedrohungen mit einem ganzheitlichen Zero-Trust-Sicherheitskonzept zu bekämpfen,“ sagt Joey Campione, Managing Director bei Opticca Security.

„Cloudflare macht es uns einfach, eine Zero Trust-Lösung zu entwerfen und bereitzustellen. Insbesondere für unsere mittelständischen Kunden stellen die Pakete eine vollständige, integrierte Lösung dar“, erklärt Katie Hanahan, vCISO und Vice President, Cybersecurity Strategy bei ITsavvy, einem führender Anbieter von IT-Lösungen. „Wir sind außerdem begeistert von der Investition in Tools und Schulungen, die uns helfen, unsere eigenen professionellen Serviceangebote zu erweitern. So können wir unseren Kunden die bestmöglichen Ergebnisse liefern.“

Ein Programm, das auf umfassenden Zero Trust-Produktsuiten aufbaut

Cloudflare One bietet umfassende Zero-Trust-Lösungen, die die Transparenz erhöhen, die Komplexität beseitigen und die Risiken reduzieren, wenn Remote- und Office-Benutzer sich mit Anwendungen und dem Internet verbinden. In einer Single-Pass-Architektur wird der Datenverkehr überprüft, gefiltert, inspiziert und von Bedrohungen isoliert. Keine Kompromisse bei der Performance: Benutzer stellen die Verbindung über nahe gelegene Rechenzentren in über 270 Städten in mehr als 100 Ländern her.

Cloudflare Access ergänzt oder ersetzt Unternehmens-VPN-Clients, indem es SaaS und interne Anwendungen sichert. Es werden Zero Trust-Regeln mit Verweigerung als Grundeinstellung durchgesetzt, die den Zugriff auf Firmenanwendungen, private IP-Bereiche und Hostnamen beschränken.

Cloudflare Access augments or replaces corporate VPN clients by securing SaaS and internal applications. Access works with your identity providers and endpoint protection platforms to enforce default-deny, Zero Trust rules limiting access to corporate applications, private IP spaces, and hostnames.

Cloudflare Gateway is our threat and data protection solution. It keeps data safe from malware, ransomware, phishing, command and control, Shadow IT, and other Internet risks over all ports and protocols.

Cloudflare Area 1 Email Security crawls the Internet to stop phishing, Business Email Compromise (BEC), and email supply chain attacks at the earliest stage of the attack cycle, and enhances built-in security from cloud email providers.

Cloudflare Browser Isolation makes web browsing safer and faster, running in the cloud away from your network and endpoints, insulating devices from attacks.

Cloudflare CASB (Cloud Access Security Broker) gives customers comprehensive visibility and control over SaaS apps to easily prevent data leaks, block insider threats, and avoid compliance violations.

Cloudflare Data Loss Prevention enables customers to detect and prevent data exfiltration or data destruction. Analyze network traffic and internal "endpoint" devices to identify leakage or loss of confidential information, and stay compliant with industry and data privacy regulations.

Cloudflare Gateway ist unsere Lösung zum Schutz vor Bedrohungen und Daten. Sie schützt Ihre Daten über alle Ports und Protokolle hinweg vor Malware, Ransomware, Phishing, Command & Control, Schatten-IT und anderen Internet-Risiken.

Cloudflare Area 1 Email Security durchsucht (crawled) das Internet, um Phishing, Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails (BEC) und Angriffe auf die E-Mail-Supply-Chain in den frühesten Stadien des Angriffszyklus zu stoppen. Dabei erweitert es die integrierte Sicherheit von Cloud-E-Mail-Anbietern.

Cloudflare Browser Isolation macht das Surfen im Internet sicherer und schneller, denn es wird in der Cloud ausgeführt, weit weg von Ihrem Netzwerk und Ihren Endgeräten, und schützt Ihre Geräte vor Angriffen.

Cloudflare CASB (Cloud Access Security Broker) bietet Kunden umfassende Transparenz und Kontrolle über SaaS-Anwendungen, um Datenlecks zu verhindern, Insider-Bedrohungen abzuwehren und Compliance-Verstöße zu vermeiden.

Cloudflare Data Loss Prevention ermöglicht es Kunden, Datenexfiltration oder Datenvernichtung zu erkennen und zu verhindern. Analysieren Sie den Netzwerk-Traffic und die internen Endgeräte, um den Verlust vertraulicher Informationen zu erkennen und die Einhaltung von Branchen- und Datenschutzvorschriften zu gewährleisten.

Weitere Informationen über das Programm und die Zero Trust-Produktpakete finden Sie hier.

Was kommt als Nächstes?

Der heutige Launch des Cloudflare One-Partnerprogramms ist nur ein Schritt auf unserer Reise, deren Ziel es ist, in unsere Partner zu investieren und Kunden bei der Implementierung und Unterstützung von Zero Trust-Lösungen zu helfen. In den kommenden Monaten folgen eine internationale Erweiterung des Programms und neue Schulungsressourcen rund um die Zero Trust-Akkreditierungen von Cloudflare. Außerdem veranstalten wir eine Reihe von Partner-Webinaren zu diesem neuen Programm. Behalten Sie für Details und zukünftige Events unser Partner-Portal im Blick.